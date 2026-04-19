విజయవాడలో మిస్ట్ వెహికిల్స్ - ఎండలో నీరు జల్లుతూ ఆహ్లాదం పంచుతున్న వాహనాలు
విజయవాడలో వేడిని తగ్గిస్తున్న మిస్ట్ వెహికిల్స్ - ఎండలో నీరు జల్లుతూ ఆహ్లాదం - వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తున్న మిస్ట్ వాహనాలు - పాత వాహనాలతో పోలిస్తే 90 శాతం వరకు నీటి ఆదా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 8:04 AM IST
Mist Spraying Vehicles in Vijayawada: ఎండలందు బెజవాడలో ఎండలు వేరయా అనొచ్చొమో నగరంలో ఆ రేంజ్లో ఉంటాయి. భానుడి భగభగలు నిప్పులు కక్కుతున్న సూర్యుడిని చూసి అడుగు బయట పెట్టాలంటే మాడు ఎక్కడ వేడెక్కుతుందేమోనని జనం హడలెత్తుతుంటారు. అయితే సూర్యుడిని అరచేయి అడ్డు పెట్టి మనం ఆపలేము కదా! అందుకే వాహనదారులకు కాస్తయినా ఎండ వేడిని తగ్గించేందుకు నగర పాలక సంస్థ మిస్ట్ వెహికిల్స్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అసలేంటి ఈ మిస్ట్ వెహికిల్స్? ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి? దీని వల్ల ఉపయోగాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చూశారుగా ఈ వాహనాలనూ అచ్చం యుద్ధనౌకల్లా ఉన్నాయి కదా. యుద్ధనౌకలు కాదు కానీ విజయవాడ ప్రజలకు ఎండల నుంచి ఉపశమనం కల్పించేందుకు సూర్యుడితో యుద్ధానికి దిగిన మిస్ట్ వెహికిల్స్ ఇవి. ప్రధాన రోడ్లపై తిరుగుతూ వేడిని కాస్త చల్లబరుస్తూ ప్రజలకు ఏసీలో ఉన్న ఫీలింగ్ కలిగిస్తున్నాయి. అంతే కాదండోయ్ వాయు కాలుష్యాన్నీ ఇవి తగ్గిస్తాయి. 6 వేల లీటర్ల సామర్థ్యం కలిగిన ఈ వాహనాల్లో ఒక్కసారి నీటిని నింపితే 18 కిలోమీటర్ల మేర చల్లొచ్చు. వీటి వల్ల ఉష్ణోగ్రత 3 నుంచి 4 డిగ్రీల వరకు తగ్గుతుంది. పైగా పాత పద్ధతి ట్యాంకర్ల వల్ల చాలా వరకు నీరు వృథా అవుతుంది. ఈ ఆధునిక వాహనాలు 90 శాతం వరకు నీటిని ఆదా చేస్తాయి. గాలిలోని వేడిని పీల్చుకుని తేమను పంచుతాయి.
విజయవాడ నగర పాలక సంస్థ 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో ఆరు మిస్ట్ వెహికిల్స్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. తారు రోడ్లు ఎండ తీవ్రతకు విపరీతంగా వేడెక్కి హీట్ ఐలాండ్ ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ వాహనాల్లోని హై ప్రెజర్ పంపులు నీటిని అతి సూక్ష్మమైన బిందువులుగా గాలిలోకి చిమ్ముతాయి. దీంతో అవి గాలిలోని వేడిని గ్రహించి వెంటనే ఆవిరి కావడం వల్ల పరిసరాల్లోని ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి. ఇది వాహనదారులకు ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. మరోవైపు వాయు కాలుష్య స్థాయిలను ఏక్యూఐ పెంచే ప్రమాదకరమైన PM 2.5, PM 10 కణాలను ఇవి తగ్గిస్తాయి. దీని వల్ల ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన గాలి అందుతుంది. హై ప్రెజర్ వాటర్ గన్స్ వాడటం వల్ల రోడ్లు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ వీటి వల్ల రోడ్లు మన్నిక పెరుగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఎండల వల్ల డివైడర్ల మధ్యనున్న మొక్కలు మాడిపోతుంటాయి. సాధారణ పైపులతో నీళ్లు పోయడం వల్ల నీరు వృథా అవతుంది. అంతేకాకుండా మొక్కల ఆకులు శభ్రపడవు. కానీ మిస్ట్ వెహికిల్స్ చిమ్మే సూక్ష్మ బిందువులు ఆకులపై పేరుకున్న ధూళిని తొలగించి కిరణజన్య సంయోగ క్రియకు జరుపుకునేలా చేస్తాయి. ఎండ వేడి తగ్గించేందుకు కార్పొరేషన్ తీసుకొచ్చిన ఈ వాహనాలు చాలా బాగున్నాయని జనం చెబుతున్నారు. ఇలాంటివి మరిన్ని తీసుకురావాలని కోరుతున్నారు. కాలుష్య ప్రభావం ఎక్కువ ఉన్న ఇంటర్నల్ మెయిన్ రోడ్లనూ అనుసంధానిస్తూ ఈ మిస్ట్ వెహికిల్స్ను తిప్పేలా అధికారులు ప్రణాళికలను సిద్ధం చేశారు.
"ఈ మిస్ట్ వాహనాల్లోని హై ప్రెజర్ పంపులు నీటిని అతి సూక్ష్మమైన బిందువులుగా గాలిలోకి చిమ్ముతాయి. దీంతో అవి గాలిలోని వేడిని గ్రహించి వెంటనే ఆవిరి కావడం వల్ల పరిసరాల్లోని ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి. ఇది వాహనదారులకు ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. మరోవైపు వాయు కాలుష్య స్థాయిలను ఏక్యూఐ పెంచే ప్రమాదకరమైన కణాలను ఇవి తగ్గిస్తాయి. దీని వల్ల ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన గాలి అందుతుంది. హై ప్రెజర్ వాటర్ గన్స్ వాడటం వల్ల రోడ్లు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ వీటి వల్ల రోడ్లు మన్నిక పెరుగుతుంది"-చంద్రశేఖర్,నగర పాలక సంస్థ ఎస్ఈ
