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ఇకపై ఎరువుల బుకింగ్​కు బయోమెట్రిక్​! - విజిలెన్స్​ తనిఖీల్లో బయటపడ్డ అక్రమాలు

ఎరువుల యాప్​ వినియోగంపై పరిశీలనలు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8 జిల్లాల్లోని ఎరువుల దుకాణాల్లో తనిఖీలు - రూ. 1.34 కోట్ల విలువైన ఎరువుల్ని దారి మళ్లించినట్లు గుర్తింపు

VIGILANCE RAIDS ON FERTILIZER SHOPS
VIGILANCE RAIDS ON FERTILIZER SHOPS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 2:11 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 2:20 PM IST

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Vigilance Inspection On Fertilizer Shops : పంటల దిగుబడికి ఎరువుల అవసరం రైతన్నలకు ఎంతో ఉంటుంది. దానిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు ఎరువుల కొరత లేకుండా చూసుకుంటుంది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్​ సాగు కీలకదశకు చేరుకుంటున్నందున ఎరువుల కొరతపై ప్రభుత్వం అధ్యయనం చేసింది. విజిలెన్స్​, ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ బృందాలు కొద్దిరోజుల క్రితం క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు చేపట్టారు. రైతులకు ఎరువుల కోసం ఓ యాప్​ను రూపొందించారు. దాని వినియోగంపై కూడా పరిశీలించారు. అందులో పలు లోపాల్ని గుర్తించి పంపించాయి. అలాగే దీనిపై కీలక సిఫార్సులు చేశాయి.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విజిలెన్స్​ బృందాలు 8 జిల్లాల్లోని ఎరువుల దుకాణాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించాయి. ఆ తనిఖీల్లో రూ. 1.34 కోట్ల విలువైన ఎరువుల్ని దారి మళ్లించినట్లు తేలింది. స్టాక్​ రిజిస్టర్లతో పోల్చి చూడటంతో ఈ విషయం బయటపడింది.

తనిఖీల్లో వెలుగుచూసిన లోపాలు ఇవే! :

  • వరంగల్​ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ బృందాల తనిఖీల్లో 17.9 టన్నుల పొటాష్​ దారి మళ్లినట్టు గుర్తించారు. మేడ్చల్​ విజిలెన్స్​ యూనిట్​ తనిఖీల్లో 4.75 టన్నుల ఎరువులతోపాటు 71.8 లీటర్ల క్రిమిసంహార మందుల్ని అక్రమంగా నిల్వ ఉంచినట్లు బయటపడింది. దీంతో సంబంధిత డీలర్లపై రెండు 6ఎ కేసులతో పాటు క్రిమినల్​ కేసు నమోదు చేశారు.
  • రామచంద్రాపురం యూనిట్‌ బృందాల పరిశీలనలో 14.53 టన్నుల యూరియా మాయమైనట్లు తేలింది. అలాగే హైదరాబాద్‌ సిటీ-2 యూనిట్‌ తనిఖీల్లో 2.25 టన్నుల నకిలీ డీఏపీని గుర్తించారు. సంబంధిత వ్యక్తులపై 3 కేసుల్ని నమోదు చేయించింది.

విజిలెన్స్‌ సిఫార్సులు ఇలా : ప్రస్తుతం యాప్​లో ఉన్న ప్రధాన లోపం కౌలు రైతులు ఎరువుల బుకింగ్‌ కోసం భూయజమాని సెల్‌ఫోన్‌కు వచ్చే ఓటీపీపైనే ఆధారపడుతున్నారు. దీని ద్వారా డీలర్లతోపాటు మరికొంతమంది అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఒకవేళ భూయజమాని అనుమతినిస్తే నిర్దిష్ట కాలానికి కౌలు రైతును అధీకృత ఎరువుల గ్రహీతగా నామినేట్‌ చేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వొచ్చు. ఈ-పోస్‌ యంత్రం ద్వారా నామినీ తన గుర్తింపును ధ్రువీకరించుకొనేందుకు అనుమతించాలి.

  • ఎరువుల యాప్​కు అలాగే బయోమెట్రిక్ ప్రామాణీకరణ కోసం ఉపయోగించే ఈ-పోస్ యంత్రం మధ్య అనుసంధానం లేదు. దాంతో ఎరువుల యాప్​ను ఈ-పోస్​ పరికరాన్ని రియల్‌టైం రీకన్సీలియేషన్‌తో ఒకే బ్యాకెండ్‌లో అనుసంధానించాలి. ఎరువుల బుకింగ్​, పంపిణీ రెండింటిలో లబ్ధిదారు బయోమెట్రిక్​ తప్పనిసరి చేయాలి.
  • ప్రస్తుతం ఉన్న యాప్​తో పాటు ఐవీఆర్​ఎస్​ విధానాన్ని తీసుకుని రావాలి. డయల్​-ఇన్​, వాయిస్​-గైడెడ్​ మెనూ ద్వారా సులభంగా బుకింగ్​ను అనుమతించేలా ఈ ప్రక్రియను రూపొందించాలి. దీనివల్ల బుకింగ్​ కోసం లబ్ధిదారు డీలర్లపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించవచ్చు.

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Last Updated : August 5, 2026 at 2:20 PM IST

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VIGILANCE INSPECTION ON FERTILIZERS
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ఎరువులపై విజిలెన్స్​ తనిఖీలు
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