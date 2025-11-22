సత్యసాయి ఆశీస్సులతో 2047 నాటికి అగ్రస్థానానికి భారత్: ఉప రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్
బాబా జయంత్యుత్సవాలకు హాజరైన ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ - జీవితంలో ప్రతిరోజూ చాలా కీలకమని వ్యాఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 8:52 PM IST
Vice President Radhakrishnan Attends Sathya Sai Centenary Celebrations: దేశ ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ పుట్టపర్తిలోని సత్యసాయి విద్యాసంస్థ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనను సత్యసాయి ట్రస్టీ ఆర్జే రత్నాకర్ పుష్పగుచ్చమిచ్చి ఆహ్వానించారు. అనంతరం ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ సత్యసాయి సమాధిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం సత్యసాయిబాబా చేసిన సేవలను స్మరించుకున్నారు.
పుట్టపర్తి సత్యసాయి బాబా జయంత్యుత్సవాలకు హాజరైన ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ బాబా చేసినటువంటి సేవా కార్యక్రమాలను కొనియాడారు. భారత్ శక్తిమంతమైన దేశంగా ఎదుగుతుందని 20 ఏళ్ల క్రితం ఎవరైనా ఊహించారా? అని ఉపరాష్ట్రపతి అందరినీ ప్రశ్నించారు. కానీ ప్రస్తుతం ప్రపంచ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలను చూపే దిక్సూచిగా భారత్ అవతరించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
భారత్ను నూతన ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా ప్రధాని నరేంద్రమోదీ మార్చారని అభినందించారు. అదే విధంగా సుస్థిర అభివృద్ధి, శాంతికి నిలయంగా భారత్ నిలుస్తోందని తెలిపారు. మోదీ నాయకత్వంలో విద్యా విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పులొచ్చాయని గుర్తు చేశారు. ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలో భారత్ను మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా చర్యలున్నాయని ప్రశంసించారు.
పరిశోధనలకు పెద్ద ఎత్తున నిధులు:ఉపరాష్ట్రపతి సత్యసాయి సందేశాలకు ప్రచారకర్తలుగా విద్యార్థులు మారబోతున్నారని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. పరిశోధనలకు ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయిస్తోందని వివరించారు. విపత్కర పరిస్థితుల్లో కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ రూపొందించాలని శాస్త్రవేత్తలకు ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు స్పష్టం చేశారు. అనంతరం ప్రధాని ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో శాస్త్రవేత్తలు కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ను రూపొందించారని వెల్లడించారు. దాంతో దేశ ప్రజలంతా కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఉచితంగా పొందారని ఉపరాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు.
జీవితంలో ప్రతిరోజూ చాలా కీలకమని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ అందరికీ హితవు పలికారు. సత్యసాయి విద్యాసంస్థ స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొనడం నాకు లభించిన గౌరవంగా భావిస్తున్నానని ఆయన అన్నారు. మానవ జీవితాలు యాంత్రికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా సాగుతున్నాయని తెలిపారు. విద్యాసంస్థ ద్వారా క్రమశిక్షణ, వ్యక్తిత్వ వికాసం నేర్పుతున్నారని సిబ్బందిని కొనియాడారు.
2047 నాటికి భారత్కు అగ్రస్థానం: సత్యసాయి ఆశీస్సులతో 2047 నాటికి భారత్ అగ్రస్థానానికి చేరుతుందని ఆశిస్తున్నానని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులకు నైతిక విలువలు నేర్పే కేంద్రంగా విద్యాసంస్థ విలసిల్లుతోందన్న ఉపరాష్ట్రపతి, నవంబర్ 22వ తేదీకి ఉన్న విశిష్టత గురించి సీఎం చెప్పగానే వస్తానని చెప్పానని వివరించారు. ఇప్పటికే దేశంలో ముగ్గురు ప్రముఖులు పుట్టపర్తి సందర్శించారని ఆయన గుర్తు చేశారు.
