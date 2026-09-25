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విద్యార్థుల ఫీజులు ఖాతాల్లో వేస్తున్నారా? లేదా? - కళాశాలల్లో విజిలెన్స్​ అధికారుల తనిఖీలు

అనుబంధ ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలల్లో ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్​ అంశాలపై విజిలెన్స్​ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలలకు అధికారులు వెళ్లి ఎంపిక చేసుకున్న అంశాలపై యాజమాన్య ప్రతినిధులను లిఖితపూర్వక వివరాలను కోరుతున్నారు.

Vigilance Inspections in Engineering Colleges
అనుబంధ ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలల్లో విజిలెన్స్​ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 1:33 PM IST

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Vigilance Inspections in Engineering Colleges : జేఎన్​టీయూ, ఓయూ పరిధుల్లోని అనుబంధ ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాల తీరు ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్​ అంశాలపై విజిలెన్స్​ అధికారులు క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి కళాశాల విస్తీర్ణం, తరగతి గదుల పొడవు, వెడల్పులను లెక్కపెడుతున్నారు. బోధనా ప్రమాణాల తీరును బేరీజు వేసేందుకు జేఎన్​టీయూలోని ఆచార్యుల సహకారం తీసుకుంటున్నారు. వారిని వెంటబెట్టుకుని తీసుకెళ్తున్నారు.

ఆ రెండూ విశ్వవిద్యాలయాలే కాకుండా హైదరాబాద్​తో పాటు రంగారెడ్డి, మేడ్చల్​ జిల్లాల్లోని ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలలకు అధికారులు వెళ్లి ఎంపిక చేసుకున్న అంశాలపై యాజమాన్య ప్రతినిధులను లిఖితపూర్వక వివరాలను కోరుతున్నారు. విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్ల నిష్పత్తికి అనుగుణంగా అసిస్టెంట్​ ప్రొపెసర్లు ఉన్నారా? లేదా? అన్న అంశాన్ని ప్రత్యేకంగా పరిశీలిస్తున్నారు. జేఎన్​టీయూ, ఉస్మానియా వర్సిటీల అనుబంధ గుర్తింపు అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలి అనుమతులతో ప్రవేశపెట్టిన కోర్సుల వివరాలను తీసుకుంటున్నారు. వీరి తనిఖీల్లో రంగారెడ్డి జిల్లాలో 12, మేడ్చల్​ జిల్లాలో 9 ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలల్లో లోపాలున్నాయని అధికారులు ప్రాథమిక సమాచారాన్ని సేకరించారు.

ఫీజు ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్నారా? లేదా?

ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్​కు అర్హులైన విద్యార్థుల వివరాలను విజిలెన్స్​ అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ విద్యార్థులు ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలలకు హాజరవుతున్న వివరాల రికార్డులను వారు తీసుకున్నారు. 3 ఏళ్ల క్రితం నుంచి ఇప్పటి వరకూ బీటెక్​ పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్​ డబ్బు వారి అకౌంట్లో జమచేస్తున్నారా? లేదా? అన్న అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంజినీరింగ్​ పూర్తిచేసిన విద్యార్థులకు కొన్ని కళాశాలల యాజమాన్యాలు ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్​ బకాయిలను వారి నుంచి వసూలు చేసుకుని సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చారు. ప్రభుత్వం ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్​ డబ్బులు విడుదల చేశాక వాటిని విద్యార్థుల అకౌంట్లో జమచేయాలి.

కళాశాలల నిర్మాణాలపై ఆరా

అనుబంధ గుర్తింపు ఏఐసీటీఈ అనుమతులు పొందిన ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలల్లో ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తరగతి గదుల నిర్మాణాలను, ప్రయోగశాలల్లో ల్యాబ్​ ఎక్విప్​మెంట్లను విజిలెన్స్​ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. తరగతి గదుల చుట్టుకొలతలు, విస్తీర్ణం సక్రమంగా ఉందా? లేదా? అని తెలుసుకునేందుకు టేప్​లతో లెక్కలు తీసుకుంటున్నారు. గ్రంథాలయంలో పుస్తకాలు, కంప్యూటర్​ ల్యాబ్​లో కంప్యూటర్లు, క్రీడా మైదానం, పరికరాల వివరాలను లిఖితపూర్వకంగా తీసుకుంటున్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోని 2 ఇంజినీరింగ్​ కళాశాల్లో సివిల్​ ఇంజినీరింగ్​ తరగతి గదులు ఇరుకుగా ఉన్నాయని అధికారులు గుర్తించారు. ఒక విడత తనిఖీలు పూర్తియ్యాక ప్రభుత్వానికి నివేదికలు అందించనున్నారు.

ఇటీవల రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలోని పలు విద్యాసంస్థల్లో విజిలెన్స్​ అండ్​ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ అధికారులు నిర్వహించారు. ఇబ్రహీంపట్నంలోని గురునానక్​ యూనివర్సిటీలో సెప్టెంబర్​ 19న అధికారులు తనిఖీలు జరిపారు. ఈ తనిఖీల్లో విద్యార్థుల వాస్తవ సంఖ్య, కళాశాల రికార్డులు, ప్రవేశాల వివరాలు, స్కాలర్​పిష్​లకు సంబంధించిన డేటా తదితర అంశాలను అధికారులు పరిశీలించినట్లు సమాచారం.

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