ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ నుంచి నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతలు రావాలి: ఉపరాష్ట్రపతి
NTR Health University : విజయవాడ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీ 40 ఏళ్ల ప్రస్థానం పురస్కరించుకుని రూబీ జూబ్లీ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి అతిథిగా ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ హాజరయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 12:50 PM IST
Radhakrishnan Speech at NTR Health University Celebrations : ఎన్టీఆర్ హెల్త్ వర్సిటీ 40 ఏళ్ల వార్షికోత్సవం జరుపుకోవడం ఆనందదాయకమని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ అన్నారు. వేడుకలు జరుపుకొంటున్న వర్సిటీ వైస్ఛాన్సలర్, విద్యార్థులు, సిబ్బందికి ఆభినందనలు తెలిపారు. విజయవాడ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య వర్సిటీ 40 ఏళ్ల ప్రస్థానం పురస్కరించుకుని రూబీ జూబ్లీ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి అతిథిగా ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా ఉపరాష్ట్రపతి మాట్లాడుతూ వికసిత్ భారత్ దిశగా దూసుకెళ్తున్న సమయంలో అందరూ సహకరించాలని పిలుపునిచ్చారు. వికసిత్ భారత్ అంటే గ్రామస్థాయి వరకూ అభివృద్ధి సాధ్యమైనట్లేనని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ హయాంలో విద్యా, వైద్య సంస్థలు చాలావరకు పెరిగాయని వివరించారు. ఎన్డీయే పాలనలో మెడికల్ కళాశాలలు రెట్టింపయ్యాయని ఎంబీబీఎస్ సీట్లు 172 శాతం, పీజీ సీట్లు 177 శాతం పెరిగాయవని వెల్లడించారు. పరిశోధనల్లో మరింత ఉత్సాహం, ప్రతిభ చూపాల్సిన సమయమిదని అన్నారు. సమస్యకు పరిష్కారం చూపగలిగితేనే ఏదైనా సాధ్యమవుతుందని ఉపరాష్ట్రపతి చెప్పారు.
ఎన్టీఆర్ సేవలు చిరస్మరణీయం : ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం నుంచి నోబెల్ బహుమతి గ్రహీతలు రావాలని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ అన్నారు. ఏపీలో నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఆరోగ్య శాస్త్ర విద్య అభివృద్ధిలో ఎన్టీఆర్ వర్సిటీ కీలక పాత్ర పోషించిందని తెలిపారు. వైద్య విశ్వవిద్యాలయ స్థాపనలో ఎన్టీఆర్ దూరదృష్టి కీలకమని కొనియాడారు. ఎంతో మంది వైద్యులు, నర్సులు, దంతవైద్యులు , అనుబంధ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులను తయారు చేసిందని చెప్పారు. ఈ అద్భుతమైన ప్రయాణానికి కృషి చేసిన విశ్వవిద్యాలయ నాయకత్వాన్ని అభినందించారు. వైద్య విద్యారంగంలో ఎన్టీఆర్ సేవలు చిరస్మరణీయమని కొనియాడిన ఉపరాష్ట్రపతి వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యానికి అనుగుణంగా వైద్య విద్య విస్తరణ జరగాలని ఆకాంక్షించారు.
విద్యార్థులు వైద్యవిద్యతో పాటు అధునాతన పరిశోధనలపై దృష్టి సారించాలని క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులకు పరిష్కారాలు కనుగొనాలని ఉపరాష్ట్రపతి సూచించారు. పరిశోధనల్లో విద్యార్థులు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు సాధించాలని కోరారు. వైద్యవృత్తిలో రోగుల పట్ల మానవత్వం, ఆప్యాయత చాలా ముఖ్యమని సూచించారు. డ్రగ్స్ వినియోగం అరికట్టేందుకు వైద్యులు, యువత చొరవ తీసుకోవాలని వాటి దుష్ప్రభావాలపై సమాజంలో విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాలని పిలుపునిచ్చారు.
''ఉన్నత విద్యను అందరికీ అందించడమే వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం. ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో వైద్య విద్యారంగం గణనీయ విస్తరించింది. గత 12 ఏళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా వైద్య కళాశాలలు భారీగా పెరిగాయి. దేశంలో వైద్య కళాశాలల సంఖ్య రెండింతలకు పైగా పెరిగింది. 21 వేలు ఉన్న ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ప్రస్తుతం 1.20 లక్షలకు పెరిగాయి.''- సీపీ రాధాకృష్ణన్, ఉపరాష్ట్రపతి
పూర్వ విద్యార్థుల సేవలు ప్రశంసనీయం : దేశంలోనే తొలి వైద్య వర్సిటీగా ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీకి గుర్తింపు ఉందని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. నాలుగు దశాబ్దాలుగా వైద్య విద్య, ప్రజారోగ్య సేవల్లో ఈ వర్సిటీ ప్రత్యేక స్థానం సాధించిందని చెప్పారు. వైద్య విద్యలో ఏఐ, డిజిటల్ అభ్యసనానికి ప్రాధాన్యం పెరుగుతుందన్నారు. విద్యార్థులకు పుస్తక జ్ఞానంతోపాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, టీమ్వర్క్ అవసరమని చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ వర్సీటీ అభివృద్ధికి పూర్వ విద్యార్థుల సేవలు ప్రశంసనీయమని కొనియాడారు. ఏపీ ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థ బలోపేతానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
అంతకుముందు విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న సీపీ రాధాకృష్ణన్కు రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్ధుల్ నజీర్, సీఎస్ సాయి ప్రసాద్, మంత్రి నారా లోకేశ్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అలానే ఏలూరు రేంజ్ ఐజీ అశోక్ కుమార్, కలెక్టర్ డీకే బాలాజి, ఎస్పీ విద్యాసాగర్ నాయుడు, ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు పాల్గొన్నారు.
ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం - 40 ఏళ్ల ఘన ప్రస్థానం