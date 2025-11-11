ETV Bharat / state

బెట్టింగ్ యాప్స్‌ కేసులో సిట్ విచారణ - హాజరైన నటుడు విజయ్‌ దేవరకొండ

సీఐడీ సిట్‌ విచారణకు హాజరైన నటుడు విజయ్ దేవరకొండ - బెట్టింగ్ యాప్స్‌ కేసు విచారణ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం - సీఐడీ కార్యాలయానికి చేరుకున్న విజయ్

BETTING APPS CASE
VIJAY DEVERAKONDA (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 3:48 PM IST

Vijay Deverakonda Attends Sit Hearing in Hyderabad : బెట్టింగ్ యాప్స్‌ కేసులో సీఐడీ(క్రైమ్​ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్​మెంట్) సిట్‌ విచారణకు నటుడు విజయ్ దేవరకొండ హాజరైయ్యారు. హైదరాబాద్​లోని సీఐడీ కార్యాలయంలో పోలీసుల విచారణ కొనసాగుతుంది. గతంలో విజయ్ దేవరకొండ ఈడీ విచారణకు కూడా హాజరయ్యారు. కేవలం తాను గేమింగ్​ యాప్ కోసం మాత్రమే ప్రచారం చేసినట్లు ఆయన చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. మరికొద్ది సేపట్లో సీఐడీ విచారణపై పూర్తి వివరాలు రానున్నాయి.

