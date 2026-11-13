ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతోంది: ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్
CP Radhakrishnan Participates in CII Conference: విభజన గాయాలను అధిగమించి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో దూసుకెళ్తోందని ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ అన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 8:57 PM IST
విశాఖ సీఐఐ సదస్సు విజయవంతమైందని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ అన్నారు. విశాఖలో రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన సీఐఐ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య సదస్సు ముగింపు కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. విభజన గాయాలను అధిగమించి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతోందని ఉపరాష్ట్రపతి అన్నారు. 2024 జూన్ నుంచి ఇప్పటివరకు రూ.22 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం అసాధారణ విజయమని ప్రశంసించారు. వచ్చే ఏడాది సదస్సుకు కూడా పారిశ్రామికవేత్తలను ఇప్పుడే సీఎం చంద్రబాబు ఆహ్వానించడం ఆయన ఆత్మవిశ్వాసానికి నిదర్శనమని అభిప్రాయపడ్డారు. పోర్టులు, విమానాశ్రయాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్, అంతరిక్షం, రక్షణ, పర్యాటక రంగాల్లో ఏపీ పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తోందని తెలిపారు.
యువతలో నైపుణ్యాలను పెంచాలి: వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంలో భాగంగా స్వర్ణాంధ్ర సాధన దిశగా రాష్ట్రం ముందుకు సాగుతోందన్నారు. భవిష్యత్తులో ఏఐ వంటి అధునాతన సాంకేతికతే అభివృద్ధికి చోదకశక్తిగా నిలుస్తుందని, పాలన, పౌరసేవల్లో వాటి వినియోగం పెరగాలని సూచించారు. తయారీ రంగం అంతర్జాతీయ పోటీని తట్టుకునేలా పరిశ్రమలు, ఎంఎస్ఎంఈలకు ప్రోత్సాహం కల్పించాలని, యువతలో నైపుణ్యాలను పెంచాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రభుత్వం, పరిశ్రమలు, విద్యారంగం, ఆవిష్కర్తలు సమన్వయంతో పనిచేసి దేశ ఆర్థిక శక్తిని మరింత బలోపేతం చేయాలని ఆకాంక్షించారు. ఒప్పందాలకే పరిమితం కాకుండా అభివృద్ధి లక్ష్యాలను సాధించాలని, 'కలిసి పనిచేద్దాం, కలిసి ఎదుగుదాం, సంపదను పంచుకుందాం' అంటూ ఉపరాష్ట్రపతి పిలుపునిచ్చారు.
‘76 శాతం ఒప్పందాలు సఫలం అవుతున్నాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చంద్రబాబు లాంటి విజనరీ లీడర్ ఉన్నారు. సుదీర్ఘ సముద్ర తీరం ఉండటం ఈ రాష్ట్రానికి ఎంతో మేలు. పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడంలో మిగతా రాష్ట్రాల కంటే ఏపీ చాలా ముందుంది. కాలానికి అనుగుణంగా ఆధునిక సాంకేతికతను ఏపీ అందిపుచ్చుకుంటోంది. మోదీ పాలనలో 12 ఏళ్లుగా సుస్థిర అభివృద్ధి సాధిస్తున్నాం. మోదీ పాలన చూశాక ప్రపంచ దేశాల పెట్టుబడిదారులు భారత్ వైపు చూస్తున్నారు.’ -సీపీ రాధాకృష్ణన్, ఉపరాష్ట్రపతి
తొమ్మిదోసారి విజయవంతంగా: గత రెండున్నరేళ్లలో రాష్ట్రానికి భారీగా పెట్టుబడులు రావడం శుభపరిణామమని, వీటి ద్వారా యువతకు విస్తృత ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. విశాఖలో నిర్వహించిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుతో ఆంధ్రప్రదేశ్పై పారిశ్రామికవేత్తల విశ్వాసం మరోసారి స్పష్టమైందని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతృత్వంలో తొమ్మిదోసారి విశాఖలో సదస్సు విజయవంతంగా నిర్వహించడం అభినందనీయమని ప్రశంసించారు.
రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ సదస్సులో ఆసియా నుంచి ఆఫ్రికా వరకు వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారని వెల్లడించారు. చంద్రబాబు నాయకత్వంలో రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగుతోందని, పోలవరం ప్రాజెక్టు, విశాఖ స్టీల్, తూర్పు కోస్తా రైల్వే జోన్ వంటి కీలక ప్రాజెక్టులు కేంద్ర సహకారంతో సాకారమవుతున్నాయన్నారు. సదస్సులో పాల్గొన్న దేశవిదేశీ ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు, పారిశ్రామికవేత్తలకు గవర్నర్ అభినందనలు తెలిపారు.
ఏపీ అభివృద్ధిలో పోర్టులే ప్రముఖ పాత్ర - రాష్ట్రాలను కలిపేందుకు అనేక కారిడార్లు: నితిన్ గడ్కరీ
పెట్టుబడుల ప్రకటనలే కాదు - ప్రాజెక్టులు వేగంగా పట్టాలెక్కుతున్నాయి: సీఎం చంద్రబాబు