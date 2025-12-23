డీపీఆర్లు పంపి ఏడాదైనా లేని పురోగతి - విజయవాడ, విశాఖ మెట్రోకు మోక్షమెప్పుడో?
కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక విజయవాడ, విశాఖ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టులకు 6 నెలల్లోనే డీపీఆర్లు - గతేడాది డిసెంబరులో కేంద్రానికి - ఏడాది గడిచినా స్పందన కరవు - దీంతో ఖరారు కాని టెండర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 1:16 PM IST
Negligence on Metro Rail Project Works: రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాదిన్నర గడిచినా, అత్యంత కీలకమైన విజయవాడ, విశాఖ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టులపై ఇప్పటికీ ఎలాంటి పురోగతి లేదు. మెట్రో ప్రాజెక్టులపై విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన హామీని అమలు చేసే బాధ్యత కేంద్రం ప్రభుత్వంపై ఉంది. విజయవాడ, విశాఖ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టులపై సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికల్ని (DPR) కేంద్రం ఆమోదం కోసం పంపి ఏడాది గడిచింది.
కానీ ఇంతవరకు ఎలాంటి ముందడుగు పడలేదు. అయినా రాష్ట్రానికి అత్యంత కీలకమైన ఇలాంటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో రాష్ట్ర ఎంపీలు కేంద్రం ప్రభుత్వంపై రాష్ట్ర ఎంపీలు ఎలాంటి ఒత్తిడి తేవడం లేదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నా ఈ ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఇంత జాప్యం ఎందుకు జరుగుతుందనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
మొట్టమొదటిసారి 2015లోనే: విశాఖ, విజయవాడ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుల డీపీఆర్లను 2015లోనే అప్పటి టీటీపీ ప్రభుత్వం మొదటిసారి కేంద్రానికి పంపింది. వాటికి అప్పట్లోనే కేంద్రం సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం కూడా తెలిపింది. తర్వాత కేంద్రం తీసుకు వచ్చిన కొత్త మెట్రో రైలు విధానానికి అనుగుణంగా మళ్లీ డీపీఆర్లు సమర్పించాలంటూ వాటిని తిప్పి పంపింది.
వైఎస్సార్సీపీ తీవ్ర నిర్లక్ష్యం: 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ మిగతా వాటిలాగే మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుల్నీ తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చేసింది. విజయవాడ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టును పూర్తిగా అటకెక్కించింది. విశాఖ మెట్రో చేపడతామంటూ కొద్ది రోజులు హడావుడి చేసింది. కానీ ఈ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి కేంద్రానికి మాత్రం ఎలాంటి డీపీఆర్లు పంపలేదు.
ఏడాదైనా స్పందన లేదు: రాష్ట్రంలో కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక విజయవాడ, విశాఖ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టులకు 6 నెలల్లోనే డీపీఆర్లు సిద్ధం చేసింది. గతేడాది డిసెంబరులో కేంద్రం ఆమోదానికి పంపింది. కానీ వాటిపై ఏడాది అవుతున్నా ఎలాంటి స్పందన లేదు. విజయవాడ, విశాఖ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుల్ని రెండు దశల్లో చేపడతారు. తొలిదశ పనులకే ఇంకా అనుమతులు రాకపోవడంతో ఇక 2వ దశ పనులకు ఎన్ని దశాబ్దాలు పడుతుంది అన్న సందేహాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
ఇదివరకే చెరిసగం అన్న అంగీకారం: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్త భాగస్వామ్య విధానం (జేవీ మోడల్)లో ప్రాజెక్టు వ్యయంలో 40% చెరిసగం భరించాలన్న అంగీకారం ఇది వరకే జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వంతు నిధులు సమకూర్చేందుకు, వాటితో పనులు ప్రారంభించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా డీపీఆర్కే ఆమోదం తెలపకపోవడంతో ప్రాజెక్టు కదలట్లేదు.
రెండు నెలల క్రితం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు: ప్రాజెక్టులో జాప్యాన్ని నివారించేందుకు కేంద్రం నుంచి అనుమతులు వచ్చేలోగా తన వంతు 20% నిధులతో భూసేకరణ, సివిల్ పనులు చేపట్టేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. టెండర్లు కూడా పిలిచింది. ఆ పనులకు అనుమతుల కోసం 2 నెలల క్రితం కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది.
సంయుక్త భాగస్వామ్య ప్రాజెక్టు కావడంతో రాష్ట్ర నిధులతో చేపట్టే పనులకైనా కేంద్ర అనుమతి తప్పనిసరి. కానీ ప్రతిపాదన పంపి 2 నెలలు అవుతున్నా కేంద్రం నుంచి స్పందన లేకపోవడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు టెండర్లు ఖరారు చేయలేదు.
ఎంపీలు చొరవ చూపాలి: అమరావతి పనులు వేగం పుంజుకోవడం, విశాఖకు గూగుల్ లాంటి ఐటీ దిగ్గజాలు వస్తుండటంతో విజయవాడ, విశాఖలకు మెట్రో ప్రాజెక్టులు అత్యంత అవసరం. వచ్చే ఎన్నికల్లోగా తొలి దశ పనులైనా పూర్తి చేయాలి. వాటికి కేంద్రం నుంచి త్వరగా అనుమతులు తేవాల్సి ఉంది. వీటి బాధ్యత రాష్ట్రానికి చెందిన కూటమి ఎంపీలపైనే ఉంది.
