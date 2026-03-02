స్వగ్రామంలో విజయ్, రష్మిక దంపతుల సందడి - 32 ఏళ్ల తర్వాత సొంతూరుకు
స్వగ్రామంలో సందడి చేసిన విజయ్, రష్మిక దంపతులు - నూతన ఫామ్ హౌస్లో ప్రత్యేక పూజలు చేసిన దంపతులు - 5 వేల మంది అభిమానులకు భోజన సదుపాయం ఏర్పాటు
Published : March 2, 2026 at 5:47 PM IST|
Updated : March 2, 2026 at 6:16 PM IST
Vijay Rashmika Visits Nagar Kurnool : వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక దంపతులు విజయ్ స్వగ్రామంలో సందడి చేశారు. విజయ్ దేవరకొండ సొంతూరు నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా, బల్మూర్ మండలంలోని తుమ్మన్ పేట గ్రామంలో నిర్మించిన ఫామ్ హౌస్లో నూతన దంపతులు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతంలో పాల్గొన్నారు. 32 ఏళ్ల తర్వాత స్వగ్రామానికి వచ్చిన విజయ్ కుటుంబ సభ్యులకు కోలాటాలు, జానపద నృత్యాలు, డప్పులతో స్వాగతం పలికారు. మాజీ మంత్రి నిరంజన్రెడ్డి, కలెక్టర్, ఎంపీ మల్లురవి, ఎమ్మెల్యే కసిరెడ్డి నారాయణరెడ్డిలు ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా అభిమానులకు, గ్రామస్థులకు విజయ్ దంపతులు భోజన సదుపాయం కల్పించారు. విజయ్, రష్మిక జంట స్వగ్రామానికి రాకతో స్థానికంగా సందడి నెలకొంది. గ్రామస్థులు, విజయ్ బంధుమిత్రులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు ఇస్తాం : ఈ సందర్భంగా విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ స్వగ్రామంలో అందరికీ భోజనాలు పెట్టాలనేది తన నాన్న కోరిక అని విజయ్ దేవరకొండ వివరించారు. తన పుట్టినరోజు వేడుకలను కూడా తుమ్మంపేటలోనే నిర్వహించినట్లుగా తెలిపారు. ఈ ఏడాది నుంచి అచ్చంపేట డివిజన్ విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లను అందివ్వనున్నట్లుగా ఆయన వివరించారు. 9,10 తరగతుల్లో ఫస్ట్, సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చిన వారికి ఈ ఉపకార వేతనాలు ఇవ్వనున్నట్లుగా తెలిపారు.
"సొంత ఊరిలో అందరికీ భోజనాలు పెట్టాలనేది మా నాన్న కోరిక. నా ఫస్ట్ బర్త్డేను తుమ్మంపేటలోనే జరుపుకున్నాం. ఈ ఏడాది నుంచి అచ్చంపేట డివిజన్ విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ ఇస్తాం. 9, 10 తరగతుల్లో ఫస్ట్, సెకండ్ ర్యాంకర్లకు స్కాలర్షిప్లు ఇస్తాం"- విజయ్ దేవరకొండ, నటుడు
'విరోష్' వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్ - దేశవ్యాప్తంగా ఫ్యాన్స్కు అన్నదానం- రష్మిక ట్వీట్!
'విరోష్' పెళ్లి నగల కోసం 10నెలల కష్టం- కిలోల కొద్దీ బంగారంతో 'రాజసం'- ఆ జ్యువెలరీ స్పెషాలిటీ తెలుసా?