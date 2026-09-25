విద్యార్థుల ఫీజులు ఖాతాల్లో వేస్తున్నారా? లేదా? - కళాశాలల్లో విజిలెన్స్ అధికారుల తనిఖీలు
అనుబంధ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అంశాలపై విజిలెన్స్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు అధికారులు వెళ్లి ఎంపిక చేసుకున్న అంశాలపై యాజమాన్య ప్రతినిధులను లిఖితపూర్వక వివరాలను కోరుతున్నారు.
Published : September 25, 2026 at 1:33 PM IST
Vigilance Inspections in Engineering Colleges : జేఎన్టీయూ, ఓయూ పరిధుల్లోని అనుబంధ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాల తీరు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ అంశాలపై విజిలెన్స్ అధికారులు క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి కళాశాల విస్తీర్ణం, తరగతి గదుల పొడవు, వెడల్పులను లెక్కపెడుతున్నారు. బోధనా ప్రమాణాల తీరును బేరీజు వేసేందుకు జేఎన్టీయూలోని ఆచార్యుల సహకారం తీసుకుంటున్నారు. వారిని వెంటబెట్టుకుని తీసుకెళ్తున్నారు.
ఆ రెండూ విశ్వవిద్యాలయాలే కాకుండా హైదరాబాద్తో పాటు రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లోని ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు అధికారులు వెళ్లి ఎంపిక చేసుకున్న అంశాలపై యాజమాన్య ప్రతినిధులను లిఖితపూర్వక వివరాలను కోరుతున్నారు. విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్ల నిష్పత్తికి అనుగుణంగా అసిస్టెంట్ ప్రొపెసర్లు ఉన్నారా? లేదా? అన్న అంశాన్ని ప్రత్యేకంగా పరిశీలిస్తున్నారు. జేఎన్టీయూ, ఉస్మానియా వర్సిటీల అనుబంధ గుర్తింపు అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలి అనుమతులతో ప్రవేశపెట్టిన కోర్సుల వివరాలను తీసుకుంటున్నారు. వీరి తనిఖీల్లో రంగారెడ్డి జిల్లాలో 12, మేడ్చల్ జిల్లాలో 9 ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో లోపాలున్నాయని అధికారులు ప్రాథమిక సమాచారాన్ని సేకరించారు.
ఫీజు ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్నారా? లేదా?
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్కు అర్హులైన విద్యార్థుల వివరాలను విజిలెన్స్ అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ విద్యార్థులు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలకు హాజరవుతున్న వివరాల రికార్డులను వారు తీసుకున్నారు. 3 ఏళ్ల క్రితం నుంచి ఇప్పటి వరకూ బీటెక్ పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ డబ్బు వారి అకౌంట్లో జమచేస్తున్నారా? లేదా? అన్న అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంజినీరింగ్ పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు కొన్ని కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలను వారి నుంచి వసూలు చేసుకుని సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ డబ్బులు విడుదల చేశాక వాటిని విద్యార్థుల అకౌంట్లో జమచేయాలి.
కళాశాలల నిర్మాణాలపై ఆరా
అనుబంధ గుర్తింపు ఏఐసీటీఈ అనుమతులు పొందిన ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తరగతి గదుల నిర్మాణాలను, ప్రయోగశాలల్లో ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్లను విజిలెన్స్ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. తరగతి గదుల చుట్టుకొలతలు, విస్తీర్ణం సక్రమంగా ఉందా? లేదా? అని తెలుసుకునేందుకు టేప్లతో లెక్కలు తీసుకుంటున్నారు. గ్రంథాలయంలో పుస్తకాలు, కంప్యూటర్ ల్యాబ్లో కంప్యూటర్లు, క్రీడా మైదానం, పరికరాల వివరాలను లిఖితపూర్వకంగా తీసుకుంటున్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని 2 ఇంజినీరింగ్ కళాశాల్లో సివిల్ ఇంజినీరింగ్ తరగతి గదులు ఇరుకుగా ఉన్నాయని అధికారులు గుర్తించారు. ఒక విడత తనిఖీలు పూర్తియ్యాక ప్రభుత్వానికి నివేదికలు అందించనున్నారు.
ఇటీవల రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలోని పలు విద్యాసంస్థల్లో విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు నిర్వహించారు. ఇబ్రహీంపట్నంలోని గురునానక్ యూనివర్సిటీలో సెప్టెంబర్ 19న అధికారులు తనిఖీలు జరిపారు. ఈ తనిఖీల్లో విద్యార్థుల వాస్తవ సంఖ్య, కళాశాల రికార్డులు, ప్రవేశాల వివరాలు, స్కాలర్పిష్లకు సంబంధించిన డేటా తదితర అంశాలను అధికారులు పరిశీలించినట్లు సమాచారం.
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్ నిధులు పక్కదారి - పలు విద్యాసంస్థలపై విజిలెన్స్ తనిఖీలు