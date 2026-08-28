'పార్టీ మారినందుకు మా సార్కు ఈ అవకాశమిచ్చారు' - ఉద్యోగాల పేరు చెప్పి రూ.6 కోట్లతో భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే పీఏ జంప్
ఉద్యోగాల పేరుతో నిరుద్యోగులను బురిడీ కొట్టించిన ఎమ్మెల్యే పీఏ - రూ.కోట్లలో వసూళ్లకు పాల్పడి పరారీ - ఎమ్మెల్యేను కలిసి తమకు న్యాయం చేయాలని కోరిన బాధితులు
Published : August 28, 2026 at 11:58 AM IST|
Updated : August 28, 2026 at 12:06 PM IST
MLA PA Fraud in The Name Of Jobs : ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే పీఏ కల్యాణ్ నిరుద్యోగుల నుంచి రూ.కోట్లు దండుకొని చివరకు పరారయ్యాడని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇతగాడి ఆగడాలు ఒక్కొక్కటిగా బయట పడటంతో పలువురు బాధితులు పోలీసులు, ఎమ్మెల్యేను కలిసి తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని గురించి చెప్పుకొన్నారు. తమకు న్యాయం చేయాలని ఆయనను వేడుకున్నారు.
ఉద్యోగాల పేరుతో భారీగా వసూళ్లు : ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఉద్యోగాల పేరిట కొల్లగొట్టిన మొత్తం సుమారు రూ.6 కోట్లు ఉంటుందని పోలీసులు ప్రాథమిక అంచనాకు రాగా, బాధితులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ ఉన్నందున ఈ మొత్తం భారీగానే ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే బీఆర్ఎస్ తరఫున గెలిచి కాంగ్రెస్లోకి వచ్చినందున ప్రభుత్వం ఈయనకు ప్రత్యేక అవకాశాలు కల్పించిందని సదరు పీఏ నిరుద్యోగులకు మాయమాటలు చెప్పినట్లు సమాచారం.
మణుగూరు, బూర్గంపాడు, అశ్వాపురం తదితర చోట్ల ఉన్న సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని నమ్మబలికాడు. దీంతో ఒక్కో కొలువుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల వద్ద కూడా రూ.10 లక్షల పైనే వసూలు చేసినట్లు తెలిసింది. ఓ ఆటోవాలా తన బంధువు కోసం రూ.10 లక్షలు, ఓ ప్రముఖుడు టెక్నికల్ ఇంజినీరు జాబ్ కోసం రూ.30 లక్షలు, గ్రామ పంచాయతీకి చెందిన ఓ ప్రజాప్రతినిధి రూ.10 లక్షలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఓ మహిళ వద్ద రూ.10 లక్షలు తీసుకోగా ఎమ్మెల్యేకు ఈ విషయం చెబుతానని అనగానే కొంత వెనక్కి ఇచ్చాడని తెలిసింది. తానుండే మణుగూరు చుట్టు పక్కల ప్రాంతాలతో పాటు తన అత్తవారిల్లు ఉన్న ఏపీలోని శ్రీకాకుళంలోనూ ఉద్యోగాల పేరిట కాజేసినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
టాస్క్ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు : బాధితులు తనను కలిశారని, పోలీసు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి సమస్యను తీసుకెళ్లడంతో టాస్క్ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేశారని ఎమ్మెల్యే డా.తెల్లం వెంకట్రావు వివరించారు. తన పీఏను సరెండర్ చేయాలని అధికారులను కోరానన్నారు. ఉద్యోగాల కోసం ఎవరూ డబ్బులు ఇవ్వరాదని సూచించారు. డీఎస్పీ అరుణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తామని వివరించారు.
జాబ్లు ఇప్పిస్తామంటే నమ్మొద్దు : నిరుద్యోగులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని మోసగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి మాయమాటలు చెప్పి రూ.లక్షలు వసూలు చేసి నిండా ముంచేస్తున్నారు. అలాంటి వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నప్పటికీ జాబ్ వస్తుందనే ఆశతో నిరుద్యోగులు డబ్బులు చెల్లించి మోసపోతున్నారు. డబ్బులు చెల్లిస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయనేది తప్పు అని యువత గ్రహించాలి. అలాంటి వారిని గుర్తిస్తే స్థానిక పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం ఉత్తమం.
నకిలీ డీఎస్పీ అవతారం - రూ.1.20 కోట్లు స్వాహా చేసిన మోసగాడు అరెస్ట్
లడ్డూ కావాలా నాయనా : గణేశ్ లడ్డూ పంచిపెట్టి - రూ.కోట్లలో కొట్టేశాడు