ఏయూ భవిష్యత్తులో మరిన్ని మైలురాళ్లు సాధించాలి: ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌

ఘనంగా ఏయూ వందేళ్ల ఉత్సవాలు - ఏయూలో చదువుకుని ఎందరో ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్లారన్న ఉపరాష్ట్రపతి - యువత కృషితోనే వికసిత్ భారత్ సాధ్యమని వెల్లడి

Centenary Celebrations Held At Andhra University
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 7:44 PM IST

Vice President Speech in AU Centenary Celebrations : ఏయూ భవిష్యత్తులో మరిన్ని మైలురాళ్లు సాధించాలని ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌ అన్నారు. ఏయూలో చదువుకుని ఎందరో ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్లారని ఉపరాష్ట్రపతి వివరించారు. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం శతాబ్ది వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌ వందేళ్ల ప్రయాణంలో ఏయూ సమాజానికి ఎంతో సేవ చేసిందన్నారు. అనేకమంది ఏయూ విద్యార్థులు దేశ రాజకీయాల్లో రాణించారని గుర్తు చేశారు. సీవీ రామన్‌ ఇక్కణ్నుంచి వెళ్లి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త అయ్యారని ఉపరాష్ట్రపతి తెలిపారు. నాణ్యమైన విద్య అందించడంలో ఏయూకు మంచి పేరుందని పేర్కొన్నారు. చంద్రబాబు పాలనలో ఏపీ అభివృద్ధి దిశగా ముందుకెళ్తుందన్నారు.

చంద్రబాబు పాలనలో ఏపీకి అనేక అవార్డులు వస్తున్నాయన్నారు. 2047 నాటికి వికసిత్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సాధ్యమేనని ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ ఆకాంక్షించారు. ఏపీకి అనేక పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని ఉపరాష్ట్రపతి అన్నారు. మనిషి తలచుకుంటే ఏదైనా సాధ్యమేనని వివరించారు. అంతర్గత ఒత్తిడిని అధిగమిస్తేనే విజయం సాధ్యమన్నారు. సమస్యలు వచ్చినప్పుడే మన ప్రతిభ, సామర్థ్యం చూపించాలని పిలుపునిచ్చారు. టైమ్ టేబుల్‌ను ప్రతి మనిషి జీవితాంతం పాటించాలన్నారు. యువత కృషితోనే వికసిత్ భారత్ సాధ్యమన్నారు.

ఏయూ విజయంలో కట్టమంచిది ప్రముఖ పాత్రని గవర్నర్ నజీర్‌ అన్నారు. అదే విధంగా సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ ఏయూకు మరింత పేరు తెచ్చారని కొనియాడారు. ఏయూ విస్తరణకు సర్వేపల్లి ఎంతో కృషి చేశారన్నారు. ఏయూ అభివృద్ధిలో వీసీల పాత్ర ఎనలేనిదన్నారు. నజీర్‌ అనేకమంది వీసీలు పరిశోధనలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారని ప్రశంసించారు. సీవీ రామన్ కూడా ఇక్కడ పరిశోధనలు చేశారన్నారు.

ఎంత ఎదిగినా మూలాలు మరవొద్దు: ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా మూలాలు మరిచిపోకండని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. ఏ పేరైనా పూర్తిగా పలకండి, సంక్షిప్తం చేయవద్దన్నారు. పాశ్చాత్య వ్యామోహంతో పిజ్జాలు, బర్గర్లు తినవద్దన్నారు. 65 దేశాలు తిరిగినా ఎక్కడా నా వేషం మార్చలేదని గుర్తు చేశారు. వెంకయ్యనాయుడు నా విజయానికి క్రమశిక్షణ, కష్టపడి పనిచేయడం, అంకితభావమే కారణాలన్నారు. ఇష్టమైన రంగంలో కష్టపడి పనిచేయండి గెలుపు మీదేనన్నారు. నా రాజకీయ జీవితానికి ఏయూనే పునాదని వెంకయ్యనాయుడు జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నారు. ఏయూ అభివృద్ధిలో కట్టమంచి, సర్వేపల్లి, వీఎస్‌కృష్ణది కీలక పాత్రన్నారు. ఏయూకి భూమి ఇచ్చిన దాతలకు ధన్యవాదాలని వెంకయ్యనాయుడు అన్నారు. చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలని యువతను కోరిన వెంకయ్య, క్రమశిక్షణ, ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఇది నాకెంతో ప్రత్యేకమైన రోజని క్రికెటర్ సచిన్‌ అన్నారు. నా తండ్రి సాధారణమైన నేపథ్యం నుంచి వచ్చారని గుర్తు చేసుకున్నారు. దాంతో కేవలం రెండు గదుల ఇంట్లో సర్దుకునేవాళ్లమన్నారు. నా తండ్రికి విద్య అంటే ఎంతో ఇష్టమన్నారు. క్రీడాకారుడిగా నిలదొక్కుకున్నాక కారు కొనుక్కున్నానన్నారు. కష్టపడటం నా తండ్రి నుంచి నేర్చుకున్నానని తెలిపారు. పనిలో నిమగ్నమైతే క్రమంగా ఒత్తిడి అధిగమించవచ్చుని విద్యార్థులకు సూచించారు. నెట్స్‌లో ఎంతో సాధన చేయడం వల్లే క్రికెట్‌లో రాణించానన్నారు. ఒత్తిడిని అధిగమించి ముందుకెళ్లడం మామూలు విషయం కాదన్నారు. లక్ష్యం చేరుకునే క్రమంలో మనసులో అనేక అనుమానాలు వస్తాయన్నారు. బౌలర్‌ ఎలాంటి బాల్ వేస్తాడో మనం ఊహించలేమన్నారు. ఏ రంగంలోనైనా ఆత్మవిశ్వాసమే అసలైన ఆయుధమన్నారు. ఏయూ నుంచి వచ్చిన అనేకమంది భిన్నరంగాల్లో రాణించారన్నారు. ఏయూలో చదువుకున్న పలువురు భావితరాలకు స్ఫూర్తిగా నిలిచారని సచిన్‌ వివరించారు.

వందేళ్లలో సమాజానికి ఎన్నో సేవలు: ఏయూ శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగస్వామి కావడం ఆనందంగా ఉందని ఒడిశా గవర్నర్‌ హరిబాబు అన్నారు. ఏయూ ఈ వందేళ్లలో సమాజానికి ఎన్నో సేవలు చేసిందని గవర్నర్ వివరించారు. చిత్తశుద్ధితో కష్టపడితేనే విజయతీరాలు చేరుకోగలమన్నారు. ఏయూ నుంచి వెళ్లినవారు దేశవిదేశాల్లో మంచిపేరు తెచ్చుకున్నారన్నారు. ఏయూలో చదువుకున్నవారు దేశానికి రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి అయ్యారన్నారు. బాలయోగి, ఎర్రన్నాయుడు, పళ్లంరాజు ఇక్కడే చదువుకున్నారని గుర్తు చేశారు. 50 మంది ఏయూ విద్యార్థులు ఇతర వర్సిటీలకు వీసీలు అయ్యారన్నారు. పలు సంస్థలతో ఒప్పందాలు, డిజిటల్ బోధన దిశగా ఏయూ అడుగులు వేస్తోందన్నారు. మారుతున్న ప్రపంచ అవసరాలకు అనుగుణంగా ముందుకు సాగాలని విద్యార్థులందరికీ సూచించారు.

ఆంధ్ర యూనివర్శిటీ రాష్ట్రానికే కాదు, దేశానికి కూడా గర్వకారణం: మంత్రి లోకేశ్‌

