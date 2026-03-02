ETV Bharat / state

స్వగ్రామంలో విజయ్‌, రష్మిక దంపతుల సందడి - 32 ఏళ్ల తర్వాత సొంతూరుకు

స్వగ్రామంలో సందడి చేసిన విజయ్‌, రష్మిక దంపతులు - నూతన ఫామ్‌ హౌస్‌లో ప్రత్యేక పూజలు చేసిన దంపతులు - 5 వేల మంది అభిమానులకు భోజన సదుపాయం ఏర్పాటు

Vijay Rashmika Visits Nagar Kurnool
Vijay Rashmika Visits Nagar Kurnool
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 2, 2026 at 5:47 PM IST

Updated : March 2, 2026 at 6:16 PM IST

Vijay Rashmika Visits Nagar Kurnool : వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక దంపతులు విజయ్ స్వగ్రామంలో సందడి చేశారు. విజయ్ దేవరకొండ సొంతూరు నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా, బల్మూర్ మండలంలోని తుమ్మన్ పేట గ్రామంలో నిర్మించిన ఫామ్ హౌస్​లో నూతన దంపతులు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతంలో పాల్గొన్నారు. 32 ఏళ్ల తర్వాత స్వగ్రామానికి వచ్చిన విజయ్ కుటుంబ సభ్యులకు కోలాటాలు, జానపద నృత్యాలు, డప్పులతో స్వాగతం పలికారు. మాజీ మంత్రి నిరంజన్‌రెడ్డి, కలెక్టర్‌, ఎంపీ మల్లురవి, ఎమ్మెల్యే కసిరెడ్డి నారాయణరెడ్డిలు ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులకు, గ్రామస్థులకు విజయ్ దంపతులు భోజన సదుపాయం కల్పించారు. విజయ్​, రష్మిక జంట స్వగ్రామానికి రాకతో స్థానికంగా సందడి నెలకొంది. గ్రామస్థులు, విజయ్​ బంధుమిత్రులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

విద్యార్థులకు స్కాలర్​షిప్​లు ఇస్తాం : ఈ సందర్భంగా విజయ్​ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ స్వగ్రామంలో అందరికీ భోజనాలు పెట్టాలనేది తన నాన్న కోరిక అని విజయ్​ దేవరకొండ వివరించారు. తన పుట్టినరోజు వేడుకలను కూడా తుమ్మంపేటలోనే నిర్వహించినట్లుగా తెలిపారు. ఈ ఏడాది నుంచి అచ్చంపేట డివిజన్​ విద్యార్థులకు స్కాలర్​షిప్​లను అందివ్వనున్నట్లుగా ఆయన వివరించారు. 9,10 తరగతుల్లో ఫస్ట్​, సెకండ్ ర్యాంక్​ వచ్చిన వారికి ఈ ఉపకార వేతనాలు ఇవ్వనున్నట్లుగా తెలిపారు.

"సొంత ఊరిలో అందరికీ భోజనాలు పెట్టాలనేది మా నాన్న కోరిక. నా ఫస్ట్‌ బర్త్‌డేను తుమ్మంపేటలోనే జరుపుకున్నాం. ఈ ఏడాది నుంచి అచ్చంపేట డివిజన్‌ విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్‌ ఇస్తాం. 9, 10 తరగతుల్లో ఫస్ట్‌, సెకండ్ ర్యాంకర్లకు స్కాలర్‌షిప్‌లు ఇస్తాం"- విజయ్​ దేవరకొండ, నటుడు

