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పదవుల కోసం ఎంతమంది మతం మారారో? - వైఎస్సార్సీపీపై విజయసాయిరెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు

వైఎస్సార్సీపీలో గతంలో ఎంతమంది నాయకులు పదవుల కోసం జగన్​ను ఆకట్టుకునేందుకు మతం మార్చుకున్నారో, ఇప్పుడు ఆ పార్టీలో 'నంబర్‌వన్' ఎవరైతే వారు సమాధానం చెప్పాలని మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి 'ఎక్స్‌' వేదికగా డిమాండ్ చేశారు.

Vijayasai Reddy Tweet on Religious Conversion
మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 10:54 AM IST

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Vijayasai Reddy Tweet on Religious Conversion : వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యంగా ఆ పార్టీ మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీలో గతంలో ఎంతమంది నాయకులు ఎమ్మెల్యే టికెట్ల కోసం, ఆ తర్వాత ప్రభుత్వంలో మంత్రి పదవుల కోసం వైఎస్ జగన్​ను ఆకట్టుకునేందుకు మతం మార్చుకున్నారో, ఇప్పుడు ఆ పార్టీలో 'నంబర్‌వన్'గా ఉన్నవారే సమాధానం చెప్పాలని మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి బుధవారం 'ఎక్స్‌' వేదికగా డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఆరోపణలకు మద్దతుగా 2024 ఎన్నికల ముందు వైఎస్సార్సపీ అప్పటి కాకినాడ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖరరెడ్డి క్రైస్తవ సభలో మాట్లాడినట్లుగా ఉన్న వీడియోను కూడా విజయసాయిరెడ్డి ఈ పోస్ట్‌కు ట్యాగ్ చేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.

"140 రోజుల తర్వాత మనకు ఒక క్రైస్తవుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలి, అది జగన్ కావాలన్నదే నా కోరిక" అని వ్యాఖ్యానించినట్లు ఆ వీడియోలో ఉంది. అంతేకాకుండా, జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే మనం ఎంత బలంగా ఉండవచ్చో వేదికపై ఉన్న పెద్దలందరికీ తెలుసని, గత ప్రభుత్వాల హయాంలో ఈ ప్రాంతంలో ఇటువంటి సభలు పెట్టుకోవడానికి ఎన్నో ఇబ్బందులు పడేవారో ఇక్కడున్న పాస్టర్ పెద్దలకు తెలుసునని పేర్కొన్నారు. గతంలో ఎమ్మెల్యేలకు లంచాలిస్తే తప్ప సభలు జరిగేవి కావని ఆరోపిస్తూ "మన సభలు బాగా జరగాలన్నా, మన దేవుడిని బాగా ప్రార్థించుకోవాలన్నా, మనం స్వేచ్ఛగా ఉండాలన్నా క్రైస్తవ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మరలా పీఠం ఎక్కాలి, దీనికి మీరంతా దీవించాలి. ప్రార్థన చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నా" అని అన్నట్లుగా ఆ వీడియోలో ఉంది. రాజకీయ పదవుల కోసం మతాన్ని వాడుకున్న తీరును విజయసాయి రెడ్డి ఈ విధంగా ఎండగట్టడం వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.

ఇదిలా ఉండగా, వైఎస్సార్సీపీని వీడిన విజయసాయి రెడ్డి త్వరలోనే సొంత రాజకీయ ప్రస్థానానికి తెరలేపనున్నారు. దసరా మర్నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో తన కొత్త పార్టీని, జెండా, ఎజెండాలను అధికారికంగా ప్రకటిస్తానని ఆయన ఇటీవల వెల్లడించారు. తన వెనక ఎంతమంది బలం ఉందనేది ఆరు నెలల నుంచి ఏడాది లోపు అందరికీ స్పష్టంగా తెలుస్తుందని చెప్పారు. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ రెండూ కేవలం కుటుంబ పార్టీలని, ఒకరు పోతే మరొకరు అధికారంలో ఉండాలని చూస్తున్నారని విమర్శిస్తూ, వీటికి మూడో ప్రత్యామ్నాయంగా తాను పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. అదే సమయంలో అమరావతి రాజధానిని తాను వ్యతిరేకించడం లేదని ప్రకటన చేశారు.

రెచ్చగొడితే నిజాలు బయటపెడతా: రెడ్డి సామాజికవర్గం ఎలా ఆవిర్భవించింది? రెడ్డి రాజులు ఎలా పాలించారనే సమాచారంతో తాను 350 పేజీల పుస్తకాన్ని రచించినట్లు విజయసాయి రెడ్డి వెల్లడించారు. ఇదే సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకత్వానికి ఆయన తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. "వైఎస్సార్సీపీ కోటరీ మళ్లీ నన్ను నమ్మకద్రోహి అంటూ రెచ్చగొట్టాలని చూస్తే నా దగ్గర చాలా నిజాలున్నాయి. వాటన్నింటినీ త్వరలోనే బహిరంగంగా బయటపెడతా" అని హెచ్చరించడం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను సంచలనంగా మారింది.

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