సమాజ కోసం సత్యసాయిబాబా:సీఎం సమాజ సేవ కోసం సత్యసాయిబాబా నాయకులను తయారు చేశారని ఉపరాష్ట్రపతి ప్రశంసించారు. విద్యార్థులను రాజకీయాల్లోకి లోకేశ్ ఆహ్వానించగానే అందరూ స్వాగతించారని ఆయన అన్నారు. విద్యార్థులు దేశ నాయకులుగా ఎదుగుతారనేందుకు ఇదే నిదర్శనమని ఉపరాష్ట్రపతి వివరించారు. విద్యార్థులను ఉత్తమంగా తీర్చిదిద్దుతున్న అధ్యాపకులను అభినందిస్తున్నానని ఆయన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. విద్యాసంస్థలనేవి కేవలం జ్ఞానం, నైపుణ్యమే కాదు వ్యక్తిత్వం నేర్పిస్తుందని ఉపరాష్ట్రపతి భావించారు. విద్యాసంస్థలో పరిశోధనశాల, ప్లానెటోరియం, క్రీడా సౌకర్యాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
అభివృద్ధిలో భారత్ 4వ స్థానం: 21వ శతాబ్దం, భవిష్యత్తు భారత్ సొంతమని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. సత్యసాయి జయంత్యుత్సవాల్లో పాల్గొన్న సీఎం సమీప భవిష్యత్తులో భారతీయులను ఎవరూ ఓడించలేరని పేర్కొన్నారు. సరైన సమయంలో దేశానికి సరైన నాయకుడిగా ప్రధాని మోదీ ఉన్నారని చంద్రబాబు కొనియాాడారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 11వ స్థానం నుంచి నాలుగో స్థానానికి ఎగబాకిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. 2047 నాటికి భారత్ అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుందని సీఎం చంద్రబాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
వ్యక్తిత్వ కేంద్ర నిలయంగా సత్యసాయి వర్సిటీ నిలుస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులను ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తున్నానని సీఎం అన్నారు. సత్యసాయి వర్సిటీ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తు ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రత్యేక ఉద్దేశంతో సత్యసాయిబాబా భూమిపైకి వచ్చారని సీఎం వివరించారు. సత్యసాయి భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతం వ్యాప్తి చేశారని గుర్తు చేశారు. అందరిలో క్రమశిక్షణ, ప్రేమ, సేవాభావం కలిగి ఉండాలని సీఎం చెప్పారు.
భారత్ వేల ఏళ్లుగా ఆధ్యాత్మిక భావనలతో నిర్విగ్నంగా వర్ధిల్లుతోందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. వసుదైక కుటుంబకం ప్రపంచమంతా ఒకే కుటుంబం అనేది మన సంస్కృతిలో ఇమిడి ఉందని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. సత్యసాయి విద్యాసంస్థ నైతికత, విలువలతో కూడి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు ఆధ్యాత్మికత, సేవాభావాన్ని విద్యాసంస్థ నేర్పిస్తుందన్నారు. అందరినీ ప్రేమించాలి, సేవ చేయాలి అనేది భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతమని వివరించారు. సత్యసాయి సత్యం, ధర్మం, శాంతి, ప్రేమ, అహింస అనే ఐదు సూత్రాలు చెప్పారని సీఎం గుర్తు చేశారు. సత్యసాయి సిద్ధాంతాలతో విద్యార్థులు స్ఫూర్తి పొందుతున్నారని భావించారు.
ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా రాయలసీమ:లోకేశ్ యువ గ్రాడ్యుయేట్లకు ఉపరాష్ట్రపతి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తారని మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. సత్యసాయి జయంత్యుత్సవాల్లో పాల్గొన్న మంత్రి ధైర్యం, త్యాగం, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా రాయలసీమ ప్రసిద్ధి చెందిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. సత్యసాయిబాబాకు జన్మనిచ్చిన నేల రాయలసీమని వెల్లడించారు. సత్యసాయిబాబా సందేశాలు వర్సిటీకే కాదు, యావత్ ప్రపంచానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తాయని లోకేశ్ కొనియాడారు. సత్యసాయి వర్సిటీలో విద్యార్థుల వ్యక్తిత్వం తీర్చిదిద్దడం జరుగుతోందని ఈ సందర్భంగా ఆయన పేర్కొన్నారు.
విజయవాడ దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ దంపతులు
ఉపరాష్ట్రపతిగా సీపీ రాధాకృష్ణన్ ప్రమాణస్వీకారం- మోదీ, ధన్ఖడ్, చంద్రబాబు హాజరు