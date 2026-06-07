ఎన్ఐఏ కస్టడీకి ఉగ్రమూలాల కేసు నిందితులు - అప్పగించిన విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు
ఎన్ఐఏ కస్టడీకి విజయవాడ ఉగ్రమూలాల కేసు నిందితులు - దర్యాప్తును అప్పగించిన ఏసీబీ కోర్టు - రెండు విడతల్లో కోర్టు కస్టడీకి మైనర్ మినహా 11 మంది నిందితులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 8:21 AM IST
Vijayawada ACB Hands Over Terror Linked Case Accuses To NIA Custody: ఉగ్రమూలాల కేసులో నిందితులను విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు ఎన్ఐఏ కస్టడీకి అప్పగించింది. ఈ మేరకు జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ వేసిన కస్టడీ పిటిషన్ను న్యాయస్థానం అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చింది. విజయవాడ రెండో పట్టణ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఈ కేసు గత నెలలో ఎన్ఐఏకు బదిలీ అయ్యింది. ఇందులో భాగంగా 11 మందిని విశాఖలోని ప్రశ్నించనున్నారు.
విశాఖ ఎన్ఐఏలో విచారణ: విజయవాడ టెర్రర్ లింక్ కేసు ఏపీతో పాటు, తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, దిల్లీ, బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్తో ముడిపడటంతో విజయవాడ సీపీ వినతి మేరకు కేంద్ర హోం మంత్రిత్వశాఖ ఆదేశాలతో ఎన్ఐఏ విచారణకు తీసుకుంది. విశాఖలోని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ కార్యాలయం ఈకేసును రీ రిజిస్టర్ చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా రిమాండ్లో ఉన్న నిందితులను 5 రోజులు కస్టడీకి తీసుకుని విచారించేందుకు అనుమతించాలని విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో ఇటీవల పిటిషన్ వేశారు. దీనిపై ఇరుపక్షాల వాదనలు పూర్తికాగా శనివారం తీర్పు వెలువడింది.
రెండు విడతల్లో కోర్టు కస్టడీ: పలు రాష్ట్రాలతో లింకులున్న ఈ కేసు దర్యాప్తును తాము తీసుకున్నామని ఈ సందర్భంగా ఎన్ఐఏ తరఫు న్యాయవాది కోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. దేశభద్రతతో ముడిపడిన కేసులో నిందితులను మరింత లోతుగా విచారించాల్సి ఉందని తెలిపారు. ఇప్పటికే విజయవాడ పోలీసులు నిందితులను విచారించారని, ఉగ్రవాద కేసుల విచారణలో వీరికి అనుభవం లేదని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో దేశాన్ని అస్థిరపరిచే కుట్రను నిందితులను విచారించి, వెలికితీయాల్సి ఉందన్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కస్టడీకి ఇవ్వాలన్న ఎన్ఐఏ తరఫు న్యాయవాది వాదనలను కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకుంది. మైనర్ మినహా మిగిలిన 11 మందిని రెండు విడతల్లో కోర్టు కస్టడీకి ఇచ్చింది. వీరిని విశాఖలోని ఎన్ఐఏ బ్రాంచి కార్యాలయంలో ప్రశ్నించనున్నారు.
రోజుకు 2 సార్లు న్యాయవాదులతో మాట్లాడే అనుమతి: నిందితులు రెహ్మతుల్లా షరీఫ్, మహ్మద్ డానిష్, సొహైల్ బేగ్, షాద్మాన్ దిల్కుష్, సైదా బేగం, లక్కీ అహ్మద్ను ఈ నెల 8 నుంచి 10 వరకూ కస్టడీకి ఇచ్చింది. జిషాన్ అబ్దుల్ మజీద్, మిర్ ఆసిఫ్ అలి, అబ్దుల్ సలాం, షారుఖ్ ఖాన్, షేక్ ఫైజ్ ఉర్ రెహ్మాన్కు జూన్ 10వ తేదీ నుంచి 12 వరకు కస్టడీకి కోర్టు అనుమతించింది. రాజమహేంద్రవరంలోని కేంద్ర కారాగారంలో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్న వీరిని ఎన్ఐఏ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకుని నిర్దేశిత తేదీల్లో ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ప్రశ్నించనున్నారు. ఆ సమయంలో నిందితులు రోజుకు రెండుసార్లు 5 నిమిషాలు చొప్పున తమ న్యాయవాదులతో మాట్లాడుకునేందుకు న్యాయస్థానం అనుమతించింది.
ఈ కేసులో విజయవాడలోని ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని పెంపొందించడంతో పాటు జిహాద్ సిద్ధత కోసం యువతను ప్రేరేపించడంలో ప్రధాన పాత్ర ఎవరు పోషించారు, వారితో వీరికి ఉన్న సంబంధాలు, విదేశీ హ్యాండ్లర్ల ఎవరూ అన్న విషయాలు దర్యాప్తులో వెలుగు చూస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం విజయవాడ, దిల్లీ, జోధ్పూర్ వంటి ప్రాంతాల మధ్య టెర్రరిస్టు సంబంధాలు భద్రతా ముప్పులు సన్నిహితంగా పరిశీలనలో ఉన్నాయి.
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