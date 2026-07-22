స్కిన్, వెయిట్ తగ్గించే ప్రకటనలతో మోసపోయాం - వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయిస్తున్న బాధితులు
చర్మ, బరువు తగ్గే చికిత్సలతో నష్టాలు - వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయిస్తున్న బాధితులు - నిపుణులైన వైద్యులు లేక ఇబ్బందులు - జాగ్రత్తలు పాటించాలని నిపుణుల సూచనలు
Published : July 22, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 5:13 PM IST
Precautions to take During Skin and Weight Loss Treatments : హైదరాబాద్లోని దిల్సుఖ్నగర్కు చెందిన జయదీప్ లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్, ముఖంపై రంధ్రాల చికిత్స కోసం 2023 సంవత్సరం జనవరిలో కొత్తపేటలోని లైఫ్ స్లిమ్మింగ్ అండ్ కాస్మొటిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ క్లీనిక్ను సంప్రదించారు. రూ.1.3 లక్షల నగదు ఫీజు రూపంలో చెల్లించారు. చికిత్స టైంలో విపరీతమైన మంట పుడుతోందని, చికిత్స ఆపాలని మొరపెట్టుకున్నాడు. కానీ ప్రతివాద సంస్థ చికిత్సను కొనసాగించింది. దీంతో ముఖంపై వాపు, బొబ్బలు, శాశ్వత మచ్చలతో పెళ్లి సంబంధం కూడా చెడిపోయింది. ఈ కేసులో రంగారెడ్డి జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్ తీర్పు వెలువరించింది. బాధితుడికి రూ.1.3 లక్షలు (9 % వడ్డీతో), పరిహారంగా రూ.10,000, కేసు ఖర్చులు రూ.10,000 ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నిబంధనలు పాటించనందుకు రూ.25,000 లీగల్ ఎయిడ్ ఖాతాలో జమ చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
రూ.1.5 లక్షలు రిఫండ్ : సోషల్ మీడియాలో "వంద శాతం మనీ బ్యాక్ గ్యారంటీ, బరువు తగ్గడం ఖాయం" అంటూ వచ్చిన ప్రకటనలను ఓ మహిళ చూసింది. బేగంపేట్లోని ఓ హెల్త్కేర్ క్లీనిక్కు వెళ్లారు. చికిత్స తరువాత బరువులో ఎలాంటి మార్పు కనిపించలేదు. పైగా దుష్ప్రభావాలతో అనారోగ్యం బారిన పడ్డారు. ఆమె హైదరాబాద్ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించారు. విచారణలో అర్హత లేని సిబ్బందిని నియమించుకున్నారని తేలింది. బాధితురాలికి రూ.1.5 లక్షలు రిఫండ్ చేయాలని వినియోగదారుల కమిషన్ తీర్పు ఇచ్చింది.
ఇలా అనేక మంది నిపుణులు లేని క్లీనిక్లలో చికిత్స చేయించుకుని నష్టపోతున్నారు. ఈ తరహా క్లీనిక్లను సంప్రదించే ముందు స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసిజర్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలని ఈ ఉదంతాల్లో తెలింది. జాగ్రత్తలు పాటించాలని నిపుణులు సూచనలు చేస్తున్నారు.
- ఆఫర్లు, ప్రచారం చూసి వెళ్లకుండా సిబ్బంది నిపుణులా కాదా అని స్పష్టం చేసుకోవాలి.
- లేజర్ చికిత్సలకు 48 గంటల ముందే చర్మంపై చిన్న భాగంలో లేజర్ వేసి పరీక్షించాలి. జయదీప్ కేసులో ప్యాచ్ టెస్ట్ చేయలేదని వినియోగదారుల కమిషన్ గుర్తించింది.
- ముందు జాగ్రత్తగా పూర్తి పేరు, ఫోన్ నంబర్, ఇన్వాయిస్ లేదా బిల్లు దాచుకోవాలి. భవిష్యత్తులో "మీరు మా వినియోగదారు కాదు" అని క్లీనిక్లు బుకాయించే అవకాశం ఉండే ప్రమాదం ఉంది.
- కన్సెంట్ ఫామ్లపై సైన్ చేసే ముందు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ క్లాజ్లను చదవాలి. "ఏదైనా జరిగితే క్లీనిక్కు సంబంధం లేదు" అనే నిబంధనలు ఉంటే సంతకం పెట్టవద్దు.
- చర్మం కాలితే ఆ భాగాలను వివిధ కోణాల్లో వీడియోలు, ఫొటోలు, తీసి డేట్, టైంతో సహా భద్రపరచుకోవడం మంచిది.
- బరువు తగ్గే చికిత్సలతో దుష్ప్రభావాలు ఉంటే చికిత్సకు ముందు, తరువాతి మెడికల్ రికార్డులు నిజ నిర్ధారణకు ఉపయోగపడతాయి.
- నిర్వాహకులతో ఫోన్కాల్, వాట్సప్ చాట్ వివరాలే ప్రాథమిక ఆధారాలు అయ్యే అవకాశం ఉంది.
- నష్టం జరిగినప్పుడు అదే క్లీనిక్ ఇచ్చే మందులు వాడకుండా, ప్రభుత్వ లేదా గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి. అధికారిక మెడికల్ రిపోర్టు తీసుకోవాలి.
సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి : బరువు తగ్గింపు, కాస్మొటిక్ ట్రీట్మెంట్నకు సంబంధించి చాలా కేసులు వస్తున్నాయని హైదరాబాద్ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్-2 సభ్యుడు పారుపల్లి జవహర్బాబు తెలిపారు. నైపుణ్యం లేనివారితో చికిత్సలు చేయిస్తున్నట్టు నిర్ధారణ అవుతోందని, వినియోగదారులు అత్యవసరం అయితే తప్ప ఇలాంటి చికిత్సలకు వెళ్లకూడదని అన్నారు. నిపుణులైన డాక్టర్ల సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోవడం మంచిదని వెల్లడించారు.
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