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ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌, స్కాలర్‌షిప్‌ నిధులు పక్కదారి - పలు విద్యాసంస్థలపై విజిలెన్స్ తనిఖీలు

రాజధాని నగరంలోని పలు ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలపై విజిలెన్స్‌ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. బోగస్​ అడ్మిషన్లతో ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌, స్కాలర్‌షిప్‌ నిధులు పక్కదారి పట్టిస్తున్నారని వివిధ కళాశాలలపై ఆరోపణ నేపథ్యంలో విజిలెన్స్‌ అధికారుల సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

Vigilance Inspections On Education Institutions
ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌, స్కాలర్‌షిప్‌ నిధులు పక్కదారి - పలు విద్యాసంస్థలపై విజిలెన్స్ తనిఖీలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 2:32 PM IST

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Vigilance Inspections On Education Institutions : హైదరాబాద్‌ నగరంలో పలు ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల్లో విజిలెన్స్‌ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. బోగస్‌ అడ్మిషన్లతో ప్రభుత్వ నిధులు పక్కదారి పట్టిస్తున్నారనే ఆరోపణలతో అధికారులు సోదాలు చేస్తున్నారు. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌, స్కాలర్‌షిప్‌ నిధులు పక్కదారి పట్టిస్తున్నారని వివిధ కళాశాలలపై ఆరోపణలున్నాయి. దీంతో బయోమెట్రిక్‌, సిబ్బంది వివరాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఓ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలతో పాటు పలు ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల్లో విజిలెన్స్‌ అధికారుల సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి.

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VIGILANCE INSPECTIONS
VIGILANCE OFFICIALS INSPECTIONS
విద్యాసంస్థలపై విజిలెన్స్ తనిఖీలు
INSPECTION ON EDU INSTITUTIONS
INSPECTION ON EDUCATION INSTITUTION

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