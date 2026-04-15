'ఆడుదాం ఆంధ్రా'లో రూ.20.37 కోట్లు దోపిడీ - ప్రభుత్వానికి విజిలెన్స్, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ నివేదిక

ప్రధాన అనుచరుడ్ని ముందుపెట్టి బైరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డి అక్రమాలు - ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ల పేరుతో వైసీపీ నాయకుల జేబుల్లోకి డబ్బులు - బ్రాండింగ్, వీడియో, ఫొటోగ్రఫీల పేరుతో భారీగా నిధుల దుర్వినియోగం

Published : April 15, 2026 at 9:58 AM IST

Aadudam Andhra Vigilance Report : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 'ఆడుదాం ఆంధ్రా'లో 20.37 కోట్ల దోపిడీ జరిగిందని విజిలెన్స్, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ నివేదిక తేల్చింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వానికి నివేదికను సమర్పించింది. ఈ అక్రమాల్లో అప్పటి మంత్రి రోజా, శాప్‌ ఛైర్మన్‌ బైరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డిలది ప్రధాన పాత్రని స్పష్టం చేసింది. వారిద్దరిపై క్రిమినల్‌ కేసు పెట్టాలని సూచించింది. అలాగే కుంభకోణంపై ఏసీబీ లేదా సీఐడీతో దర్యాప్తు చేయించాలని సిఫార్సు చేసింది.

ముఖ్య అనుచరుడిగా బైరెడ్డి : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్వహించిన 'ఆడుదాం ఆంధ్ర' క్రీడా కార్యక్రమంలో రూ. 20.37 కోట్లు దుర్వినియోగం అయినట్లు విజిలెన్స్, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ శాఖ నిర్ధారించింది. ఈ కార్యక్రమ ముగింపు వేడుకల నిర్వహణ కాంట్రాక్టును, అప్పటి క్రీడల శాఖ మంత్రి ఆర్.కె. రోజా, తన కుటుంబానికి అత్యంత సన్నిహితుడికి చెందిన ఒక సంస్థకు అప్పగించినట్లు ఆ శాఖ గుర్తించింది. ఆ సంస్థకు ఈ పనికి అవసరమైన అనుభవం, అర్హతలు లేకపోయినప్పటికీ ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తేలింది. అలాగే, అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ (SAAP) ఛైర్మన్ బైరెడ్డి సిద్ధార్థ్ రెడ్డి, తన ముఖ్య అనుచరుడి ద్వారా వ్యవహరిస్తూ అనేక అవకతవకలకు పాల్పడినట్లు కూడా ఆ శాఖ ధృవీకరించింది.

భారీగా నిధుల దుర్వినియోగం : సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా ఈ టోర్నమెంట్‌కు విస్తృత ప్రచారం కల్పించేందుకు "సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లను" నియమించుకున్నామనే ముసుగులో, స్థానిక స్థాయి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అక్రమంగా లబ్ధి పొందినట్లు ఆ శాఖ వెల్లడించింది. బ్రాండింగ్, వీడియోగ్రఫీ , ఫొటోగ్రఫీ వంటి శీర్షికల కింద భారీ మొత్తంలో నిధులు దుర్వినియోగం అయినట్లు అది స్పష్టం చేసింది. క్రీడా పరికరాలు, కిట్‌లను సరఫరా చేసే వారితో కుమ్మక్కై టెండర్ నిబంధనలను సడలించడం ద్వారా నాసిరకం క్రీడా సామాగ్రిని సేకరించి సరఫరా చేసినట్లు నిర్ధారించింది.

