ఆలోచనలను సంస్థలుగా తీర్చిదిద్దిన వ్యక్తి రామోజీరావు: ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కారాల ప్రదాన కార్యక్రమం - ప్రసంగించిన ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్
Published : November 16, 2025 at 10:54 PM IST
Vice President Radhakrishnan Speech at Ramoji Awards Ceremony: రామోజీరావు ఓ కుగ్రామం నుంచి వచ్చి ఎంతో గొప్ప స్థాయికి ఎదిగారని ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ కొనిడాయారు. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాధాకృష్ణన్ ప్రసంగించారు. సిబ్బందిలో రామోజీరావు బృంద స్ఫూర్తిని నింపేవారుని అన్నారు. ఆలోచనలను సంస్థలుగా తీర్చిదిద్దిన వ్యక్తి రామోజీరావుని కొనిడాయారు. దేశంలో ఎక్కడ విపత్తు వచ్చినా స్పందించేవారని, ఆయన దానం చేస్తూ ప్రజలనూ భాగస్వాములను చేసే వారని గుర్తు చేశారు. సమాజానికి స్ఫూర్తిగా నిలవడమే ఓ గొప్ప విజయమని అన్నారు. స్క్రిప్ట్తో వస్తే ఫస్ట్ ప్రింట్తో వెళ్లేలా రామోజీఫిల్మ్సిటీని తీర్చిదిద్దారని కొనియాడారు.
రామోజీ అవార్డులు చరిత్ర సృష్టించబోతున్నాయి: రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు విజేతలకు తన అభినందనలు తెలిపారు. రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు చరిత్ర సృష్టించబోతున్నాయని ఉపరాష్ట్రపతి వెల్లడించారు. తప్పుడు సమాచారం సమాజానికి ఇప్పుడు సవాలుగా మారిందన్న ఫేక్ వార్తలు త్వరగా ప్రపంచాన్ని చుట్టేస్తున్నాయని అన్నారు. మీడియా సంస్థలు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని అన్నారు. డ్రగ్స్కు వ్యతిరేకంగా ప్రజాఉద్యమాలను నిర్మించాలని తెలిపారు. ఏఐ యుగంలో ఫేక్ న్యూస్ను కనిపెట్టడం సవాలుగా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య సమస్యల పరిష్కారానికి సహకరిస్తామని, సమస్యల పరిష్కారం కోసం సీఎంలు ముందుకు వస్తే సహకరిస్తామని స్పష్టం చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల సమస్యలు కుటుంబంలోని సమస్యల్లాంటివేనని, కలసి కూర్చుని మాట్లాడుకుంటే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని పేర్కొన్నారు.
