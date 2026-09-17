మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసు - కారుమూరికి ఈనెల 25 వరకు రిమాండ్
మద్యం రవాణా టెండర్ల కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న కారుమూరి నాగేశ్వరరావును సిట్ అధికారులు విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో హాజరు పరిచారు. కారుమూరి రిమాండ్పై విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం ఈనెల 25 వరకు రిమాండ్ విధించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 4:03 PM IST
Karumuri Nageswara Rao Case Updates : రాష్ట్రంలో మద్యం రవాణా టెండర్ల కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ నేత మాజీమంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావును సిట్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఈడీ అధికారులు ఆయణ్ని విచారించి అరెస్ట్ చేసి హైదరాబాద్లోని చంచల్గూడ జైలుకు తరలించారు. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ సిట్ అధికారులు ఆయన్ను కస్టడీకి తీసుకున్నారు.
చంచల్గూడ జైలు నుంచి పీటీ వారెంట్పై కారుమూరి నాగేశ్వరరావును అదుపులోకి తీసుకున్న అధికారులు విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. ఈ క్రమంలో కారుమూరి రిమాండ్పై విచారణ జరిపిన కోర్టు ఆయనకు ఈనెల 25 వరకు రిమాండ్ విధించింది. ఆయణ్ని చంచల్గూడ జైలుకు తరలించాలని ఆదేశించింది. దీంతో అధికారులు కారుమూరి నాగేశ్వరరావును హైదరాబాద్కు తరలిస్తున్నారు.
అసలేం జరిగిదంటే : లిక్కర్ స్కాంలో వేల కోట్లు కొల్లగొట్టిన వైఎస్సార్సీపీ ముఠా మద్యం రవాణా కాంట్రాక్టులో కూడా దోపిడీకి తెగబడిందని ఏపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సిట్ ప్రాథమికంగా గుర్తించింది. ఈ కుంభకోణంపై ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈ స్కాంలో మనీలాండరింగ్కు పాల్పడినట్లు గుర్తించిన ఈడీ కొన్ని నెలల కిందట ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ (ఈసీఆర్) నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టింది.
కోస్తాంధ్రలో రవాణా వాహనాల కోసం సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే సంస్థతో సిగ్మా సంస్థ ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని సిట్ తెలిపింది. ఈ సంస్థను నాటి మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత కారుమూరి నాగేశ్వరరావు రంగంలోకి దించారని తన కుమారుడు కారుమూరి సునీల్, కోడలు కీర్తి ఆ సంస్థతో మరో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు సృష్టించారని గుర్తించింది. పేరుకే సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్ తప్ప నిర్వహణ మొత్తం కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, ఆయన కుమారుడు సునీలే చూసుకున్నారని సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. ఈడీ విచారణలోనూ ఇదే వెల్లడైంది.
Ap Liquor Transportation Scam : రవాణ టెండర్లలో జరిగిన అవకతవకల వల్ల సుమారు రూ.250 కోట్ల నుంచి రూ.300 కోట్ల వరకూ ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం వాటిల్లిందని సిట్ అంచనా వేసింది. కారుమూరి నాగేశ్వరరావు కుటుంబానికి సంబంధించిన కంపెనీ బ్యాంకు ఖాతాలో అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరిగినట్లు ప్రాధమికంగా గుర్తించింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా బిల్లుల చెల్లింపుల్లో వ్యవహరించారని సిట్ అధికారులు భావిస్తున్నారు.
మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసు అప్డేట్స్ - మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు అరెస్ట్