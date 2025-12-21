ETV Bharat / state

ధ్యానం చేస్తున్న వారి మనసు ఏకాగ్రతతో ఉంటుంది : సీపీ రాధాకృష్ణన్‌

కన్హా శాంతివనంలో ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం - ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ - ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్‌వర్మ, మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు

World Meditation Day 2025
World Meditation Day 2025 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 21, 2025 at 2:43 PM IST

World Meditation Day 2025 : భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకునేందుకు ధ్యానం ఉపకరిస్తుందని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ అన్నారు. ధ్యానం చేస్తున్న వారి మనసు ఏకాగ్రతతో ఉంటుందని తెలిపారు. మానసిక ప్రశాంతత కోసం అందరూ ధ్యానం చేయాలని సూచనలు చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లా చేగూరులోని కన్హా శాంతివనంలో హార్ట్‌ఫుల్‌నెస్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్, శ్రీరామచంద్ర మిషన్‌ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం 2025 కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ప్రారంభించారు. గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ, మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు తదితరులు హాజరయ్యారు. సీపీ రాధాకృష్ణన్‌, జిష్ణుదేవ్‌వర్మ, శ్రీధర్‌బాబు ఒకే వేదికపై ధ్యానం చేశారు.

హార్ట్‌ఫుల్‌నెస్‌ సంస్థకు అభినందనలు : డిసెంబరు 21ను ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవంగా ఐక్యరాజ్య సమితి (ఐరాస) ప్రకటించిందని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ అన్నారు. ధ్యానం, యోగాలో భారత్‌ ఎప్పుడూ ముందుంటుందని కొనియాడారు. మన దేశం ఓ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమని, వికసిత్‌ భారత్‌లో ఆర్థిక అభివృద్ధే కాదని, దేశ శాంతి కూడా భాగంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. హార్ట్‌ఫుల్‌నెస్‌ సంస్థకు ఆయన అభినందనలు తెలిపారు. శాంతి, సామరస్యం, ఆధ్యాత్మికతను ఈ సంస్థ ప్రోత్సహిస్తోందని అన్నారు. అందరూ ధ్యానం చేసేలా శ్రీరామచంద్ర మిషన్‌ అధ్యక్షుడు కమలేష్‌ డి పటేల్‌ (దాజీ) చొరవ చూపుతున్నారని తెలిపారు.

ధ్యానం చేస్తున్న వారి మనసు ఏకాగ్రతతో ఉంటుంది : సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ (ETV)

"భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకునేందుకు ధ్యానం ఉపకరిస్తోంది. ధ్యానం చేస్తున్న వారి మనసు ఏకాగ్రతతో ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం అందరూ ధ్యానం చేయాలి. డిసెంబర్ 21న ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవంగా యూఎన్‌వో ప్రకటించింది. యోగా, ధ్యానం చేయడంలో భారత్‌ ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. భారతదేశం ఓ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం. వికసిత్ భారత్-2047 లక్ష్యంగా ప్రధాని మోదీ పని చేస్తున్నారు. వికసిత్‌ భారత్‌లో ఆర్థికాభివృద్ధే కాదు, దేశ శాంతి భాగంగా ఉంటుంది." - సీపీ రాధాకృష్ణన్, ఉపరాష్ట్రపతి

వర్చువల్‌ ద్వారా లక్ష మందితో ధ్యానం : ధ్యానం వల్ల అన్నింటిని జయించవచ్చన్న గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్ వర్మ వేదాలు ,ఉ పనిషత్తులు, భగవద్గీత ధ్యానం గురించి ప్రస్తావించాయని తెలిపారు. ధ్యానం ద్వారా ఒత్తిడి, ఆందోళనను జయించవచ్చని దాజీ వివరించారు. మనసు కేంద్రంగా ధ్యానం చేస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయని అన్నారు. రాత్రి 8 గంటలకు కన్హా శాంతివనం వేదికగా వర్చువల్‌ ద్వారా లక్ష మందితో ధ్యానం చేయిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆన్‌లైన్‌ ధ్యానం కోసం meditationday.global/en లో లాగిన్‌ అవ్వండి.

"ధ్యానం వల్ల అన్నింటిని జయించవచ్చు. వేదాలు , ఉపనిషత్తులు, భగవద్గీత ధ్యానం గురించి ప్రస్తావించాయి. ప్రజలందరూ పరస్పర సహకారంతో శాంతితో మెలగాలి. భగవద్గీతలోనూ ధ్యానం గురించి, వాటి ప్రయోజనాల గురించి ప్రస్తావన ఉంది."- జిష్ణుదేవ్ వర్మ, తెలంగాణ గవర్నర్‌

మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటే ఏకాగ్రత వస్తుంది : ధ్యానంతో ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చని కమలేశ్‌ డి.పటేల్‌ (దాజీ) అన్నారు. ధ్యానం ద్వారా ఒత్తిడి, ఆందోళనను జయించొచ్చని తెలిపారు. మనసు కేంద్రంగా ధ్యానం చేస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయని, మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటే ఏకాగ్రత వస్తుందని అన్నారు. తద్వారా సునాయాసంగా విజయాలు సాధించొచ్చని, ధ్యానం చేశాక వచ్చే మార్పును మనం గమనించొచ్చని తెలిపారు. 170 దేశాలు ఇవాళ మెడిటేషన్ జరుపుతున్నాయని, 2,600 మెడిటేషన్ సెంటర్లలో మెడిటేషన్ చేస్తున్నారని వివరించారు

ధ్యానం చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే? : -

  • జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత పెంచుకోవచ్చు.
  • మానసిక ఒత్తిడి జయించవచ్చు.
  • నిత్య సాధనతో ఆటపాటలు, చదువులో రాణించవచ్చు.
  • నిద్రలేమిని అధిగమించవచ్చు.
  • పిల్లల్లో ఓపిక, క్రమశిక్షణ, సహనం అలవడుతుంది.
  • రక్తపోటు, గుండె జబ్బులు, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు అధిగమించవచ్చు.

నేడు ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం - విద్యార్థి దశలో అత్యంత కీలకం

