ఓటర్లకు నచ్చిన హామీ ఇచ్చాడు - సర్పంచి పీఠంపై కూర్చున్నాడు
సర్పంచి ఫలితాల్లో ఎన్నో చిత్రాలు - సౌదీలో ఉద్యోగం మానేసి పోటీకి దిగిన వ్యక్తికి మేడిపల్లి గ్రామస్తుల పట్టం - ఊర్లో కోతులు రాకుండా చేస్తానని హామీ ఇచ్చినందుకు సర్పంచిగా గెలిపించిన రేకొండ ఓటర్లు
Published : December 15, 2025 at 7:42 PM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : కాస్తంత ధనం సంపాదిస్తేనే స్నేహితులను, బంధువులను మర్చిపోతున్న ఈ రోజుల్లో ఓ యువకుడు తన గ్రామానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఏదైనా చేద్దాం అనుకున్నాడు. గ్రామాభి వృద్ధికి రాజకీయమే సరైన మార్గమని భావించాడు. విదేశాల్లో ఉద్యోగం నెలకు రూ.లక్షకు పైగా వేతనాన్ని కాదనుకుని సర్పంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాడు. వివరాల్లోకి వెళితే,
రూ.లక్ష వేతనాన్ని కాదని : గ్రామానికి సేవ చేయాలనే ఆలోచనతో ఓ యువకుడు రూ.లక్ష వేతనం ఉన్న ఉపాధిని వద్దనుకున్నాడు. ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఆలోచనతో సర్పంచి బరిలో నిలిచి గ్రామస్తుల అభిమానంతో ఈ యువకుడు విజయం సాధించాడు. జగిత్యాల జిల్లా మెట్ పల్లి మండలం మేడిపల్లి గ్రామ సర్పంచి పోటీ రసవత్తరంగా సాగింది. సర్పంచి పదవికి ఇద్దరు అభ్యర్థులు పోటీలో నిలబడి నువ్వా నేనా అనే విధంగా ప్రచారం నిర్వహించారు.
ఈయన పేరు కడారి రాజేశ్. 15 సంవత్సరాల క్రితం ఉపాధి కోసం విదేశాలకు వెళ్లారు. సర్పంచి ఎన్నికలు వస్తున్నాయని గత మూడు నెలల క్రితం సౌదీ నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. సౌదీలోని అరంకోర్ కంపెనీలో ఫ్లోర్ మేనేజర్గా విధులు నిర్వహిస్తూ నెలకు సుమారుగా రూ.లక్షకు పైనే వేతనం పొందుతున్నారు. అయితే సర్పంచి ఎన్నికలు రావడంతో ఇంత పెద్ద వేతనాన్ని, ఉద్యోగాన్ని మానేసి స్వదేశానికి వచ్చారు. సర్పంచి ఎన్నికల పోటీలో నిలబడ్డారు.
అండగా ఉంటానని చెబుతూ : ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఇంటింటికీ తిరుగుతూ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసే విధానాన్ని వివరించారు. గ్రామానికి ప్రజలకు తాను ఎప్పుడూ అండగా ఉంటానని చెబుతూనే ఒకసారి అవకాశం కల్పించాలని విస్తృత ప్రచారం చేశారు. చివరకు గ్రామస్తులు రాజేశ్నే ఎన్నుకుని విజయాన్ని అందించారు.
గ్రామంలో మొత్తం 2,500 ఓట్లు ఉండగా ఇందులో 1,821 ఓట్లు పోలయ్యాయి. ఇందులో రాజేశ్ 1,004 ఓటు సాధించగా 215 ఓట్ల మెజారిటీతో ఆయన విజయం సాధించారు. ఆయన విజయం సాధించడంతో ఆ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఆనందానికి హద్దులు లేకుండా పోయింది. అతని విజయంతో స్నేహితులు, బంధువులు, గ్రామస్తులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఘనంగా సన్మానిస్తూ అభినందిస్తున్నారు. లక్షలాది రూపాయల వేతనాన్ని వదిలేసి సర్పంచిగా పోటీచేసిన తనను గెలిపించిన గ్రామస్తుల ఆశయాలను నెరవేర్చేందుకు కృషి చేస్తానని సర్పంచిగా గెలిచిన రాజేశ్ చెబుతున్నారు.
