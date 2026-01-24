సైబర్ నేరాల బాధితులకు ఊరట - 90 రోజుల్లోపు మీ డబ్బు మీ ఖాతాలోకి
న్యాయస్థానంతో సంబంధం లేకుండా నేరుగా బాధితుడి ఖాతాలోనే జమ - రూ.10-15 వేలు పోగొట్టుకుంటున్నవారూ అనేక మంది - వెంటనే ఫిర్యాదు చేయడం కోసం ఇలా!
Published : January 24, 2026 at 10:14 AM IST
Cybercrimes Victims Getting Back Funds : సైబర్ నేరాల బాధితులకు ఊరట కలిగించేలా కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ ఓ నిర్ణయం తీసుకుంది. అది తక్కువ మొత్తం సొమ్ము పోగొట్టుకున్న బాధితులకు తిరిగి వారి ఖాతాలో డబ్బు జమయ్యేలా చేయడం. ఇకపై న్యాయస్థానాలతో సంబంధం లేకుండా రూ.50 వేలలోపు డబ్బు నష్టపోయిన వారికి తిరిగి చెల్లించాలన్న ప్రతిపాదనకు హోంమంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తెలిపింది.
ఇక ఆలస్యం కాకూడదని : నేరం జరిగిన వెంటనే ఫిర్యాదు చేస్తున్నప్పటికీ న్యాయపరమైన ప్రక్రియ ఆలస్యం కావడంతో బాధితులు తమ డబ్బు పొందేందుకు నెలల తరబడి ఎదురు చూడాల్సి వస్తోంది. ఈ ఆలస్యాన్ని తగ్గించి, వీలైనంత త్వరగా బాధితుల ఖాతాలో డబ్బు తిరిగి జమయ్యేలా చూసేందుకు ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగానే హోంశాఖ ఈ తాజా ప్రతిపాదనను ఆమోదించింది.
చిన్న మొత్తం వారికి కూడా ఆలస్యం : బాధితులకు వీలైనంత త్వరగా డబ్బు తిరిగివ్వడానికి లోక్ అదాలత్ ద్వారా ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండటం లేదు. గతేడాది రాష్ట్రంలో సైబర్ నేరాలకు సంబంధించి బాధితులు పోగొట్టుకున్న రూ.246 కోట్ల విలువైన లావాదేవీలను నిలిపివేశారు. ఇందులో నుంచి కేవలం రూ.159.65 కోట్లు మాత్రమే 24,498 మంది బాధితులకు తిరిగి ఇవ్వగలిగారు. ఇంకా సుమారు రూ.87 కోట్లు బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే ఉన్నాయి. చిన్న మొత్తాలు పోగొట్టుకున్న సందర్భాల్లోనూ బాగా ఆలస్యం అవుతుండటంతో బాధితులకు ఉపశమనం కలగడం లేదు.
అతి తక్కువ సమయంలో నేరుగా ఖాతాలోకి : అందుకే రూ.50 వేలలోపు పోగొట్టుకున్న వారికి 90 రోజుల్లోపు, న్యాయస్థానంతో సంబంధం లేకుండా నేరుగా బాధితుడి ఖాతాలోనే జమ అయ్యేలా చూడాలని ఐ4సీ అధికారులు చేసిన ప్రతిపాదనను కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదించింది. ఇది త్వరలోనే అమలులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇలాంటి లావాదేవీలపై ఎలాంటి న్యాయపరమైన అభ్యంతరాలు ఉండకూడదు. సైబర్ బాధితుల్లో సగానికిపైగా తక్కువ మొత్తం పోగొట్టుకుంటున్న వారే ఉంటున్నారు. కేంద్రం తాజా నిర్ణయంతో ఇటువంటి వారికి మేలు చేకూరనుంది.
వారికి రూ.10 వేలు కూడా ఎక్కువే : దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ నేరాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్న సంగతి తెలిసిందే. మాయమాటలతో బురిడీ కొట్టిస్తున్న మోసగాళ్లు అమాయకుల ఖాతాల్లో ఉన్నదంతా కొల్లగొడుతున్నారు. హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక బాధితుడు ఇటీవల ఏకంగా రూ.12 కోట్లు పోగొట్టుకున్నారంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇదే సమయంలో రూ.10-15 వేలు పోగొట్టుకుంటున్న వారూ అనేక మంది ఉన్నారు. అల్పాదాయ వర్గాల వారికి రూ.10 వేలు కూడా ఎక్కువే.
క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చి, విదేశాలకు పంపి : గతేడాది రాష్ట్రంలో సైబర్ నేరాలకు సంబంధించి మొత్తం 83,413 ఫిర్యాదులు రాగా, బాధితులు రూ.1,378 కోట్లు నష్టపోయారు. కొల్లగొట్టిన డబ్బును నేరగాళ్లు వేర్వేరు ఖాతాల్లోకి మళ్లించి డ్రా చేసుకోవడం లేదా క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చి విదేశాలకు మళ్లించడమో చేస్తున్నారు. ఇలా జరగక ముందు ఫిర్యాదు చేస్తేనే లావాదేవీని స్తంభింపజేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. నేరం జరిగిన తర్వాత ఎంతసేపటికి ఫిర్యాదు చేశారన్న దానిపై ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది.
మోసానికి గురైతే ఇలా చేయండి : 1930 హెల్ప్లైన్కు బాధితులు వెంటనే ఫోన్ చేసి తమ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు ఇస్తే అందులో నుంచి ఏయే ఖాతాల్లోకి డబ్బు మళ్లిందో గుర్తించి నిలిపి వేస్తున్నారు. ఇందుకు ఇండియన్ సైబర్ క్రైం కో-ఆర్డినేషన్ సెంటర్ (ఐ4సీ) ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. సైబర్ మోసాల బారిన పడినవారు పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఫిర్యాదు ప్రక్రియ పూర్తి చేయడం సీ-మిత్ర (వర్చువల్ హెల్ప్ డెస్క్) ప్రధాన ఉద్దేశం. లేదంటే జాతీయ సైబర్ పోర్టల్ https://cybercrime.gov.in/లో ఫిర్యాదు చేయాలి.
ట్రాఫిక్ చలాన్లు చెల్లించాలంటూ మీకు లింక్స్ వస్తున్నాయా? - క్లిక్ చేశారో ఖాతా ఖాళీ!
సైబర్ మోసాలపై ఇంటి నుంచే ఫిర్యాదు - బాధితులకు సీ-మిత్ర భరోసా