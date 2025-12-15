ఎకరంలో 64 రకాల పంటలు - ఏడాదికి రూ.3 లక్షల ఆదాయం - రైతులకు ఉచితంగా శిక్షణ
ఎకరంలో 64 రకాల పంటల సాగుతో సత్ఫలితాలు - వాటిని ఇతరులకు అందించేందుకు సేవ్ సంస్థ నిర్వాహకుడు విజయరామ్ కృషి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 2:00 PM IST
Vijayaram Providing Free Training on Natural Farming: మన పూర్వీకులు రోగాలు ఏంటో తెలియకుండా పెరిగారు. ఒకవేళ ఏమైనా ఆరోగ్యం బాలేకపోతే శొంఠి, మిరియాల కషాయం లాంటి వాటితో తగ్గించుకునేవారు. కానీ ప్రస్తుత కాలంలో పుట్టినప్పటి నుంచి ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తీసుకునే ఆహారం ఔషధమై ఉండాలని, ప్రకృతి సేద్యంతోనే అది సాధ్యమని గుర్తించి కొన్నేళ్లుగా ఆ విధానం అవలంబిస్తూ ఇతర రైతులను సైతం ప్రోత్సహిస్తున్నారు ‘సేవ్’ సంస్థ నిర్వాహకుడు మేకపోతుల విజయరామ్. కొత్తగా సౌభాగ్యం పేరుతో మరో నూతన విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
జనవరి 15 వరకు శిక్షణ తరగతులు: బహుళ పంటల విధానంలో రోజూ పని దొరకడంతో పాటు ఆదాయం కూడా వస్తుంది. ఒక దానిలో నష్టం వచ్చినా మరొకటి ఆదుకుంటుంది. అయితే దీనికి వరికి అందించే నీటిలో 2 శాతం అందిస్తే సరిపోతుంది. ఆయా ప్రయోజనాలను వివరించి రైతులను ప్రోత్సహించే దిశగా విజయరామ్ అడుగులు వేస్తున్నారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జిల్లాకు 100 మందికి తగ్గకుండా దాదాపు 3 వేల మందికి ఉచిత శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. వీరిని మాస్టర్ ట్రైనర్లుగా తయారు చేసి వారి ద్వారా ఆయా ప్రాంతాల్లో రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని అనుకున్నారు. ఇందుకోసం కృష్ణా జిల్లా గూడూరు మండలం పినగూడూరులంక గోసదన్లో డిసెంబరు 15 నుంచి జనవరి 15 వరకు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించనున్నారు.
ఏడాదికి రూ.3 లక్షలకు తగ్గకుండా ఆదాయం: అవసరాలకు మించి వరి సాగు చేయడం, ధాన్యం విక్రయాలకు ఇబ్బందులు పడడం చూసి కలత చెందిన విజయరామ్ భూమి ఆరోగ్యం, ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం, అన్నదాతలకు ఆదాయం లక్ష్యంతో కొన్నేళ్లుగా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. తెలంగాణలోని వికారాబాద్లో ఆయన వ్యవసాయ క్షేత్రంలో వరికి ప్రత్యామ్నాయంగా 7 ఏళ్ల పాటు పరిశోధనలు చేసి సౌభాగ్యం అనే నూతన విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీన్ని కృష్ణా జిల్లా గూడూరు మండలం పినగూడూరులంకలోని ఆయనకు చెందిన గోసదన్లో ఎకరం విస్తీర్ణంలో సాగు చేశారు.
పసుపు, వట్టివేరు, మునగ కొంత ఎక్కువగా వేసి మిగిలిన విస్తీర్ణంలో కరివేపాకు, అల్లం, మిరియాలు, చేమదుంప తదితరాలతో పాటు దోస, కాకర, బీర, వంగ, బెండ తదితర కూరగాయలు, తోటకూర, గోంగూర, పాలకూర లాంటి ఆకుకూరలు, అరటి, బొప్పాయి లాంటి పండ్ల మొక్కలు వేశారు. మొత్తం 64 రకాలు ఉన్నాయి. వీటిద్వారా ఏడాదికి రూ.3 లక్షలకు తగ్గకుండా ఆదాయం వచ్చేలా రూపొందించారు.
సుభాష్ పాలేకర్ స్ఫూర్తితో పలు విధానాల్లో ప్రకృతి సాగు చేస్తున్నానని సేవ్ సంస్థ నిర్వాహకులు మేకపోతుల విజయరామ్ చెప్తున్నారు. కొత్తగా చేపట్టిన సౌభాగ్య విధానంలో ఏడాదికి రూ.3 లక్షలకు మించి ఆదాయం పొందానని, 400 గజాల్లోనూ ఇలా సాగు చేయవచ్చని తెలిపారు. తాను చెప్పినట్లు చేస్తే ఉప్పు తప్ప మరేదీ బయట కొనాల్సిన అవసరం ఉండదని విజయరామ్ అంటున్నారు.
