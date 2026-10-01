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ఖైరతాబాద్​ ఉపఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకుండా ఈసీని ఆదేశించండి : హైకోర్టులో పిటిషన్

ఖైరతాబాద్‌ ఉప ఎన్నికపై హైకోర్టులో విజయా రెడ్డి పిటిషన్ వేశారు. ఉప ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకుండా ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించాలని అందులో పేర్కొన్నారు.

KHAIRATABAD BY ELECTION
తెలంగాణ హైకోర్టు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 2:11 PM IST

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Vijaya Reddy Petition in High Court on Khairathabad by Election : ఖైరతాబాద్‌ ఉప ఎన్నికపై హైకోర్టులో దివంగత నేత పీజేఆర్ కుమార్తె విజయా రెడ్డి పిటిషన్ వేశారు. ఉప ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకుండా ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించాలని అందులో పేర్కొన్నారు. 2024లో దానం నాగేందర్‌పై ఎలక్షన్ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన విజయా రెడ్డి, తుది తీర్పు వచ్చే వరకు ఖైరతాబాద్​లో ఉప ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకూడదని కోరారు.

TAGGED:

ఖైరతాబాద్‌ ఉప ఎన్నికపై పిటిషన్
VIJAYA REDDY PETITION IN HIGH COURT
KHAIRATABAD BY ELECTION
P VIJAYA REDDY PETITION
KHAIRATABAD BY ELECTION

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