ఏసీబీ లేదా సీఐడీతో దర్యాప్తు చేయండి : ఈ సరఫరాలకు సంబంధించి అనేక ఫిర్యాదులు అందినప్పటికీ, సంబంధిత విక్రేతలపై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదని అది పేర్కొంది. రోజా, సిద్ధార్థ్ రెడ్డి ఆయన ముఖ్య అనుచరుడు SAAP IT కన్సల్టెంట్ అయిన జి.కె. కిషోర్ బాబు పై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని, అలాగే ఈ కుంభకోణంపై దర్యాప్తు బాధ్యతను అవినీతి నిరోధక శాఖ (ACB) లేదా నేర పరిశోధన శాఖ (CID)కి అప్పగించాలని ఆ శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. ఈ అవకతవకలకు బాధ్యులైన అధికారులపై క్రమశిక్షణా చర్యలు ప్రారంభించాలని కూడా కోరింది.

గురు ప్రొడక్షన్స్‌ కంపెనీకి రూ.2.70 కోట్లకు ముగింపు కాంట్రాక్టు : అప్పటి మంత్రి రోజా కుటుంబానికి అత్యంత సన్నిహితుడైన రవికుమార్‌ ధూళిపాళ్ల సీఈవోగా ఉన్న గురు ప్రొడక్షన్స్‌ కంపెనీకి ‘ఆడుదాం ఆంధ్రా’ ముగింపు కార్యక్రమ నిర్వహణ కాంట్రాక్టును 2.70 కోట్లకు కట్టబెట్టారని నివేదిక తేల్చంది. ఆ సంస్థ 53.18 లక్షల ఖర్చుకే బిల్లులు సమర్పించిందని మిగతా 2.17 కోట్ల ఖర్చు వివరాలన్నీ ఎక్సెల్‌ షీట్‌లో రాసి ఇచ్చారే తప్ప సంబంధిత ఓచర్లు, రసీదులు, బిల్లులు సమర్పించలేదని వివరించింది. ముగింపు వేడుకల్లో నిర్వహించాల్సిన డ్రోన్‌ షో రద్దయినప్పటికీ పూర్తి పేమెంట్‌ 65 లక్షలు గురు ప్రొడక్షన్స్‌కు చెల్లించేశారని పేర్కొంది. ఇందుకు రోజా, సిద్ధార్థరెడ్డి సహకరించారని వివరించింది. అప్పటి శాప్‌ ఎండీ రామకృష్ణ, ఏవో ఎస్‌.వెంకటరమణలు ఈ బిల్లులు ప్రాసెస్‌ చేశారని వెల్లడించింది.

అన్నీ తెలిసే జరిగాయి : బైరెడ్డి సిద్ధార్థరెడ్డి ప్రధాన అనుచరుడు, అప్పట్లో శాప్‌లో అవుట్‌సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగిగా, ఐటీ కన్సల్టెంట్‌గా పనిచేసిన జీకే కిషోర్‌బాబుది ఈ కుంభకోణంలో కీలకపాత్రని నివేదికలో స్పష్టం చేసింది. కనీస అర్హతలు లేని ఆయన్ను టెక్నికల్‌ కమిటీ సభ్యుడిగా నియమించారని క్రీడా పరికరాలు, సామగ్రి కొనుగోలుకు సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్, వాటి ఖరారు, టెండర్ల ప్రక్రియ, బిల్లుల ప్రాసెసింగ్‌ బాధ్యతలన్నీ కిషోర్‌బాబే చూశారని తెలిపింది. టెండరు నిబంధనలు సడలించటంలో సహకరించినందుకు క్రీడా పరికరాలు, సామగ్రి సరఫరాదారులు ఆయనకు భారీగా లంచాలు చెల్లించారని ఇవన్నీ సిద్ధార్థరెడ్డికి తెలిసే జరిగాయని వివరించింది.

