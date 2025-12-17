ETV Bharat / state

వెలుగుచూస్తున్న లైఫ్​ ఈజ్​ బ్యూటిఫుల్​ అక్రమాలు - శివానీ కోసం పోలీసుల గాలింపు

పెద్ద మొత్తంలో సొమ్ము డిపాజిట్లు - 10కి చేరిన బాధితుల సంఖ్య - నిందితురాలి ఆచూకీపై నిఘా

victims Of Life Is Beautiful (LBF) scam NTR District
victims Of Life Is Beautiful (LBF) scam NTR District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 3:18 PM IST

3 Min Read
Victims of Life is Beautiful (LBF) Scam in NTR District: డబ్బు సంపాదించటానికి ఎన్నో మార్గాలు ఉంటాయి. అందులో మంచి చెడు రెండూ ఉంటాయి. నిజయితీగా సంపాదిస్తే ఏ కష్టాలు ఉండవు. కానీ డబ్బు మీద ఆశతో చెడు మార్గాలను ఎంచుకుంటే దానికి ప్రతిఫలం ఎప్పుడైనా అనుభవించాల్సిందేనని అంటారు పెద్దలు. ఎన్టీఆర్​ జిల్లా విస్సన్నపేట కేంద్రంగా ఓ దంపతులు పెట్టుబడుల సంస్థను పెట్టి ఎంతోమందిని మోసం చేసిన ఘటన ఈ కోవకే చెందుతుంది. లైఫ్‌ ఈజ్‌ బ్యూటిఫుల్‌ (ఎల్‌బీఎఫ్‌) అనే పేరుతో సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ఎంతోమందిని నమ్మించి, డబ్బును కాజేసి, చివరకు బోర్డ్​ తిప్పేశారు. ఇప్పుడు వీరి మాటలు నమ్మి మోసపోయిన బాధితులు ఒక్కొక్కరుగా బయటకొస్తున్నారు. విస్సన్నపేట స్టేషన్‌కు వచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.

అక్రమాలు వెలుగులోకి: బాధితులంతా పోలీస్​ స్టేషన్​కు వచ్చి ఫిర్యాదులు ఇస్తుండటంతో ఎల్‌బీఎఫ్‌ నిర్వాహకుల అక్రమాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. స్టేషన్​లో తాము మోసపోయిన తీరును వివరిస్తూ ఆధారాలతో సహా చూపిస్తున్నారు. నిర్వాహకుల మాయ మాటలు నమ్మి కొందరు డ్వాక్రా మహిళలైతే రుణాలు తీసుకుని మరీ డిపాజిట్లు కట్టారు. చివరకు బ్యాంకుల్లో ఈఎంఐలు కట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేక అల్లాడిపోతున్నారు.

పెరుగుతున్న బాధితులు: మొదట ఎన్టీఆర్‌ కాలనీకి చెందిన అండిదేవర రాజేశ్‌ మోసపోయానని గుర్తించాడు. గత శనివారం రాత్రి సంస్థ నిర్వాహకులపై ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. అప్పటినుంచి ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితుల సంఖ్య 10కి చేరింది.

అడిగిన వారి పేర్లు రాయటం అన్యాయం: పెట్టుబడులు పెట్టిన బాధితులంతా దిక్కుతోచని స్థితిలోకి వెళ్లిపోయారు. సంస్థ నిర్వాహకురాలి ఆచూకీ తెలియకపోవటంతో చేసేదేంలేక పోలీసులకు మొర పెట్టుకుంటున్నారు. వారి మాయ మాటలు నమ్మి నేను మొదట రూ. 6 లక్షలు పెట్టుబడి కింద వారికి ఇచ్చాను. నేను ఇచ్చిన డబ్బుతో వారు రూ.80 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టారు. ఒప్పందం ప్రకారం ప్రతినెలా ఒకరోజు ముందుగానే 9 శాతం సొమ్ము కొన్ని నెలల పాటు చెల్లించారు. ఈ ఏడాది మార్చి నెల నుంచి చెల్లింపులను ఆపేశారు. డబ్బులు అడిగిన వారి పేర్లు రాసి నిర్వాహకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పెట్టుబడి సొమ్మును అడిగితే పేర్లు రాయడం అన్యాయమని ఏలూరు జిల్లా ఈదరకు చెందిన చక్రవర్తి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

పోలీసుల అదుపులో గోవిందరావు, పార్వతి: విషయం వెలుగులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి నిందితురాలు శివానీ తప్పించుకుంది. ఇప్పటికీ ఆమె ఆచూకీ లభించలేదు. దీంతో పోలీసులు శివానీ తల్లిదండ్రులను అదుపులోకి తీసుకుని రెండురోజులుగా విచారిస్తున్నారు. ఏ విధంగా అడిగినా వారు తమకేమీ తెలియదని, శివానీని విస్సన్నపేటలో బస్సు ఎక్కించి వచ్చానని మాత్రమే తండ్రి చెబుతున్నట్లు తెలిసింది.

పెద్దమొత్తంలో డిపాజిట్లు: శివానీ తల్లిదండ్రుల స్వగ్రామమైన రెడ్డిగూడెం మండలం మద్దెలపర్వలో గోవిందరావు, తన బంధువైన నాగరాజుతో కలిసి ఎల్‌బీఎఫ్‌లో పెద్దఎత్తున డిపాజిట్లు కట్టించినట్లు సమాచారం. అలా సుమారు రూ.కోటి వరకు కట్టించారు. గోవిందరావు మొదట్లో తాపీ పని చేసేవాడని ఆ తర్వాత రియల్​ ఎస్టేట్​ వ్యాపారం చేసినట్లు తెలిసింది. ఈ సంస్థ ఏర్పాటు తర్వాతే గోవిందరావు ఆర్థికంగా బాగా ఎదిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

శివానీ కదలికలపై నిఘా: సీఈవో శివానీ కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. గత మూడు వారాలుగా అజ్ఞాతంలో ఉన్న శివానీ ఆచూకీ తెలుసుకునే ప్రయాత్నాలు చేస్తున్నారు. బంధువులు, సన్నిహితుల కాల్స్‌పై కన్నేసి ఉంచారు. ఆమె తలదాచుకునేందుకు అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాలపై నిఘా పెట్టారు. ఆమె లావాదేవీలను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తున్నారు.

బీమా సొమ్ము వచ్చేవరకు: తన భర్త దుర్గాప్రసాద్​ పేరిట రావాల్సిన బీమా సొమ్ము మంజూరయ్యే వరకు బయటకు వచ్చే అవకాశం లేదని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఆయన పేరిట రూ.10 కోట్ల టర్మ్‌ పాలసీ సొమ్ము రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుత డిపాజిటర్ల జాబితాను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. బాధితులందరిని పిలిపించి వారు కట్టిన డబ్బు, వారికి రావల్సిన సొమ్ము గురించిన వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.

