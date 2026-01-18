'పోలీసుల నోటి దురుసు కావొద్దు అలుసు - స్టేషన్కు వచ్చిన బాధితులతో మర్యాదగా ప్రవర్తించాలి'
ఠాణాకొచ్చే బాధితులతో మర్యాదగా ప్రవర్తించండి - పోలీసు అధికారులకు నగర పోలీసు కమిషనర్ సజ్జనార్ దిశానిర్దేశం - గతేడాది ఏసీపీస్థాయి నుంచి కానిస్టేబుల్ వరకు 150 మందిపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదులు
Published : January 18, 2026 at 9:50 PM IST
Complaints on Several Police Officers in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో శాంతి భద్రతల నిర్వహణ కత్తిమీద సాములాంటిది. ప్రముఖుల పర్యటనలు, పండగలు, ఊరేగింపులు, బందోబస్తులు, కేసుల దర్యాప్తుతో నిత్యం ఉరుకులు, పరుగులు తీయాల్సి వస్తుంది. పోలీసు స్టేషన్లకు వచ్చే బాధితులతో పోలీసు అధికారులు దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఈ మధ్య పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. వీటిపై గతేడాది ఏసీపీస్థాయి నుంచి కానిస్టేబుల్ వరకు 150 మందిపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదులు అందినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం.
- సికింద్రాబాద్ జోన్ పరిధిలోని ఓ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్వోకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చే బాధితులు గంటలపాటు నిరీక్షించాల్సిందే. రిసెప్షన్లో అడిగితే ఇన్స్పెక్టర్ మీటింగ్లో ఉన్నారంటూ పోలీసు సిబ్బంది చెబుతారు. అక్కడ పనిచేసే ఇద్దరు ఎస్సైలు సైతం ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తున్నట్టు పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలున్నాయి. ఓ బాధితురాలు ఏకంగా 4 రోజుల పాటు స్టేషన్ చుట్టూ తిరిగితేకానీ స్పందించలేదని సమాచారం.
- చార్మినార్ జోన్ పరిధిలోని ఓ ఏసీపీ బాధితులతోనే కాదు ఎస్హెచ్వోలు, ఎస్సైలపై కూడా పరుషమైనటువంటి పదజాలం వాడుతున్నారని విమర్శలు ఉన్నాయి. గతంలో పనిచేసిన చోట ఇవే ఫిర్యాదులు రావడంతో ఉన్నతాధికారులు తాజాగా ఆయన్ను మందలించారు. అయినా తీరు మార్చుకోలేదంటూ ఓ ఇన్స్పెక్టర్ ఇటీవల తీవ్ర ఆవేదన వెలిబుచ్చారు. తాజాగా ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టే సమయంలో ఓ ఏసీపీ దుర్భాషలాడటం తీవ్ర చర్చనీయ అంశమైంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఆ అధికారి మాటలు విపరీతంగా చక్కర్లు కొట్టాయి. ఉన్నతాధికారులు ఆయనపై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమైనట్లు సమాచారం.
- కొత్తగా ఏర్పడిన జోన్ పరిధిలోని ఓ ట్రాఫిక్ ఏసీపీ తిట్లదండకం కారణంగా ఇద్దరు ఇన్స్పెక్టర్లు ఏకంగా సెలవులపై వెళ్లారు. మరో ఏసీపీ బాధితుల నుంచి ఫోన్కాల్ వస్తే చీదరించుకుంటున్నారనే విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి. ట్రాఫిక్ విభాగంలో ఓ ఇన్స్పెక్టర్ దారుణమైన భాష ప్రయోగిస్తున్నారని సిబ్బంది ఆవేదనకు గురవుతున్నారని సమాచారం.
"పోలీస్ స్టేషన్లకు వచ్చే బాధితులతో మర్యాదగా ప్రవర్తించాలి. ఒత్తిడి ఉన్నా ఫిర్యాదుదారులపై ఎలాంటి కోపతాపాలు ప్రదర్శించకూడదు. తమకు జరిగిన అన్యాయం చెప్పుకొనేందుకే బాధితులు వస్తారని గుర్తుంచుకోవాలి. వారిని కూర్చోబెట్టి చెప్పేదంతా కాస్తా ఓపికగా వినాలి. బాధితుల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తే శాఖాపరమైన చర్యలు తప్పకుండా తీసుకుంటాం" -సజ్జనార్, నగర పోలీసు కమిషనర్
ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన ఓ పాత్రికేయురాలిపై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసు సిబ్బంది దురుసుగా ప్రవర్తించడం ఆ మధ్యలో కలకలం రేపింది. ఓ ఛానెల్లో యాంకర్గా పని చేస్తున్న ఆమె మొబైల్లో ఎస్బీఐ ఏపీకే ఫైల్ ఇన్స్టాల్ కావడంతో హ్యాక్ అయింది. కొద్ది సమయంలోనే ఆమె బంధువులు, స్నేహితుల నంబర్లకు డబ్బులు పంపించాలని మోసగాళ్లు సందేశాలు పంపారు. దీంతో పలువురు బంధువులు నగదు కూడా బదిలీ చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆ పాత్రికేయురాలు బషీర్బాగ్లోని సైబర్ ఠాణాలో ఫిర్యాదుచేయడానికి వెళ్లారు.
దీంతో ఈరోజు సెలవని తెలియదా అంటూ ఓ ఎస్సై ఆమెపై దురుసుగా సమాధానం ఇచ్చారు. దీంతో ఇరువురి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఆమె పనిచేస్తున్న ఛానెల్కు సమాచారం ఇవ్వడంతో అక్కడున్న పోలీసులు ఆమె సెల్ఫోన్ లాక్కొని ఠాణాలోనే కూర్చోబెట్టారు. విషయం తెలుసుకున్న పలువురు జర్నలిస్టులు అక్కడకు చేరుకొని గేటు ముందు బైఠాయించి ఏకంగా ఆందోళనకు దిగారు. పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు వారితో మాట్లాడి దురుసుగా ప్రవర్తించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇవ్వడంతో ఆందోళన విరమించిన ఉదంతాలు కూడా నగరంలో నమోదయ్యాయి. తెలిసినవి కొన్ని మాత్రమే బయటకు తెలికుండా ఉన్నవి ఇంకా ఎన్నో సంఘటనలు ఉంటాయి. ఇలా ప్రవర్తించడం బాధితులను మరింతగా కుంగదీస్తుందనే భావన వస్తుంది. అందుకే ఖాకీలు అమాయక ప్రజల పట్ల కాస్తా కరుణ, జాలీతో మెలగాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
