23, 26 తేదీల్లో సిట్ ముందు హాజరును మినహాయించండి - కోర్టును ఆశ్రయించిన మిథున్​రెడ్డి

వైఎస్సార్సీపీ నేత మిథున్‌రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై ఏసీబీ కోర్టులో విచారణ - కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని సిట్‌కు ఆదేశం - తదుపరి విచారణ రేపటికి వాయిదా

Vijayawada ACB Court Conducted Hearing on Petition Filed by YSRCP MP Mithun Reddy
Vijayawada ACB Court Conducted Hearing on Petition Filed by YSRCP MP Mithun Reddy (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Vijayawada ACB Court Conducted Hearing on Petition Filed by YSRCP MP Mithun Reddy: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన రూ.వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణం కేసు రోజు రోజుకూ కొత్త మలుపులు తిరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆనాటి నేతలు అక్రమాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇటీవల పలువురు వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు ఈడీ నోటీసులు పంపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే 23న విచారణకు రావాలని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) తాజాగా వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్‌రెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేసింది. అయితే మినహాయింపు కోరుతూ మిథున్ రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్​పై విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టు విచారణ జరిపింది.

తనకు ఈ నెల 23, 26 తేదీల్లో సిట్ దర్యాప్తు అధికారి ముందు హాజరు నుంచి మినహాయింపు కోరుతూ మిథున్​ రెడ్డి పిటిషన్​ దాఖలు చేశారు. కౌంటర్​ దాఖలు చేయాలని సిట్​ను ఆదేశించిన న్యాయస్థానం తదుపరి విచారణను రేపటి (బుధవారం)కి వాయిదా వేసింది. ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న రోనక్​ కుమార్​, అనిల్​ చోక్రాల బెయిల్​ పిటిషన్లపై విచారణను ఈ నెల 22కి వాయిదా వేసింది. నిందితుడు రోనక్​ గుంటూరు, అనిల్ చోక్రా విజయవాడ జిల్లా జైళ్లలో జ్యుడీషియల్​ రిమాండ్​లో ఉన్నారు.

మద్యం కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించి మనీలాండరింగ్‌ చట్టం కింద అభియోగాలతో గతేడాది మేలో ఈడీ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ కేస్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ రిపోర్ట్‌ (ఈసీఐఆర్‌)ను నమోదు చేసింది. 33 మందిని అందులో నిందితులుగా చేర్చింది. 5 రాష్ట్రాల్లోని 20 ప్రాంతాల్లో గత సంవత్సరం సెప్టెంబరులో సోదాలు చేసి, కీలక ఆధారాలు సేకరించినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

ఏ4గా ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి: వైఎస్సార్సీపీ తరపున కీలకంగా పని చేసిన రాజ్‌ కెసిరెడ్డితో పాటు ఎంపీ పెద్దిరెడ్డి మిథున్‌రెడ్డి తదితరులు ఈడీ పెట్టిన కేసులో ఉన్నారు. సిట్‌ నమోదు చేసిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో ఎంపీ మిథున్‌రెడ్డి ఏ4గా ఉన్నారు. ఆయన గతేడాది జులైలో అరెస్టయ్యారు. ఈయనే ఈ కేసులో అరెస్టైన తొలి ప్రజాప్రతినిధి. మిథున్‌రెడ్డి ప్రస్తుతం బెయిలుపై ఉన్నారు. నూతన మద్యం విధానం ముసుగులో జగన్‌ ప్రభుత్వం హయాంలో వైఎస్సార్సీపీ ముఠా సాగించిన దోపిడీకి కుట్ర, అమలుకు ఏర్పాట్లు, ముఠా సభ్యులకు ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేయడంలో ‘మాస్టర్‌ మైండ్‌’ మిథున్‌రెడ్డే అని సిట్‌ దర్యాప్తులో గుర్తించింది.

డిస్టిలరీలు, సరఫరా కంపెనీల నుంచి ముడుపుల వసూళ్ల కోసం రాజ్‌ కెసిరెడ్డితో కలిసి హవాలా నెట్‌వర్క్‌ రూపొందించడం, వారు వసూలు చేసిన మొత్తాల్ని ‘బిగ్‌బాస్‌’కు చేర్చడంలో మిథున్‌రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషించారని తేల్చింది. పలు డిస్టిలరీలను గుప్పిట్లో పెట్టుకుని సొంత బ్రాండ్ల మద్యం తయారు చేయించి లబ్ధి పొందడమే కాకుండా, ముడుపుల సొత్తులో ప్రతి నెలా రూ.5 కోట్ల చొప్పున వాటాగా పొందారని సిట్‌ దర్యాప్తుల్లో వెల్లడైందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

