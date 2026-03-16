'కాళ్లు అరిగేలా తిరుగుతున్నా కనికరించడం లేదు' - అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో రైతులకు తిప్పలు
గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతో నేటికీ పరిష్కారంకాని భూ సమస్యలు - సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరించినా మారని అధికారుల తీరు - తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 8:00 PM IST
Land Victims in Anantapur District : సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఎన్నిసార్లు హెచ్చరించినా రైతుల భూ సమస్యలు మాత్రం పరిష్కారం కావడంలేదు. రెవెన్యూ క్లినక్లు, సదస్సులు ఎన్ని ఏర్పాటు చేసినా అధికారులు, సిబ్బంది పనితీరులో మార్పు రావడంలేదు. రెవెన్యూ సమస్యలు పరిష్కారం కావడంలేదని భావించిన అధికారులు సిబ్బందిని జిల్లా కేంద్రానికి పిలిపించి ఫిర్యాదుల స్వీకరణ చేయిస్తున్నారు. భూమిని కొలచి హద్దులు నిర్ణయించి వివాదం తొలగించాలన్న దరఖాస్తుల నుంచి ఇతరుల పేరుతో మారిపోయిన తన భూమిని తిరిగి తన పేరుతో మార్చాలనే వరకు ఎన్ని ఫిర్యాదులు వచ్చినా అధికారులు మాత్రం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు.
భూమి సమస్య పరిష్కరించాలని వచ్చే ఫిర్యాదులపై ఏ మాత్రం స్పందించని అధికారులు, సమస్య పరిష్కరించినట్లుగా చూపిస్తూ ఫిర్యాదులను మూసేస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రెవెన్యూ శాఖలో పలు సంస్కరణలు చేసి అధికారులు, సిబ్బందిలో బాధ్యత పెంచాలని యత్నిస్తున్నా వారి తీరులో మాత్రం మార్పు రావడంలేదు.
వారి పనితీరులో ఏ మాత్రం మార్పు లేదు : అనంతపురం జిల్లాలో భూ సమస్యలతో రైతులు కలెక్టరేట్ చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నారు. తమ భూ సమస్యలను పరిష్కరించి, వివాదరహితం చేయాలని రైతులు అధికారుల చుట్టూ మూడేళ్లుగా తిరుగుతున్నా ఏమాత్రం పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవు. బాధిత రైతులు అనేక వ్యయ, ప్రయాసలతో దూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రతి సోమవారం కలెక్టరేట్కు వస్తున్నారు. బాధితులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులపై క్షేత్రస్థాయిలో సమస్య పరిష్కరించాల్సిన కలెక్టర్, సంయుక్త కలెక్టర్లు కేవలం సమీక్షలతోనే కాలం వెళ్లబుచ్చుతున్నారనే ఆరోపణలున్నాయి. సీఎం స్వయంగా జిల్లా కలెక్టర్లకు చురకలు అంటించినా, వారి పనితీరులో ఏ మాత్రం మార్పు రావడంలేదు. బాధిత రైతులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులపై వట్టి సమీక్షలతో కాలం నడిపిస్తున్న జిల్లా అధికార యంత్రాంగం అన్నదాతలను కాళ్లరిగేలా తిప్పుకుంటున్నారు.
