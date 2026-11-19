తెలంగాణలో వేల కోట్ల ధాన్యం మాయం! - రంగంలోకి సీఐడీ, విజిలెన్స్ - 25 మంది అరెస్ట్
Vigillence On Millers : తెలంగాణలో కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ కోసం సేకరించిన ప్రభుత్వ ధాన్యాన్ని అక్రమంగా దారి మళ్లించిన ఘటనపై విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగం, సీఐడీ ముమ్మర దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నాయి.
Published : November 19, 2026 at 11:41 AM IST
తెలంగాణలో కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ అక్రమాలు భారీ స్థాయిలో వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వానికి అప్పగించాల్సిన ధాన్యాన్ని, కొందరు మిల్లర్లు పక్కదారి పట్టించి సొమ్ము చేసుకున్నట్లు విజిలెన్స్ తనిఖీల్లో బయటపడుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 26 జిల్లాల్లోని 300 రైస్ మిల్లుల్లో తనిఖీలు చేయగా ఏకంగా రూ.2,196 కోట్ల విలువైన ధాన్యం గల్లంతైనట్లు గుర్తించారు. ఈ వ్యవహారంలో 63 మంది మిల్లర్లపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు కాగా 25 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. నోటీసుల నేపథ్యంలో ఇప్పటివరకు రూ.1,500 కోట్లు వసూలయ్యాయి. అటు సీఐడీ కూడా రంగంలోకి దిగడంతో మిల్లర్లలో ఆందోళన మొదలైంది.
రూ.6,700 కోట్ల అక్రమాలు జరిగినట్లు నివేదిక
రాష్ట్రంలో సుమారు 3 వేల రైస్ మిల్లులు ఉండగా 2021-22 నుంచి కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ కేటాయింపుల్లో అక్రమాలు భారీగా జరిగినట్లు పౌరసరఫరాల శాఖ గుర్తించింది. మిల్లులకు కేటాయించిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వానికి తిరిగి బియ్యం రూపంలో అప్పగించకుండా పక్కదారి పట్టించినట్లు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ వ్యవహారంలో సుమారు రూ.6,700 కోట్ల మేర అక్రమాలు జరిగినట్లు పౌరసరఫరాల శాఖ నివేదిక రూపొందించింది. దీంతో గత జులైలో విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బృందాలు తనిఖీలు ప్రారంభించాయి. ఇప్పటివరకు 26 జిల్లాల్లోని దాదాపు 300 మిల్లుల్లో సోదాలు, తనిఖీలు నిర్వహించగా రూ.2,196 కోట్ల విలువైన ధాన్యం గల్లంతైనట్లు వెల్లడైంది.
ఆ నాలుగు జిల్లాలో రూ.కోట్ల విలువైన ధాన్యం గల్లంతు
పది శాతం మిల్లుల్లోనే సుమారు రూ.4 వేల కోట్ల వరకు అక్రమాలు జరిగినట్లు శాఖ నివేదికలో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా నాలుగు జిల్లాల్లో భారీగా అక్రమాలు గుర్తించారు. సూర్యాపేట జిల్లాలో సుమారు రూ.810 కోట్లు, నిర్మల్లో రూ.670 కోట్లు, నిజామాబాద్లో రూ.600 కోట్లు, మెదక్లో దాదాపు రూ.300 కోట్ల విలువైన ధాన్యం గల్లంతైనట్లు తేలింది. దీంతో ఈ నాలుగు జిల్లాల్లోని మిల్లర్ల కార్యకలాపాలపై విజిలెన్స్ ప్రత్యేక దృష్టిసారించింది. ముఖ్యంగా ఒక జిల్లాలోనే గత నాలుగేళ్లలో 24 కొత్త రైస్ మిల్లులు ఏర్పాటైనట్లు గుర్తించడంతో వాటి ఏర్పాటు వెనుక కారణాలు, అక్రమాలకు పాల్పడిన మిల్లర్లకు సహకరించిన అధికారులెవరైనా ఉన్నారా అనే కోణంలోనూ విచారణ చేస్తున్నారు.
63 మంది మిల్లర్లపై క్రిమినల్ కేసులు, 25 మంది అరెస్టు
మరోవైపు ధాన్యం గల్లంతు వ్యవహారంలో మిల్లర్లపై చర్యలు కఠినతరం అవుతున్నాయి. విజిలెన్స్ తనిఖీల్లో అక్రమాలు గుర్తించిన తర్వాత, పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు తొలుత మిల్లర్లకు కొంత గడువు ఇచ్చి రికవరీ నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ డబ్బులు చెల్లించని వారిపై స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లలో ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయిస్తున్నారు. ఇలా ఇప్పటివరకు 63 మంది మిల్లర్లపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు కాగా వారిలో 25 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. కేసులు, అరెస్టుల భయంతో పలువురు మిల్లర్లు గల్లంతైన ధాన్యం విలువను తిరిగి చెల్లించేందుకు ముందుకొస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు సుమారు రూ.1,500 కోట్లు వసూలయ్యాయి. ఇందులో మూడు జిల్లాల నుంచే రూ.910 కోట్లు ప్రభుత్వానికి తిరిగి అందాయి.
హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తున్న మిల్లర్లు
సూర్యాపేటలో రూ.430 కోట్లు, నిజామాబాద్లో రూ.240 కోట్లు, నిర్మల్లో రూ.230 కోట్లను మిల్లర్లు చెల్లించారు. అయితే ఇంకా రికవరీ చేయాల్సిన మొత్తం ఉండటంతో అధికారులు తనిఖీలు, వసూళ్ల ప్రక్రియ కొనసాగిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విజిలెన్స్, పౌరసరఫరాల శాఖలతో పాటు సీఐడీ కూడా రంగంలోకి దిగింది. దీంతో మిల్లర్లలో అరెస్టుల భయం పెరిగింది. తమను అరెస్ట్ చేయకుండా రక్షణ కల్పించాలని కోరుతూ పలువురు హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తున్నారు. దాదాపు 300 మంది మిల్లర్లు ముందస్తు బెయిల్ కోసం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ధాన్యం గల్లంతు వ్యవహారంలో మిగిలిన మొత్తాన్ని రికవరీ చేయడంతో పాటు అక్రమాలకు పాల్పడిన మిల్లర్లు, వారికి సహకరించిన అధికారుల పాత్రను కూడా వెలికితీసేందుకు దర్యాప్తు సంస్థలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
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