ఉచితంగా జ్యూస్ పంచిన యువకుడు - తాగి గాఢ నిద్రలోకి జారుకున్న బాధితులు
హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో దబీర్పురా పరిధిలో విచిత్ర ఘటన - వీధుల్లో తిరుగుతూ ఉచితంగా జ్యూస్ పంచిన యువకుడు - తీవ్రమైన నిద్రలోకి జారుకున్న జ్యూస్ తాగిన వ్యక్తులు - దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
Published : October 14, 2025 at 10:56 PM IST
Twelve Affected in Suspicious Juice Distribution : హైదరాబాద్ పాతబస్తీలోని దబీర్పురా పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో విచిత్ర సంఘటన చోటు చేసుకుంది. పవిత్ర ఖురాన్ను ఓ యువకుడు పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగ ఆనందంగా తాను పలు దుకాణాలు, అపార్టుమెంట్లు చుట్టూ తిరిగి జనాలకు ఉచితంగా జ్యూస్ ఇచ్చాడు. సుమారు 12 మంది వ్యక్తులు ఆ జ్యూస్ తాగిన తర్వాత తీవ్రమైన నిద్రలోకి జారుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొంతమంది ఆ జ్యూస్ను ఎలాంటి అభ్యంతరం లేకుండా తీసుకుని తాగారు. మరికొందరు మాత్రం తాగలేదు. జ్యూస్ తాగిన వారిలో గడచిన కొన్ని గంటల్లో అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ ఘటన స్థానికుల్లో భయాందోళన కలిగించింది.
కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు : పోలీసులకు అందిన సమాచారం ప్రకారం సుమారు 12 మంది వ్యక్తులు ఆ జ్యూస్ తాగిన తర్వాత తీవ్రమైన నిద్రలోకి వెళ్లిపోయారు. వీరంతా 12 నుంచి 15 గంటల తరువాతే మళ్లీ నిద్రలేచి, పూర్తిగా అయోమయ స్థితిలోకి చేరినట్లు తెలిపారు. స్పృహలోకి వచ్చాక కూడా అంతా అయోమస్థితిలో ఉన్నారు. అసలేం జరిగిందనే విషయం ఎవరికీ గుర్తులేకపోవడం గమనార్హం. కొందరు అయితే ఉదయం లేచినప్పటికీ సాయంత్రం వరకూ తామేం చేశామో తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ విచిత్ర పరిణామాలను గమనించిన వారు తక్షణమే దబీర్పురా పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పోలీసుల బృందం వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. అనంతరం ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీంచారు. స్థానికంగా ఉన్న వారిని అడిగి సమాచారం సేకరించారు. ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు. పోలీసులు బాధితులతో మాట్లాడారు. అనంతరం వారి నుంచి స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నారు. ఆ యువకుడు ఎవరో తమకు తెలియదనే సమాచారం వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ యువకుడి పూర్తి వివరాలు సేకరించేందుకు పోలీసులు ట్రావెల్ హిస్టరీ, సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్లను కూడా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఈ సంఘటనతో స్థానికుల్లో భయం : బాధితులకు జ్యూస్ ఇచ్చిన యువకుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు, అతని ఉద్దేశం ఏమిటి, ఏవైనా మత్తు పదార్థాలు కలిపి జ్యూస్ ఇచ్చాడా అన్న కోణాల్లో పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. డబ్బా నుంచి మిగిలిన జ్యూస్ నమూనాలను సేకరించారు. అనంతరం నమూనాలను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపారు. అంతే కాకుండా స్థానికంగా ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్లను పరిశీలిస్తున్నారు. అలాగే ఆ యువకుడు తిరిగిన ప్రతి అపార్టుమెంట్, దుకాణాల దగ్గరికి వెళ్లి పోలీసులు విచారణ జరిపారు.
అపరిచితులు ఇచ్చే పదార్థాలు తీసుకోవద్దు : ప్రస్తుతానికి బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది. జ్యూస్లో మత్తు పదార్థాలు ఉన్నాయా లేక తీవ్రమైన నిద్ర వచ్చేలాంటి పదార్థాలేమైనా కలిపారా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. అది నివేదికలు వస్తే తెలిసే అవకాశం ఉంది. పోలీసులు ఈ ఘటనపై పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు చేపట్టి కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధం అయ్యారు. ప్రజలు అపరిచితులు ఇచ్చే పదార్థాలు తీసుకోవద్దని, ఏదైనా అనుమానాస్పదంగా అనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు.