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ఆ ఘటన తలచుకుంటే ఇప్పటికీ కన్నీరు ఆగడం లేదు: వియత్నాం ప్రత్యక్ష సాక్షి

వియత్నాం ఘటన తలచుకుంటే కన్నీరు ఆగడం లేదన్న ప్రత్యక్ష సాక్షి - ఆ ఘటన తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ ఒళ్లు జలదరిస్తుందని నయీం ఆవేదన - రేపటిలోగా మృతదేహాలను ఊర్లకు చేర్చే అవకాశం ఉందన్న నయీం

Vietnam Eyewitness Expressed His Feelings
Vietnam Eyewitness Expressed His Feelings (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 5:07 PM IST

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Vietnam Eyewitness Expressed His Feelings: వియత్నాం దీవిలో జరిగిన ఆ ఘటనను తలచుకుంటే ఇప్పటికీ కన్నీరు ఆగడం లేదని ప్రత్యక్ష సాక్షి చెబుతున్నారు. లావా మొబైల్స్‌ తరఫున వియత్నాం పర్యటనలో వెళ్లిన 250 మందిలో కడప జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు ఉన్నారు. వీరిలో ముడియం శ్రీధర్‌ ప్రాణాలు కోల్పోగా నయీం బోటు ఎక్కకపోవడంతో ప్రాణాలు దక్కించుకున్నారు.

ప్రమాదం తర్వాత వియత్నాం నుంచి ఆయన కడప చేరుకున్నారు. ఆనాటి ఘటనను మీడియాకు వివరించారు. తాను మరో బోట్లో ఎక్కాల్సి ఉండగా ఆలస్యమైందని ఇదే సమయంలో ముడియం శ్రీధర్ వెళ్లిన బోటు కొద్ది దూరానికి వెళ్లాక అలల తాకిడికి బోల్తా పడిందని వివరించారు. ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అక్కడున్న భద్రత సిబ్బంది బోట్లు వేసుకొని వెళ్లి కాపాడేలోపే 15 మంది చనిపోయారని వారిలో కడప నగరానికి చెందిన ముడియం శ్రీధర్ ఉండడం బాధాకరమన్నారు. ఆ ఘటన తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ ఒళ్లు జలదరిస్తుందని నయీం వెల్లడించారు.

వియత్నాం ఘటన తలచుకుంటే కన్నీరు ఆగడం లేదన్న ప్రత్యక్ష సాక్షి (ETV Bharat)

"మేము చాలా మంది వియత్నాం వెళ్లాం. వీరిలో 15 మంది చనిపోయారు. ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. మిగిలిన వారందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు. పెద్ద అలల కారణంగా పడవ బోల్తా పడింది. ఒక వైపు ఉన్నవారందరూ నీటిలో పడిపోయారు. కొందరు బయటకు రాగలిగారు. మరికొందరు రాలేకపోయారు. లైఫ్ జాకెట్లు ధరించినప్పటికీ, పడవ బోల్తా పడటంతో అందులో చిక్కుకున్న వారు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు మేము ఒడ్డున నిలబడి చూస్తున్నాం. మరో పది నిమిషాల్లో మేము పడవ ఎక్కాల్సి ఉంది, కానీ ఈలోగా ఇది జరిగింది. ఇది నా కళ్ల ముందే జరగడంతో నేను చాలా భావోద్వేగానికి గురయ్యాను" -సయ్యద్ నయీం, వియత్నాం ఘటన ప్రత్యక్ష సాక్షి, కడప.

అసలేం జరిగిందంటే? : వియత్నాంలో అతిపెద్ద దీవి ఫూ క్వాక్‌ పర్యాటక ఆకర్షణల్లో ఒకటి. ఇచ్చిన లక్ష్యాలను చేరుకోవడంతో తమ డిస్ట్రిబ్యూటర్లను లావా మొబైల్‌ సంస్థ వియత్నాం పర్యటనకు తీసుకెళ్లింది. 36 మందితో ఉన్న స్పీడ్‌బోటులో నలుగురు సిబ్బంది కాగా, 32 మంది భారతీయ పర్యాటకులు ఉన్నారు.

సంతోషంగా సాగిపోతున్న వారి ప్రయాణంలో రాకాసి అలల రూపంలో మృత్యువు కబళించింది. తిరిగి వస్తుండగా తీరానికి 400 మీటర్ల దూరంలో బోటు ఒక్కసారిగా తిరగబడింది. ఈ దుర్ఘటనలో 15 మంది భారతీయులు జలసమాధి అయ్యారు. మృతుల్లో 13 మంది పురుషులు, ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నారు. 21 మంది సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.

మృతుల్లో ముగ్గురు ఏపీ వాసులు: పడవ బోల్తా పడిన దుర్ఘటనలో ఏపీకి చెందిన ముగ్గురు మృతి చెందారు. మృతులు మచిలీపట్నానికి చెందిన గెల్లి జయలక్ష్మి, కడపకు చెందిన ముడియం శ్రీధర్, సత్యసాయి జిల్లా వాసి నల్లపేట రవితేజ ఉన్నారు. వారి కుటుంబాల్లో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి. జయలక్ష్మి భర్త గెల్లి కిషోర్‌ పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.

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TAGGED:

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వియత్నాం దీవిలో పడవ బోల్తా
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