టింగ్‌ డిజిటల్‌ అండ్‌ క్రియేటివ్‌ ఏజెన్సీకి మరో 17.56 లక్షలు : "ఆడుదాం ఆంధ్రా"ను సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం చేసేందుకు తొలుత 42 లక్షలు కేటాయించారని నివేదికలో తెలిపింది. చెన్నైకి చెందిన టింగ్‌ డిజిటల్‌ అండ్‌ క్రియేటివ్‌ ఏజెన్సీకి మరో 17.56 లక్షలు మంజూరు చేశారంది. ఈ సంస్థ అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీకి కన్సల్టెంట్‌గా సేవలందించిన ఐప్యాక్‌ టీమ్‌ సభ్యురాలు విశాఖకు సంబంధించిందని పేర్కొంది. ఈ అదనపు నిధుల చెల్లింపులో నిబంధనలు పాటించలేదని వెల్లడించింది. మొత్తం 17.56 లక్షల్లో 7.56 లక్షలు నాటి ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఆదేశాల మేరకు చెల్లించారని మరో 10 లక్షల విడుదలకు సంబంధించి వివరాలు లభ్యం కాలేదని తెలిపింది.

కేటాయింపులకు మించి ఖర్చులు : జాతీయ క్రీడల నిర్వహణ బిడ్‌ దాఖలు కోసం 2016లో కేటాయించిన 1.85 కోట్లను శాప్‌ అధికారులు అప్పట్లో ఎస్‌బీఐలో ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ చేశారని ఆడుదాం ఆంధ్రా కోసమంటూ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఆ ఎఫ్‌డీ తీసేసి సొమ్ము వాడేశారని నివేదిక వివరించింది. ఆడుదాం ఆంధ్రా టోర్నమెంట్‌ కోసం 94.99 కోట్లు విడుదల చేశారని ప్రతి సచివాలయానికి 10 వేల చొప్పున, మండల, నియోజకవర్గ స్థాయికి 25 వేల చొప్పున అందజేశారంది. అయితే ఈ కేటాయింపులకు మించి ఖర్చులు చేసేశారని లోటు భర్తీ కోసం ఎంపీడీవోలు, పంచాయతీ కార్యదర్శులు, నోడల్‌ అధికారులు జనరల్‌ ఫండ్స్‌ నుంచి 3.11 కోట్లు వాడేశారని పేర్కొంది. గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, సత్యసాయి, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో ఈ విధంగాల చేశారంది. దాతలిచ్చిన విరాళాలు, స్పాన్సర్ల వివరాలు అందుబాటులో లేకుండా చేశారని తెలిపింది. క్రీడా పరికరాల సరఫరాదారులు తనకు 10 శాతం లంచాలివ్వాలని నాటి శాప్‌ ఎండీ హర్షవర్ధన్‌ డిమాండ్‌ చేశారని నివేదికలో స్పష్టం చేసింది.

లోతుగా విచారణ జరిపేందుకు సూచన : అప్పట్లో శాప్‌ ఎండీలుగా పనిచేసిన కె.హర్షవర్ధన్, హెచ్‌ఎం ధ్యానచంద్ర, ఆర్‌అండ్‌బీ అప్పటి ఈఎన్‌సీ కె.వేణుగోపాలరెడ్డి, ఆర్‌అండ్‌బీ విజయవాడ సర్కిల్‌ ఎస్‌ఈ వీకే విజయశ్రీ, శాప్‌ ఏవో ఎస్‌వీడీఎస్‌ రామకృష్ణ, ఏడీ ఎస్‌.వి.రమణ, ఈఈ సిద్ధయ్యలపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. అలాగే రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో అప్పట్లో డీఎస్‌డీవోలుగా పనిచేసిన అధికారులు, పలు మండలాల ఎంపీడీవోలు సహా మొత్తం 124 మందిపై చర్యలు తీసుకోవాలని నివేదికలో పేర్కొంది. టెక్నికల్‌ కమిటీలో సభ్యులైన ఐఏఎస్‌ అధికారులు జి.వాణీమోహన్, కె.హర్షవర్ధన్, ఎస్‌.సురేష్‌కుమార్‌లతో పాటు మరికొందరిపై తదుపరి చర్యల కోసం మరింత లోతుగా విచారించాలని ప్రభుత్వానికి సూచించింది.