"గత పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ఉపాధికోసం విదేశాలకు వెళ్లాను. ఎన్నికల నేపథ్యంలో పోటీ చేసేందుకు స్వగ్రామానికి వచ్చాను. గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాను అనే ఉద్దశంతోనే ప్రచారం చేశాను. ప్రజల మద్దతుతో సర్పంచిగా గెలిచాను. ప్రజలకు మంచి చేయడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తాను." - కడారి రాజేశ్, నూతన సర్పంచి మేడిపల్లి
కోతుల బెడదను తొలగిస్తాం అంటూ : మరో వైపు గ్రామంలో కోతుల బెడద లేకుండా చేస్తానన్న ప్రధానమైన హామీతో ఓ స్వతంత్ర అభ్యర్థి బరిలోనికి దిగారు. పోటీ చేయడమే కాదు అందరి ఆదరణతో విజయమూ సాధించారు. కరీంనగర్ జిల్లా చిగురుమామిడి మండలంలోని రేకొండ గ్రామంలో కోతుల బెడద నుంచి గ్రామస్థులను రక్షిస్తానని హామీ ఇచ్చి బరిలోకి దిగిన ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి అల్లేపు సంపత్ 197 ఓట్ల మెజారిటీతో ఘన విజయం సాధించారు.
ఒక్క రూపాయి కూడా పంచకుండా : ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఐదు సంవత్సరాల వరకు కోతులను గ్రామంలో, పంట పొలాల్లోకి రానివ్వకుండా చేస్తానని సర్పంచి సంపత్ తెలిపారు. అందుకుగాను రూ.6 లక్షల కాంట్రాక్టు కుదుర్చుకున్నట్లు వెల్లడించారు. అలాగే తన తల్లిదండ్రుల పేరు మీద గ్రామానికి వైకుంఠ రథం సమకూరుస్తానన్నారు. గ్రామం చుట్టూ లో లెవెల్ రహదారులపై వంతెనలను నిర్మిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. గెలిపించిన గ్రామ ప్రజల నిర్ణయానుసారం ఏ పార్టీలో చేరాలన్న విషయం పై నిర్ణయం తీసుకుంటానని పేర్కొన్నారు.
తనను నమ్మి గెలిపించిన రేకొండ గ్రామ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. గ్రామంలో ఓటర్లకు ఒక్క రూపాయి కూడా పంచకుండా స్వచ్ఛందంగా సర్పంచిగా సంపత్ గెలుపొందడం విశేషం. మరో వైపు రేకొండ గ్రామం సీపీఐ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే చాడ వెంకటరెడ్డి స్వగ్రామం కావడం గమనార్హం.
"పదవిలో ఉన్న 5 సంవత్సరాలు గ్రామంలో కోతుల బెడద లేకుండా చూసుకుంటానని ప్రజలకు హామీ ఇచ్చాను. నెరవేర్చకపోతే నా రెండు ఎకరాల భూమిని గ్రామానికి రాసిస్తానని బాండ్ పై సంతకం చేశాను. రూ.6 లక్షలతో కోతులు పట్టే విషయంలో ఓవ్యక్తికి కాంట్రాక్టు ఇచ్చాం. అడ్వాన్స్గా రూ.1 లక్ష అందజేశాం. వైకుంఠ రథం ఇస్తానని మరో హామీ ఇచ్చాను. మరో పదిహేను రోజుల్లోగా దీనిని గ్రామానికి అంకితం చేస్తాను. గ్రామానికి అవసరమైన బ్రిడ్జిని నిర్మిస్తాను. గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడుపుతాను." - అల్లేపు సంపత్, రేకొండ గ్రామ సర్పంచి
