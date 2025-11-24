ETV Bharat / state

ఈ బుడతడు మామూలోడు కాదు - తొమ్మిదేళ్లకే పర్వతాలను అధిరోహిస్తున్నాడు

తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే పర్వతాలను అధిరోహిస్తూ ఆశ్చర్యపరుస్తున్న బాలుడు - తండ్రి, శిక్షకుల ప్రోత్సాహంతో కిలిమంజారో పర్వతాన్ని అధిరోహించిన విహాన్​రామ్ - ఇండియా బుక్​ ఆఫ్ రికార్డ్స్​లో చోటు

Special Story on Young Mountaineer VihanRam
Special Story on Young Mountaineer VihanRam (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 24, 2025 at 10:42 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 11:01 PM IST

Special Story on Young Mountaineer VihanRam : పర్వాతారోహణ అనేది అంత సులభమేమీ కాదు. దానికి ఎంతో పరిశ్రమ చేయాల్సి ఉంటుంది. కఠిన శిక్షణను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటిది తొమ్మిదేళ్ల వయసులోనే ఓ బుడతడు అవలీలగా పర్వతాలను ఎక్కేస్తున్నాడు. తండ్రి కలను నిజం చేస్తున్నాడు. అతిచిన్న వయసులోనే కిలిమంజారో పర్వతాన్ని అధిరోహించి 'ఇండియా బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌'లో చోటు సంపాదించుకున్నాడు. ఆ చిచ్చరపిడుగు మన రాష్ట్రానికి చెందిన వాడే కావడం విశేషం. ఇంతకీ ఎవరా బాలుడు? అంత పిన్న వయసులోనే ఇంతటి ఘనత సాధించడం ఎలా సాధ్యమైంది? అనే విషయాలను తెలుసుకోవాలంటే ఓసారి స్టోరీలోకి వెళ్లాల్సిందే మరి.

మాదక ద్రవ్యాలపై అవగాహన కల్పించడం కోసం : సిద్దిపేట జిల్లాలోని ధూల్మిట్ట మండలం కొండాపూర్‌ హనుమతండాకు చెందిన జాటోతు వాణి- తిరుపతినాయక్‌ కుమారుడు విహాన్‌రామ్‌(9 సంవత్సరాల 3 నెలలు). తిరుపతినాయక్‌ ఎక్సైజ్‌శాఖలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకు పర్వతాలను అధిరోహించడం అంటే ఎంతో ఇష్టం. దీంతో తన కలను నిజం చేసుకునేందుకు కుమారుడికి పర్వతారోహణం నేర్పించాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు. మాదక ద్రవ్యాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఫిట్‌ ఇండియా ఛాలెంజ్‌పై ఏడాది కిందట హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో కోచ్‌ మహిపాల్‌రెడ్డి వద్ద విహాన్​రామ్​ను శిక్షణలో చేర్పించారు.

ఆసక్తిని గమనించి : విహాన్‌రామ్‌ శిక్షణలో చేరిన కొన్ని రోజులకే బాలుడికి పర్వతారోహణపై ఉన్న ఆసక్తిని కోచ్‌ గమనించారు. దీంతో ఆ బాలుడుకి కఠోర శిక్షణను ఇచ్చారు. పలు కీలక సూచనలు సలహాలు చేశారు. మూడు నాలుగు నెలల తర్వాత హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లోని 4,250 మీటర్లున్న పాతాల్సు పర్వతాన్ని 48 మంది సభ్యుల బృందంతో కలిసి ఆ బాలుడు ఎక్కాడు. బృందంలో చురుకుగా ఉన్న బాలుడి పట్టుదలను గ్రహించిన కోచ్‌ పర్వతాలు ఏవిధంగా ఎక్కాలో మరిన్ని మెలకువలను నేర్పించారు. బాలుడు కూడా మరింత శ్రద్ధగా నేర్చుకున్నాడు. మరోవైపు అతడికి తండ్రి కూడా ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు.

కిలిమంజారో పర్వతాన్ని అధిరోహించి : విహాన్​రామ్​ కేవలం శిక్షణ తీసుకోవడంతోనే సరిపెట్టుకోలేదు. పాతాల్సు పర్వతం ఎక్కాక తన లోపాలను సరిదిద్దుకున్నాడు. కోచ్‌ సూచనలతో ఈ యేడాది జనవరిలో ఆఫ్రికాలోని కిలిమంజారో(5,895 మీటర్లు 18వేల అడుగులు) పర్వతాన్ని అధిరోహించి ఔరా అనిపించాడు. ఈ క్రమంలోనే విహాన్‌రామ్‌ ‘ఇండియా బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌’లో చోటు సంపాదించుకున్నాడు. 4వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడే గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌వర్మ విహాన్​ను అభినందించారు. వచ్చే నెలలో ఆస్ట్రేలియాలోని కోసియాస్కో పర్వతాన్ని అధిరోహించడానికి తీసుకెళ్తున్నట్లు బాలుడి తండ్రి వివరించారు. ప్రభుత్వం ఆర్థిక భరోసా కల్పించాలని ఆయన వేడుకుంటున్నారు.

ఆసక్తిని గమనించి ప్రోత్సహిస్తే అద్భుతాలే : ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఏదో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది. వాటిని గమనించి ఆ దిశగా ప్రోత్సహించినట్లయితే అద్భుతాలు చేస్తారు అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అందుకు విహాన్​రామ్​ ఒక ఉదాహరణ. అంతచిన్న వయసులో ఏకంగా కిలిమంజారో పర్వతాన్నే అధిరోహించి ఎంతోమంది నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.

తైక్వాండోలో 12ఏళ్ల బాలుడి సత్తా.. పతకాల పంట పండిస్తోన్న చిచ్చరపిడుగు

