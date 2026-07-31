'ప్రసాదరెడ్డిని తక్షణం సస్పెండ్ చేయండి' - ప్రభుత్వానికి విజిలెన్స్ విభాగం సిఫారసు
మాజీ వీసీ ప్రసాదరెడ్డి అక్రమాలను నిగ్గుతేల్చిన విజిలెన్స్ విభాగం - ఆయణ్ను తక్షణం సస్పెండ్ చేయాలని ప్రభుత్వానికి నివేదిక - క్రిమినల్, క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 8:27 AM IST
Vigilance Report on Former VC Prasada Reddy : వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో అరాచక శక్తిగా విర్రవీగిన అప్పటి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ వీసీ ప్రసాదరెడ్డిపై క్రమశిక్షణ కత్తి వేలాడుతోంది. ఐదేళ్లలో అక్రమాలకు బాధ్యతగా సస్పెండ్ చేసి క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగం ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేసింది. ఐతే ప్రసాదరెడ్డి ఇవాళ పదవీ విరమణ చేయనున్న వేళ ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందనేది ఆసక్తిగా మారింది.
వైఎస్సార్సీపీ పాలలో విశాఖ ఆంధ్ర వర్సిటీ వీసీగా అరాచకాలు, అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడిన PVGD ప్రసాదరెడ్డిని తక్షణం సస్పెండ్ చేయాలని ప్రభుత్వానికి విజిలెన్స్, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగం సిఫారసు చేసింది. ఏయూ వీసీగా ఆయన హయాంలో నిధుల దుర్వినియోగం, అక్రమాస్తులపై ACB దర్యాప్తు జరిపించాలని, క్రిమినల్ చర్యలు చేపట్టాలని సూచించింది. 2019-24 మధ్య వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పెద్దల అండతో రాజ్యాంగేతర శక్తిలా వ్యవహరించిన ప్రసాదరెడ్డి యూనివర్సిటీని వైఎస్సార్సీపీ రాజకీయ కార్యకలాపాలకు వేదికగా మార్చేశారనే విమర్శలు, అప్పట్లో వెల్లువెత్తాయి.
GVMC ఎన్నికలకు వైఎస్సార్సీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థుల ఎంపిక మొదలు ప్రచార వ్యూహాలన్నీ ప్రసాదరెడ్డి విద్యార్థులతో సర్వేలు చేయించి నడిపించారని ఆరోపణలున్నాయి. అప్పట్లో ఉత్తరాంధ్ర పట్టభద్రుల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేందుకు, కళాశాలల అధ్యాపకులతో నిర్వహించిన సమావేశంలోనూ ప్రసాదరెడ్డి పాల్గొన్న వీడియోలు బయటికొచ్చాయి. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక వీసీ పదవికి ప్రసాదరెడ్డి రాజీనామా చేసినా ఆయన అధికార దుర్వినియోగంపై ప్రభుత్వం విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించింది. తాజాగా నివేదిక రావడంతో ప్రసాదరెడ్డిపై చర్యలకు ప్రభుత్వం ఉపక్రమిస్తోంది.
విశ్వవిద్యాలయాన్ని అరాచకాలకు అడ్డాగా : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయాన్ని అరాచకాలకు అడ్డాగా మార్చినట్లు, ప్రసాదరెడ్డి సహా మరో 44 మందిపై 21 ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి. నిధుల దుర్వినియోగం, దొడ్డిదారి నియామకాలు, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రవేశాలు, భవన నిర్మాణాల్లో అక్రమాలు, ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ప్రచారం వంటి తీవ్ర అభియోగాలున్నాయి. మేకా జేమ్స్ స్టీఫెన్స్ను UGC నిబంధనలకు విరుద్ధంగా బీఆర్ అంబేడ్కర్ అధ్యయన కేంద్రానికి ప్రొఫెసర్గా నియమించారు. ఇందుకు తప్పుడు సర్వీస్, NOCని ఉపయోగించారు. TDR-హబ్ గైడ్లైన్స్ మార్చేసి PHDల్లో ప్రవేశాలు కల్పించారు.
ప్రసాదరెడ్డి కుమార్తెకు ఎమ్టెక్లో ప్రవేశం కల్పించేందుకు సెమిస్టర్ పరీక్షల్లోని ఇంటర్నల్ మార్కుల్ని మార్చేశారు. వి.కృష్ణమోహన్ రిటైర్ అయ్యాక అనుమతి లేకుండానే నెలపాటు రిజిస్ట్రార్గా కొనసాగించారు. ఆ సమయంలో ఆయన 543 ఫైళ్లు క్లియర్ చేశారు. వీసీగా ప్రసాదరెడ్డి అడ్డగోలు నిర్ణయాల వల్ల 10 కోట్ల 60 లక్షల రూపాయల మేర అవకతవకలు జరిగాయని విజిలెన్స్ గుర్తించింది. అంబేడ్కర్ అధ్యయన కేంద్రం ప్రొఫెసర్గా నియమించిన జేమ్స్ స్టీఫెన్కు వేతనం, అలవెన్స్ల కింద కోటి 10 లక్షలు చెల్లించారు.
ఉద్యోగులను నిబంధనలకు విరుద్ధంగా : సెక్యూరిటీ, బోధనేతర సిబ్బంది, పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులను నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నియమించి వారికి రూ.3 కోట్ల 34 లక్షలు అక్రమంగా చెల్లించారు. హోర్డింగ్లు, గ్రౌండ్ అద్దెకు ఇవ్వడంలో నిబంధనలు పాటించకపోవడం వల్ల వర్సిటీకి రూ.2 కోట్ల 32 లక్షలు నష్టమొచ్చింది. ఆరు హోర్డింగ్ ఏజెన్సీల నుంచి కోటి 98 లక్షల బకాయిలు వసూలు చేయలేదు. సివిల్ వర్క్ కాంట్రాక్టర్ల నుంచి రికవరీ చేయకపోవడం వల్ల కోటి 31 లక్షల నష్టం వాటిల్లింది. నోటిఫికేషన్ లేకుండా నియమించిన కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులకు వేతనంగా 17 కోట్ల 69 లక్షలు చెల్లించారు.
ఈ వివరాలన్నీ విజిలెన్స్ నివేదించింది. ప్రసాదరెడ్డితో పాటు వి.కృష్ణమోహన్, మేకా జేమ్స్ స్టీఫెన్, కె.బసవయ్య, కె.శ్రీనివాసరావు తదితరులపై క్రిమినల్ చర్యలు చేపట్టాలని విజిలెన్స్ అధికారులు, ప్రభుత్వానికి సిఫారసు చేశారు. సంస్థాగత, క్రమశిక్షణా చర్యలూ తీసుకోవాలన్నారు. దుర్వినియోగం చేసిన నిధుల్ని రికవరీ చేయాలని అంబేడ్కర్ ఛైర్ ప్రొఫెసర్గా జేమ్స్ స్టీఫెన్ నియామకాన్ని రద్దు చేయాలని నివేదికలో పొందుపరిచారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా జారీచేసిన ఇద్దరి ఎంటెక్ డిగ్రీలను, ముగ్గురి PHDలను రద్దు చేయాలని సూచించారు.
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