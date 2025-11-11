బెట్టింగ్ యాప్స్ కేసులో సిట్ విచారణ - హాజరైన నటుడు విజయ్ దేవరకొండ
సీఐడీ సిట్ విచారణకు హాజరైన నటుడు విజయ్ దేవరకొండ - బెట్టింగ్ యాప్స్ కేసు విచారణ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం - సీఐడీ కార్యాలయానికి చేరుకున్న విజయ్
Published : November 11, 2025 at 3:48 PM IST
Vijay Deverakonda Attends Sit Hearing in Hyderabad : బెట్టింగ్ యాప్స్ కేసులో సీఐడీ(క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్) సిట్ విచారణకు నటుడు విజయ్ దేవరకొండ హాజరైయ్యారు. హైదరాబాద్లోని సీఐడీ కార్యాలయంలో పోలీసుల విచారణ కొనసాగుతుంది. గతంలో విజయ్ దేవరకొండ ఈడీ విచారణకు కూడా హాజరయ్యారు. కేవలం తాను గేమింగ్ యాప్ కోసం మాత్రమే ప్రచారం చేసినట్లు ఆయన చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. మరికొద్ది సేపట్లో సీఐడీ విచారణపై పూర్తి వివరాలు రానున్నాయి.