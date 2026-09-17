తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు - జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన ఉపరాష్ట్రపతి
తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తోంది. వేడుకల్లో భాగంగా హైదరాబాద్కు వచ్చిన ఉపరాష్ట్రపతి పోలీస్ అమరవీరుల స్మృతి స్థూపం వద్ద నివాళులర్పించారు. అనంతరం జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు.
Published : September 17, 2026 at 10:10 AM IST
Telangana Liberation Day Celebrations 2026 : సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ హాజరయ్యారు. ముందుగా పోలీసు అమరవీరుల స్మృతి స్థూపం వద్ద నివాళులర్పించిన రాధాకృష్ణన్, అక్కడి నుంచి పరేడ్ గ్రౌండ్స్కు చేరుకున్నారు. అక్కడ జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. సర్దార్ వల్లభ్భాయ్ పటేల్ విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించారు. సాయుధ బలగాల గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రులు గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్, కిషన్రెడ్డి, బండి సంజయ్ ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ సంస్కృతి మీద పాట రూపంలో అద్భతమైన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఇది అందరినీ ఆకట్టుకుంది.