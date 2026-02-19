బిడ్డలతో కలిసి విజయారెడ్డి ఆత్మహత్య కేసు - చనిపోవడానికి అసలు కారణం ఇదే
చర్లపల్లిలో పిల్లలతో కలిసి తల్లి ఆత్మహత్య ఘటన - మానసిక కుంగుబాటుతోనే బిడ్డలతో కలిసి విజయారెడ్డి బలవన్మరణం - ముగ్గురి చావు వెనక మరొకరి ప్రమేయం లేదని నిర్ధారణకు వచ్చిన పోలీసులు
Published : February 19, 2026 at 10:04 AM IST
IT Employee Vijaya Reddy Death Case Update : దాదాపు 20 రోజుల క్రితం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించిన ఐటీ ఉద్యోగి విజయ రెడ్డి ఆత్మహత్య కేసు కొలిక్కి వచ్చింది. ఆమె మృతిపై ఎలాంటి అనుమానాల్లేవని కుటుంబీకులు పోలీసులకు వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. విజయరెడ్డి రెండు నెలలుగా మానసిక ఒత్తిడికి గురైనట్టు పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. గత నెల 31న అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో ట్రాక్పై ఐటీ ఉద్యోగి విజయరెడ్డి, కుమార్తె చేతన రెడ్డి, కుమారుడు విశాల్రెడ్డిలతో కలిసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన సంగతి తెలిసిందే.
నోట్లో చేతిరాత ఆమెదే : ఈ అనుమనాస్పద కేసును సికింద్రాబాద్ జీఆర్పీ బృందాలు పలు కోణాల్లో వేగవంతంగా దర్యాప్తు చేపట్టాయి. ఉప్పల్ నుంచి పటాన్చెరు వరకు విజయరెడ్డి ప్రయాణించిన మార్గాల్లోని సీసీ టీవీ కెమెరాల ద్వారా పోలీసులు రికార్డైన ఫుటేజీని విశ్లేషించారు. ఆమె వద్ద లభ్యమైన సూసైడ్నోట్ను పరిశీలించి, చేతిరాత ఆమెదేనని సోదరుడి ద్వారా నిర్ధారణకు వచ్చారు. బ్యాంకు లావాదేవీలు, వారికున్న ఆస్తిపాస్తుల వివరాలను ఆరా తీశారు. సంబంధిత సెల్ఫోన్, ల్యాప్టాప్లను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపారు. వాట్సప్లో కొందరితో చేసిన సంభాషణను తొలగించినట్టు గుర్తించారు. ఆ వివరాలను సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రిట్రీవ్ చేసి పరిశీలించారు. ముగ్గురి బలవన్మరణం వెనుక మరొకరి ప్రమేయం లేదని పోలీసులు స్పష్టమైన నిర్ధారణకు వచ్చారు.
ఎలాంటి అనుమానాల్లేవన్న విజయరెడ్డి కుటుంబీకులు : భార్యాభర్తలిద్దరు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. భర్త సురేందర్ రెడ్డి దుబాయ్లో ఉద్యోగం చేస్తుండగా, ఇద్దరు పిల్లలు వసతి గృహాల్లో ఉంటూ చదువుకుంటున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబంలో ఎలాంటి వివాదాలు లేవు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె తీసుకున్న నిర్ణయంపై పలు రకాల అనుమానాలు పెద్ద ఎత్తున వ్యక్తమయ్యాయి. వీటిని పటాపంచలు చేస్తూ ఆమె బలవన్మరణం ఎలాంటి అనుమానం లేదని కుటుంబీకులు జీఆర్పీ పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో తెలిపారు.
ఒంటరి అయినట్లు ఆవేదన : రైల్వేట్రాక్పై ముగ్గురు మాత్రమే కనిపించారని, చుట్టుపక్కల ఎటువంటి అనుమానాస్పద పరిస్థితులు లేవని రైలు లోకోపైలట్ తెలిపారు. భర్త, పిల్లలు దూరంగా ఉండటంతో విజయ రెడ్డి ఒంటరి అయ్యానని తరచూ స్నేహితులతో తన ఆవేదనను పంచుకునేవారని, రెండు నెలలుగా మానసిక ఒత్తిడికి గురైనట్టు పోలీసులు ఓ స్పష్టమైన అంచనాకు వచ్చారు. తాను దూరమైతే పిల్లలు ఒంటరిగా అనాథలవుతారనే ఆలోచనతోనే ఆమె పిల్లలను కూడా తనతో తీసువెళ్లాలని కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించామని స్పష్టంచేశారు. విజయరెడ్డి పిల్లలతో కలిసి బలవన్మరణానికి పాల్పడటంతో రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపించాయి. భర్త ఉద్యోగం దుబాయ్లో చేస్తుండటం, ఆమె ఐటీ కంపెనీలో రాత్రి విధులు నిర్వహిస్తుండటం, పిల్లలు హస్టళ్లలో ఉండి చదుకోవడంతో మానసికి ఒత్తిడికి గురైందని పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితం అంటే ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటిని సరైన రీతిలో ఎదుర్కొంటే పరిష్కార మార్గాలు లభిస్తాయని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, ఉద్యోగ రిత్యా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపించినా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821, స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది)ను సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందిస్తారు. వారిని సంప్రదించి మీకున్న ఎటువంటి సమస్యలనైనా వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను నిపుణుల నుంచి పొందవచ్చు.