మూడేళ్లుగా తిరుగుతున్నా ఫలితం లేదు : జిల్లా కలెక్టరేట్కు వచ్చిన సమస్యలను మండల కేంద్రాలకు పంపి పనులు పూర్తి చేయాలని ఇస్తున్న ఆదేశాలు బుట్టదాఖలవుతున్నాయి. రెవెన్యూ సమస్యలు పరిష్కరించడంలో మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయాలు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నతారని గుర్తించిన అధికారులు, జిల్లాలోని అనంతపురం, కళ్యాణదుర్గం, గుంతకల్లు డివిజన్లలోని అన్ని మండలాల తహసీల్దార్ కార్యాలయాల నుంచి సబ్బిందిని కలెక్టరేట్కు రప్పించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా తరలివస్తున్న భూ బాధితులు నేరుగా తమ రెవెన్యూ డివిజన్లోని మండలాల డిప్యూటీ తహసీల్దార్లకు నేరుగా ఫిర్యాదులు చేసే ఏర్పాటు చేశారు. కలెక్టరేట్ ఆవరణలో 3 రెవెన్యూ డివిజన్ల సిబ్బంది కూర్చొని బాధితుల నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకుంటున్నారు. మూడేళ్లుగా తిరుగుతున్నా రీ-సర్వేతో తలెత్తిన భూ సమస్య పరిష్కారం కావడంలేదని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
" గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం భూముల రీసర్వే చేపట్టింది. నేను తెలుగుదేశం కార్యకర్తను అని ఉద్దేశపూర్వకంగా నా భూమిలో 18 సెంట్లు విస్తీర్ణం తగ్గించి, సర్వేనంబరు తప్పుగా నమోదు చేసి రెవెన్యూ అధికారులు చాలా ఇబ్బందులు పెట్టారు. ఇదే కలెక్టరెేట్లో ఎన్నో సార్లు అర్జీలు ఇచ్చి, ఫిర్యాదులు చేసి చివరికి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసినా అధికారులు ఇప్పటికీ నాకు సరైన న్యాయం చేయలేదు. ఇదేంటని ప్రశ్నిస్తే ఒక్కో అధికారి ఒక్కో విధంగా సమాధానం చెబుతున్నారు. 18 సెంట్ల భూమికి 3 సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్నా ఫలితం లేదు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి మాలాంటి బాధితులకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం." - ముత్యాల శివయ్య, బాధిత రైతు
అస్తవ్యస్థంగా భూముల రీసర్వే : భూ సమస్యలపై బాధితులు ఫిర్యాదు చేసిన తరువాత అధికారులు ఎక్కడ క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లడంలేదు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో అప్పటి అధికారుల నిర్లక్ష్యం, ప్రభుత్వం పట్టించుకోని కారణంగా భూమి రీసర్వే మొత్తం అస్తవ్యస్థంగా జరిగింది. దీంతో పలువురు రైతులకు ఒకే ఎల్పీ నెంబర్తో పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు ఇవ్వడం వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది. భూ సమస్యలు పరిష్కరించి, కొత్తగా పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు ఇస్తామని కూటమి పార్టీలు, చంద్రబాబు ఎన్నికల్లో పెద్దఎత్తున ప్రచారం చేశారు.
ప్రభుత్వానికి క్షేత్రస్థాయిలో చెడ్డపేరు : భూ సమస్య పరిష్కరం దొరుకుతుందని రైతులంతా కూటమి పార్టీలకే ఓటు వేసి అఖండ మెజారిటీతో గెలిపించారు. సీఎం చంద్రబాబు కూడా భూ సమస్యల పరిష్కారం దిశగా ఎప్పటికప్పుడు కఠినంగా వ్యవహరిస్తూ ఆదేశాలు జారీచేస్తున్నారు. బాధ్యత రాహిత్యం, నిర్లక్ష్యంతో వ్యవహరిస్తున్న రెవెన్యూ అధికారుల్లో సీఎం హెచ్చరికలు ఎలాంటి మార్పు తీసుకరాలేక పోతున్నాయి. దీంతో రెవెన్యూశాఖ నిర్లక్ష్యం కారణంగా కూటమి ప్రభుత్వానికి క్షేత్రస్థాయిలో చెడ్డపేరు వస్తోంది. జిల్లా కలెక్టరేట్కు భూ సమస్యతో వచ్చిన ఏ రైతును పలకరించినా ఏళ్లతరబడి, నెలల తరబడి తిరుగుతున్నాననే సమాధానమే వస్తోంది.
అనంతపురం జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో గతంలో పనిచేసిన తహసీల్దార్లు పెద్దఎత్తున భూ అక్రమాలకు పాల్పడి రికార్డుల్లో మార్పులు చేశారు. దీంతో ఆయా మండలాల్లో ఏ గ్రామంలో చూసినా వందలాది మంది భూ బాధితులు ఉన్నారు. అవినీతి రెవెన్యూ అధికారుల పట్ల ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరించకపోతే బాధితులకు న్యాయం జరగదని రైతులు వేడుకుంటున్నారు.
లక్షన్నర ఎకరాలకు మోక్షం! - దేవుడి భూములపై ప్రభుత్వం కసరత్తు
క్యూఆర్ కోడ్తో కొత్త పాసు పుస్తకాలు - ఎవరు తప్పు చేసినా వెంటనే తెలుస్తోంది: సీఎం చంద్రబాబు