ఫలానా నంబరుకు యూపీఐ చేయమంటారు - ఖాతా మొత్తం ఖాళీ చేస్తారు
యూపీఐ మోసాలతో రెచ్చిపోతున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - అపరిచితులకు యూపీఐ ద్వారా నగదు బదిలీలు - బ్యాంకు ఖాతాలు ఫ్రీజ్ కావడంతో సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న బాధితులు - ఆన్లైన్ సెంటర్లకూ తప్పని తిప్పలు
Published : January 24, 2026 at 10:37 PM IST
UPI Frauds In Telangana : డిజిటల్ యుగంలో యూపీఐ లావాదేవీలు మన దైనందిన జీవితంలో భాగమయ్యాయి. నగదు అవసరం లేకుండా క్షణాల్లో డబ్బు పంపించుకోవడం సౌకర్యంగా మారింది. అయితే ఈ సౌలభ్యమే ఇప్పుడు చాలామందికి శాపంగా మారుతోంది. “నా దగ్గర నగదు ఉంది ఫలానా నంబరుకు యూపీఐ చేయండి” అంటూ ఎవరైనా అడిగితే కాస్త ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. తెలిసిన వ్యక్తి అనే నమ్మకంతో ఒక్క అడుగు ముందుకేసి లావాదేవీ చేస్తే, ఆ తర్వాత బ్యాంకు ఖాతా స్తంభించడం, డబ్బు ఫ్రీజ్ కావడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి.
నమ్మకమే మోసానికి మారుతున్న తీరు : ఇటీవల నిర్మల్ జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఘటనలు ఈ ప్రమాదాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. నిర్మల్ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తికి తాను ఓ అధికారి అని చెప్పుకున్న వ్యక్తి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. “నేను యూపీఐ చేస్తాను మీరు ఈ నగదును మరో వ్యక్తికి పంపించండి” అని చెప్పడంతో, అతడు ఎలాంటి అనుమానం లేకుండా అయిదంకెల మొత్తాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. వారం రోజుల తర్వాత అతని బ్యాంకు ఖాతా పూర్తిగా స్తంభించింది. బ్యాంకులో విచారణ చేయగా, ఆ నగదు సైబర్ నేరగాళ్ల ఖాతాలకు వెళ్లినట్లు తేలింది. ఫలితంగా ఆ వ్యక్తి ఖాతా నాలుగు నెలలుగా ఫ్రీజ్ అయి ఉండిపోయింది.
ఆన్లైన్ సెంటర్లకు కూడా ముప్పు : నిర్మల్ ప్రాంతంలో ఆన్లైన్ కేంద్రం నిర్వహిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్న మరో వ్యక్తి కూడా ఇలాంటి సమస్యను ఎదుర్కొన్నాడు. యూపీఐ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ చిన్న కమీషన్ తీసుకునే విధానమే అతని జీవనాధారం. అయితే ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడే ఓ యువకుడు యూపీఐ ద్వారా డబ్బు పంపించగా, ఆ మొత్తం అతని ఖాతాలోకి వచ్చిన వెంటనే ఫ్రీజ్ అయింది. బ్యాంకును సంప్రదించగా, ఇతర రాష్ట్రంలో నమోదైన సైబర్ కేసుకు సంబంధించిన నగదని తెలియడంతో అతడు అవాక్కయ్యాడు. తనకు తెలియకుండానే సైబర్ నేరానికి అనుసంధానమవ్వడం అతని ఆర్థిక పరిస్థితిని కుదిపేసింది.
ఆన్లైన్ గేమ్స్ యువతను ఎలా దెబ్బతీస్తున్నాయి? : డిజిటల్ లావాదేవీలతో పాటు ఆన్లైన్ గేమ్స్, బెట్టింగులు కూడా యువతను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. నిర్మల్ పట్టణానికి చెందిన ఓ తండ్రి కుటుంబ అవసరాల కోసం కుమారుడి ఖాతాలో డబ్బులు ఉంచాడు. కానీ కుమారుడు ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడి ఒక్క రాత్రిలోనే అయిదంకెల నగదును కోల్పోయాడు. మూడు రోజుల తర్వాత బ్యాంకుకు వెళ్లిన తండ్రికి ఖాతా ఖాళీ అయిందని తెలిసింది. నిజం తెలిసినా కుమారుడిని ఏమీ అనలేక మౌనంగా ఉండిపోయాడు. ఈ సంఘటన తల్లిదండ్రుల బాధ్యతను గుర్తుచేస్తుంది.
యువత చేతిలో చరవాణి – ప్రమాదమా? అవసరమా? : ఈ రోజుల్లో యువత చేతిలో చరవాణి లేకుండా జీవితం ఊహించలేం. కానీ అదే ఫోన్ అనేక తప్పిదాలకు కారణమవుతోంది. ఆన్లైన్ బెట్టింగులు, గేమ్స్, తక్షణ లోన్లు యువతను ఆర్థికంగా బలహీనులను చేస్తున్నాయి. కొందరు ఆన్లైన్ సంస్థల నుంచి అప్పులు తీసుకుని, తిరిగి చెల్లించలేని పరిస్థితిలో కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్కాల్స్ రావడంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇది కేవలం యువకుడికే కాదు, మొత్తం కుటుంబానికే మానసిక ఒత్తిడిని తెస్తోంది.
తల్లిదండ్రుల అప్రమత్తతే పిల్లల రక్షణ : ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తల్లిదండ్రుల పాత్ర అత్యంత కీలకం. పిల్లల బ్యాంకు ఖాతాలు, లావాదేవీలపై ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షణ అవసరం. యూపీఐ వినియోగంలో ఉన్న ప్రమాదాలను వారికి వివరించాలి. తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చిన డబ్బును వెంటనే ఇతరులకు పంపించకూడదని హెచ్చరించాలి. అవసరమైతే బ్యాంకు అధికారుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
అలా చేస్తేనే రక్షణ సాధ్యం: యూపీఐ లావాదేవీలు మన జీవితాన్ని సులభతరం చేసినప్పటికీ, అప్రమత్తత లేకపోతే అవే పెద్ద సమస్యలకు దారి తీస్తున్నాయి. నమ్మకం, నిర్లక్ష్యం కలిసి సైబర్ నేరాలకు అవకాశమిస్తున్నాయి. కాబట్టి “తెలిసిన వ్యక్తే కదా” అనే ఆలోచనను పక్కన పెట్టి, ప్రతి లావాదేవీ ముందు ఆలోచించడం అత్యవసరం. యువత, తల్లిదండ్రులు, సమాజం అంతా కలిసి జాగ్రత్త పడితేనే ఈ డిజిటల్ మోసాల నుంచి రక్షణ సాధ్యం అవుతుంది.
