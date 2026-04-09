సర్కారు బడిలో చదివే పిల్లలకు పాలు - వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచే అమల్లోకి
విజయ డెయిరీకి రూ.120 కోట్ల ఆర్డర్ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం - వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి సరఫరాకు ఆదేశాలు - ఇటీవల ములుగు జిల్లా పరిధి అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు సరఫరా విజయవంతం
Published : April 9, 2026 at 7:30 AM IST
Vijaya Dairy Milk For Govt Schools : వచ్చే విద్యా సంవత్సరం(2026-27) నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో ఒకటి నుంచి 12వ తరగతి వరకు చదివే విద్యార్థులకు బ్రేక్ఫాస్ట్తో పాటు పాలు అందజేయాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం, ఈ మేరకు కార్యాచరణపై ముందడుగు వేసింది. పాల పంపిణీ కోసం రాష్ట్ర పాడి పరిశ్రమాభివృద్ధి సమాఖ్య (విజయ డెయిరీ)కి తొలి విడతగా పెద్ద మొత్తంలో రూ.120 కోట్ల ఆర్డర్ ఇచ్చింది. జూన్ మాసంలో పాఠశాలలు తెరిచే నాటి నుంచి పాలను సరఫరా చేయాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఇటీవల విద్యాశాఖపై సమీక్షా సమావేశం సందర్భంగా విద్యార్థులకు పాలు పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, సరఫరా బాధ్యతను విజయ డెయిరీకి అప్పగించాలని ఆదేశించారు. అందుకు అనుగుణంగా విద్యాశాఖ అధికారులు డెయిరీ నుంచి పలు రకాల ప్రతిపాదనలు కోరారు. తాజాగా సరఫరా కోసం ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
టెట్రా ప్యాక్లలో : ప్రస్తుతం విజయ డెయిరీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లోని గర్భిణులు, బాలింతలకు 200 మిల్లీ లీటర్ల టెట్రాప్యాక్లలో పాలను సప్లై చేస్తోంది. ఇటీవల అటవీ ప్రాంతమైన ములుగు జిల్లా పరిధి అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లోని 3 నుంచి 5 ఏళ్ల చిన్నారులకు 100 మిల్లీ లీటర్ల టెట్రాప్యాక్లలో సప్లైని ప్రారంభించింది. ఈ ప్రక్రియ విజయవంతంగా దూసుకెళుతుండటంతో మిగిలిన గిరిజన ప్రాంతాల్లోనూ పిల్లలకు, ఆ తర్వాత తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లోని చిన్నారులకు పంపిణీ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
టెట్రాప్యాక్లోనే పాలు సరఫరా : ఇదే తరహాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు కూడా టెట్రాప్యాక్లోనే పాలు సరఫరా చేసేందుకు విజయ డెయిరీ సన్నద్ధం అవుతోంది. జాతీయ పోషకాహార సంస్థ (ఎన్ఐఎన్) నిబంధనల మేరకు 1 నుంచి 12 తరగతుల విద్యార్థులకు టిఫిన్ సమయంలో రోజూ 150 నుంచి 200 మిల్లీ లీటర్ల వరకు పాలు అవసరం అవుతాయి. ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం 150 లేదా 200 మిల్లీ లీటర్ల ప్యాకెట్లలో పంపిణీ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని విజయ డెయిరీ ప్రతినిధులు తెలిపారు. విజయ డెయిరీ దశాబ్దాలుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని లక్షలాది కుటుంబాలకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన ఉత్పత్తిగా నిలిచింది. దీని గురించి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు.
విజయ డెయిరీ చరిత్ర, నేపథ్యం : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సహకార రంగంలో ప్రారంభమైన విజయ డెయిరీ, ప్రస్తుతం తెలంగాణ (TGDDCF)గా మారి స్వతంత్రంగా కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తోంది. 60 ఏళ్లకు పైగా ఘనచరిత్ర కలిగిన విజయ డెయిరీ పాడి రైతుల సంక్షేమం కోసం పని చేస్తోంది.
ముఖ్యమైన ఉత్పత్తులు : పాలు, పెరుగుతో పాటు విజయ నెయ్యికి మార్కెట్లో విశేషమైన డిమాండ్ ఉంది. ఇది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వంటి శక్తివంతమైన ప్రముఖ దేవాలయాలకు పాల ఉత్పత్తులను సరఫరా చేసిన ఘనతను సాధించింది. వీటితో పాటు స్వీట్లు, ఐస్ క్రీమ్స్, ఫ్లేవర్డ్ మిల్క్ వంటి 100కు పైగా ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తోంది.
రైతుల సంక్షేమంలో భాగస్వామ్యం : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని లక్షలాది మంది పాడి రైతుల నుంచి పాలను సేకరిస్తూ, వారికి లాభదాయకమైన ధరలను అందిస్తూ, జీవనోపాధికి వెన్నెముకగా విజయ డెయిరీ వ్యవహరిస్తుంది.
రావిర్యాలలో మెగా డెయిరీ : తెలంగాణలో ప్రభుత్వం రూ.250 కోట్లతో భారీ మెగా డెయిరీని రంగారెడ్డి జిల్లాలోని రావిర్యాలలో ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ సంస్థ సుమారు 1000కి పైగా అవుట్లెట్ల ద్వారా తన ఉత్పత్తులను వినియోగదారులకు అందజేస్తుంది. నాణ్యత, పోషకాలకు మారుపేరుగా నిలిచిన విజయ డెయిరీ, ఆవు, గేదెల స్వచ్ఛమైన పాలను సేకరించి, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో శుద్ధి చేసి సప్లై చేస్తోంది.
