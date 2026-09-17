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తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు - జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన ఉపరాష్ట్రపతి

తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తోంది. వేడుకల్లో భాగంగా హైదరాబాద్​కు వచ్చిన ఉపరాష్ట్రపతి పోలీస్ అమరవీరుల స్మృతి స్థూపం వద్ద నివాళులర్పించారు. అనంతరం జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు.

Telangana Liberation Day
జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2026 at 10:10 AM IST

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Telangana Liberation Day Celebrations 2026 : సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ గ్రౌండ్స్‌లో తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ హాజరయ్యారు. ముందుగా పోలీసు అమరవీరుల స్మృతి స్థూపం వద్ద నివాళులర్పించిన రాధాకృష్ణన్, అక్కడి నుంచి పరేడ్​ గ్రౌండ్స్​కు చేరుకున్నారు. అక్కడ జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. సర్దార్ వల్లభ్​భాయ్ పటేల్ విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించారు. సాయుధ బలగాల గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రులు గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్, కిషన్‌రెడ్డి, బండి సంజయ్ ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ సంస్కృతి మీద పాట రూపంలో అద్భతమైన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఇది అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

TAGGED:

PARADE GROUNDS IN SECUNDERABAD
తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం
TELANGANA LIBERATION DAY

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