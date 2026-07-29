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తెలంగాణలో రూ.287 కోట్ల విలువైన సన్నధాన్యం గల్లంతు - విజిలెన్స్ చర్యలతో మిల్లర్లలో గుబులు

నల్గొండలో రెండు మిల్లుల్లో రూ.54 కోట్లకు పైగా అక్రమాలు గుర్తింపు - సూర్యాపేటలో ఒకే మిల్లులో రూ.33 కోట్ల ధాన్యం మాయం - నిజామాబాద్‌లో ఓ మిల్లులో రూ.20 కోట్లకు పైగా ధాన్యం గల్లంతు

Vigilance checking in rice mills
Rice Mill (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 10:20 AM IST

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Vigilance Checking in Rice Mills Telangana : తెలంగాణలో సన్నధాన్యం గల్లంతు వ్యవహారంలో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ధాన్యాన్ని అక్రమంగా మాయం చేసిన రైస్ మిల్లర్లపై విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్​ఫోర్స్‌మెంట్ విభాగం ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. అధికారులు విచారణ వేగవంతం చేయడం, క్రిమినల్ కేసులు నమోదు అవుతుండటంతో రెస్​ మిల్లర్లలో గుబులు పుడుతోంది. దీంతో స్వాహా చేసిన సొమ్మును తిరిగి చెల్లించేందుకు మిల్లర్లు బ్యాంకుల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు.

7 రోజుల్లోనే వంద కోట్లు : సాధారణంగా రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం ఐకేపీ (ఇందిరా క్రాంతి పథకం) కేంద్రాల ద్వారా కొనుగోలు చేస్తుంది. అనంతరం పలు రైస్​ మిల్లులకు ధాన్యాన్ని పంపి బియ్యంగా మార్చాలని ఒప్పందం చేసుకుంటుంది. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వడ్లను మిల్లుల్లో మరాడించి బియ్యంగా మార్చాలి. నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి 100 కిలోల వడ్లకు సుమారు 67 కిలోల రా రైస్ లేదంటే 68 కిలోల బాయిల్డ్ రైస్​ను మిల్లర్లు ప్రభుత్వానికి తిరిగి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. వడ్లను బియ్యంగా మార్చినందుకు మిల్లింగ్ ఛార్జీలను కూడా ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది. ఈ పద్దతినే సీఎంఆర్ (కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్)​ అని పిలుస్తారు.

రేషన్ ద్వారా పంపిణీ : ప్రభుత్వం మిల్లర్ల నుంచి సన్నధాన్యాన్ని (రారైస్​) తీసుకుని పేద ప్రజలకు రేషన్​ కింద పంపిణీ చేస్తోంది. అర్హులైన ప్రతి రేషన్ కార్డుదారునికి నెలకు 6 కిలోల సన్నబియ్యాన్ని ఉచితంగా అందజేస్తుంది. గతంలో ఇచ్చిన దొడ్డు బియ్యాన్ని ప్రజలు తినకుండా పక్కదారి పట్టిస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఈ సన్నబియ్యం దందాను రైస్​ మిల్లర్లు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా చేస్తున్నారు.

పలు జిల్లాల్లోని రైస్ మిల్లర్లు ఈ సన్నధాన్యంలో అక్రమాలకు తెరలేపారు. ప్రభుత్వ దగ్గర నాణ్యమైన ధాన్యాన్ని తీసుకుని బియ్యంగా మార్చి ప్రైవేటు వ్యక్తులకు, కార్పొరేట్ కంపెనీలకు, విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. వాటిని అధిక ధరలు వస్తుండటంతో ఆ నగదును సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. దీంతో మిల్లర్లపై విజిలెన్స్ బృందాలు ముమ్మర దాడులు చేస్తున్నాయి. తనిఖీలు ప్రారంభమైన కేవలం 7 రోజుల వ్యవధిలోనే ఏకంగా రూ.100 కోట్ల మేర వసూలు కావడం అధికారులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది. క్రిమినల్ కేసుల భయంతో మిల్లర్లు ఇప్పుడిప్పుడే దారికొస్తున్నారు. సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన ఒకే ఒక్క మిల్లర్ ఏకంగా రూ.8 కోట్లకు పైగా బకాయిలను చెల్లించినట్లు తెలిసింది.

సిండికేట్​గా రైస్ మిల్లర్లు : గత ఖరీఫ్ సీజన్‌కు సంబంధించి 5 లక్షల టన్నుల సన్నధాన్యాన్ని ఈ-వేలం ద్వారా విక్రయించాలని ప్రభుత్వం భావించింది. అయితే మిల్లర్లు అందరూ కలిసికట్టుగా కుమ్మక్కై తక్కువ ధర కోట్ చేయడంతో టెండర్లను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. దీంతో ప్రభుత్వ పెద్దలు విజిలెన్స్ విచారణకు ఆదేశించారు. ఈ నెల 20 నుంచి విజిలెన్స్ బృందాలు కరీంనగర్, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మెదక్, నిజామాబాద్, వరంగల్, మహబూబాబాద్ తదితర జిల్లాల్లోని రైస్ మిల్లుల్లో విస్తృతంగా తనిఖీలు చేశారు.

25 మిల్లుల్లో రూ.297 కోట్ల విలువైన ధాన్యం : ఇప్పటివరకు తనిఖీలు చేసిన 25 మిల్లుల్లోనే ఏకంగా రూ.287 కోట్ల విలువైన సన్నధాన్యం మాయమైనట్లు ఆధారాలు లభించాయి. కేవలం ఒక్క సూర్యాపేట జిల్లాలోని ఓ మిల్లులోనే రూ.33 కోట్లు, నల్గొండలో రూ.29 కోట్లు, నిజామాబాద్​లో రూ.25 కోట్లు, వరంగల్​ మిల్లులో రూ.20 కోట్లకు పైగా ధాన్యం గల్లంతైనట్లు గుర్తించారు.

10 మంది మిల్లర్లపై క్రిమినల్ కేసులు : రికార్డులకు, క్షేత్రస్థాయి నిల్వలకు మధ్య తేడాలు ఉండటంతో పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు చర్యలు కఠినతరం చేశారు. ఆగస్టు 5లోగా ప్రభుత్వ ధాన్యానికి సంబంధించిన సొమ్ము చెల్లించాలని నోటీసులు ఇచ్చారు. స్పందించని వారిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10 మిల్లుల నిర్వాహకులపై కేసులు నమోదు కాగా, సూర్యాపేటలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురిపై కేసులు నమోదు కావడం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 3 వేల రైస్ మిల్లులు ఉండగా సీఎంఆర్ (కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్) కేటాయింపుల్లో భారీగా అక్రమాలకు పాల్పడిన మిల్లర్లే లక్ష్యంగా విజిలెన్స్ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ఘరానా అక్రమాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

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TAGGED:

FINE RICE IRREGULARITIES
సన్నధాన్యంలో రైస్​మిల్లర్ల అక్రమాలు
GRAIN AND PADDY PROCUREMENT CASES
PADDY PROCUREMENT CASES IN TG
VIGILANCE CHECKING IN RICE MILLS

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