ETV Bharat / state

అర్ధరాత్రి వీడియో కాల్​ వస్తోందా? - నిద్రమత్తులో స్పందించారో!

సోషల్ మీడియాలో హాయ్​ అంటూ పలకరిస్తారు - వీడియో కాల్ అంటూ ఉసిగొలుపుతారు - చివరికి అశ్లీల వీడియోలు వీక్షించినట్టు ఆధారాలున్నాయని బెదిరిస్తారు -హైదరాబాద్​లో నెల రోజుల వ్యవధిలో 20 మందికి పైగా ఫిర్యాదు

Video Calls Fraud Telugu
Video Calls Fraud Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 27, 2026 at 12:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Video Calls Fraud Telugu : సామాజిక మాధ్యమాల్లో అందమైన యువతి కనిపిస్తే చాలు హాయ్ అంటూ మెసేజ్​లు పెడతారు. దీనిని ఆసరాగా తీసుకుని కొందరు దుండగులు నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. గంటల తరబడి మీతో ఛాట్​ చేస్తారు. ఆ తర్వాత వీడియో కాల్​ అంటూ పరిచయం పెంచుకుంటారు. ఈ మాటలు నమ్మితే మోసపోయే ప్రమాదాలు ఉన్నాయి. వివరాల్లోకి వెళితే,

హాయ్​ అంటూ తీయటి పలకరింపుతో 'నాతో ఛాటింగ్ చేస్తారా' అని అడుగుతారు. 'న్యూడ్​ వీడియో కాల్​లో మాట్లాడతారా' అంటూ మెసేజ్​లు పంపుతారు. అర్ధరాత్రి దాటాక వాట్సప్​ వీడియో కాల్ చేస్తారు. నిద్రమత్తులో స్పందించగానే అట్నుంచి యువతి నగ్నంగా మారి పలకరిస్తుంది. ఇది హనీ ట్రాప్​ అని గ్రహించి కాల్​ కట్ చేసినా మరుసటి రోజు ఫోన్​ వస్తుంది. తాము అడిగినంత ఇవ్వకుంటే న్యూడ్​ కాల్​ వీడియోలు ఇంటర్​నెట్​లో పెడతామంటూ బెదిరిస్తారు. ఇలా నగరంలో నెల రోజుల వ్యవధిలో 20 మందికి పైగా బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. డబ్బుతో పాటు పరువూ పోయిందని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఆధారాలున్నాయని బెదిరింపు : హైదరాబాద్​ ఎస్సార్​నగర్​కు చెందిన యువ వైద్యుడికి ఇటీవల పోలీసులమంటూ ఫోన్​ వచ్చింది. అశ్లీల వీడియోలు వీక్షించినట్టు ఆధారాలున్నాయని వారు బెదిరించారు. వారి మాటలతో భయపెట్టి సదరు వైద్యుడి నుంచి రూ.3 లక్షలు కాజేశారు. ఇదే మాదిరి పీజీ విద్యార్థికి వలపు వల విసిరిన యువతి, రూ.40 వేలు కొట్టేసింది. అదనంగా రూ.లక్ష కావాలని డిమాండ్​ చేయటంతో బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. పరువు పోతుందని బయటకు చెప్పనివారు వందల్లో ఉంటారు.

మోసాల్లో రకాలెన్నో : మోసాలకు పాల్పడే ముఠాలు ఇందుకు రకరకాల మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నట్లు పోలీస్ అధికారులు చెబుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాలు, డేటింగ్ యాపుల్లో పరిచయమై దగ్గరవుతారు. ఫోన్​ నంబర్లు ఇచ్చి రాత్రిళ్లు నగ్నంగా మారి సంభాషిస్తారు. ఏకాంతంగా గడిపేందుకు రమ్మంటారు. ఇలా ముంబయి, హైదరాబాద్​, పుణె, విశాఖపట్నం చిరునామాలు ఇస్తారు. అక్కడి ప్రైవేటు గెస్ట్​హౌస్​, హోటల్​ గది బుక్ చేయాలని అడ్వాన్స్ వసూలు చేస్తారు. ఇదంతా నిజమని భావించిన వారు, అక్కడకెళ్లి ఫోన్​ చేస్తే స్పందన ఉండదు.

వారిని నమ్మితే జేబులు ఖాళీ : మరికొంతమంది మహిళలు రాత్రుళ్లు ద్విచక్రవాహనం, కార్లలో ఒంటరిగా వెళ్లే మగాళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటారు. నగర శివారు, ప్రధాన కూడళ్లలో నిల్చొని లిఫ్ట్ కావాలని కోరుతారు. బండెక్కగానే చనువుగా మాట్లాడతారు. ఆసక్తి చూపిన వారిని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్తారు. అప్పటికే అక్కడున్న ముఠా సభ్యులు పోలీసులమని బెదిరించి బాధితుల వద్ద నగలు, నగదు కాజేస్తారు. అపరిచితులు, సామాజిక మాధ్యమాల్లో అమ్మాయిల మాటలు నమ్మితే జేబులు ఖాళీ అవుతాయని పోలీసు అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పరువు పోతుందని మౌనంగా ఉండొద్దని, ఫిర్యాదు చేస్తే బాధితుల వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని తెలిపారు.

తప్పించుకోండిలా : ప్లస్(+)91తో కాకుండా వేరే నంబర్లతో ఫోన్​​ వస్తే అది విదేశాల నుంచి వచ్చే కాల్​ అని గుర్తించండి. అలాంటి వాటికి పూర్తిగా స్పందించకపోవడమే మేలు. తెలియని వ్యక్తుల నంబర్లతో వీడియో కాల్స్​ వస్తే స్పందించకండి. సోషల్ మీడియాలో అపరిచిత నంబర్ల నుంచి యువతుల ఫొటోలతో మెసేజ్​లు వస్తే నమ్మొద్దు. తెలియని వ్యక్తులు మోసం చేసినట్లుగా మీరు గుర్తిస్తే వాట్సప్​, సోషల్​మీడియాలో ఆయా నంబర్లపై రిపోర్టు చేసేందుకు వెసులుబాటు ఉంది. పదే పదే మెసేజ్​లు చేస్తే బ్లాక్​ చేయాలి. మనం చేసిన రిపోర్టు ఆధారంగా ఆయా సంస్థలు ఆ అకౌంట్లపై చర్యలు తీసుకుంటాయి.

ఉద్యోగాల పేరుతో రకరకాల విషయాలను ఎరగా వేసి వస్తున్న లింకులు వస్తే క్లిక్ చేయవద్దు. వాటిని షేర్ చేయవద్దు. కొన్నిసార్లు మనం ఎలాంటి కాల్​ మాట్లాడకున్నా సోషల్​ మీడియా నుంచి సేకరించిన ఫొటోలను నగ్నంగా మార్చి మోసగిస్తుంటారు. వీటికి భయపడొద్దు. మీకు తెలియకుండానే వీడియో కాల్స్​ స్పందించినప్పుడు వెంటనే పోలీసులను సంప్రదించాలి. లేదా 1930 నంబరుకు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలి.

విసురుతారు వలపు వల - గుండెను చేస్తారు విలవిల

నగ్న వీడియోలకు టెంప్ట్​ అవుతున్నారు - వలపు వల బాధితుల్లో వారే అధికమట

TAGGED:

HONEY TRAPPING TELUGU
FAKE VIDEO CALL TELUGU
NUDE VIDEO CALLS FRAUD TELUGU
వీడియో కాల్​ మోసాలు
VIDEO CALLS FRAUD TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.