మద్యం కేసు నిందితులకు కోర్టులో ఎదురుదెబ్బ - బెయిల్ పిటిషన్లు కొట్టివేత
బెయిల్ మంజూరు చేయాలని చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి, నవీన్కృష్ణ, వెంకటేశ్నాయుడు, బాలాజీ కుమార్ పిటిషన్ - వారి పిటిషన్లను కొట్టివేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 10:44 PM IST
ACB Court Rejects Accused Bail Petition on Liquor Scam : మద్యం కేసులో నిందితుల బెయిల్ పిటిషన్లను కొట్టివేస్తూ విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. నిందితులు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, వెంకటేశ్ నాయుడు, బాలాజీ కుమార్ యాదవ్, నవీన్ కృష్ణలు బెయిల్ మంజూరు చేయాలని కోరుతూ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం ఇటీవల తీర్పు రిజర్వ్ చేసింది. ఇవాళ బెయిల్ పిటిషన్లను కొట్టివేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. చెవిరెడ్డి, వెంకటేశ్ నాయుడు విజయవాడ జిల్లా జైల్లో, బాలాజీ, నవీన్లు గుంటూరు జిల్లా జైల్లో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నారు.
ఈ నెల 19వరకు రిమాండ్ పొడిగింపు : అలాగే మద్యం కేసులో నిందితులకు ఈ నెల 19వరకు రిమాండ్ పొడిగిస్తూ విజయవాడ ACB కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ACB కోర్టులో విచారణ సందర్భంగా నిందితుడు ధనుంజయ రెడ్డి న్యాయమూర్తితో మాట్లాడారు. బెయిల్ పై బయట ఉన్న వాళ్లం ఎప్పుడైనా ఎయిర్ పోర్ట్లో ఎదురుపడుతుంటామని, అలా కుశల ప్రశ్నలు అడిగే సమయంలో ఫోటోలు, వీడియోలు తీస్తున్నారని ధనుంజయ రెడ్డి తెలిపారు. విజయవాడ జిల్లా జైలులో రిమాండ్ ఖైదీలుగా ఉన్న ఆరుగురు నిందితులు రాజ్ కెసిరెడ్డి, సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డి, బూనేటి చాణక్య, చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, వెంకటేష్ నాయుడు, అనిల్ చోక్రాలను అధికారులు కోర్టుకు తరలించారు.
అదేవిధంగా గుంటూరు జైలు నుంచి మరో ముగ్గురు నిందితులు బాలాజీ కుమార్ యాదవ్, నవీన్ కృష్ణ, రోణక్ కుమార్లను కోర్టుకు తీసుకెళ్లారు. విచారణ జరిపిన విజయవాడ కోర్టు నిందితుల రిమాండ్ను ఈనెల 19 వరకు రిమాండ్ పొడిగిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కోర్టు నిర్ణయంతో నిందితులను మళ్లీ జైలుకు తరలించారు. ఇంటి నుంచి భోజనం తెప్పించుకునేందుకు, దోమతెర ఏర్పాటుకు అనుమతించాలని నిందితుడు జెస్సీ పల్గొట పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. జెస్సి పల్గొట మద్యం కేసులో A51 నిందితుడుగా ఉన్నారు.
వారి ఆర్థిక బంధంపై సిట్ దృష్టి : మరోవైపు మాజీ మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత జోగి రమేష్తో జనార్దనరావు ఆర్థిక బంధంపై సిట్ సునిశిత దృష్టి సారించింది. గతంలో ఉమ్మడిగా మద్యం వ్యాపారం చేసిన ఇద్దరి ఆర్థిక చరిత్రను తవ్వి తీస్తోంది. గత కొన్నేళ్ల నగదు విత్డ్రాయల్స్ను పరిశీలిస్తున్నారు. నగదు డ్రా చేసిన తేదీల్లో జోగి రమేష్, రాములకు ఇచ్చారా? ఇస్తే ఎంత మొత్తాన్ని అందజేశారు? అనే కోణంలో పలు ప్రశ్నలు సంధించి వివరాలు రాబట్టారు.
ఎన్నికల అఫిడవిట్లో చూపించారా? : ఈ కేసులో పలువురు నిందితులతో అద్దేపల్లి సోదరుల మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగినట్లు గుర్తించారు. ఈ స్టేట్మెంట్లను వారి ముందుంచి వివరాలు తీసుకున్నారు. ఏ1 ఇచ్చిన ముడుపులతో జోగి రమేష్ ఏవైనా ఆస్తులు కొన్నారా? కొంటే వాటి వివరాలు? వాటిని ఎన్నికల అఫిడవిట్లో చూపించారా? అనే వివరాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఆదాయ పన్ను రిటర్న్లలో పొందుపరిచారా? అని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. ఇందుకు జోగి రమేష్ (ఏ18), జోగి రాము (ఏ19) బ్యాంకు స్టేట్మెంట్లను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
స్పిరిట్, మూతలు, సీసాలు, లేబుళ్లను సరఫరా చేసిన నిందితులకు జోగి రమేష్, రాములతో లింకులు ఉన్నాయా? అని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వీటిపై రెండో రోజు కస్టడీలో నిందితులను పోలీసులు ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ఏ1, ఏ2 నుంచి వీరి బంధువైన రవి (ఏ14)తో జరిగిన పెద్దఎత్తున లావాదేవీలను గుర్తించి వాటిని ఆరా తీశారు. మూతలు, లేబుళ్ల సరఫరాదారులకు డబ్బులు ఇచ్చేందుకే రవికి యూపీఐ ద్వారా బదిలీ చేసినట్లు విచారణలో వెల్లడించారు.
