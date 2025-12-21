పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లకు నిష్పాక్షికతే నైతిక పునాది : సీపీ రాధాకృష్ణన్
Published : December 21, 2025 at 12:19 PM IST
Vice President CP Radhakrishnan in Ramoji Film City : పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లకు నిష్పాక్షికతే నైతిక పునాది అని, వికసిత్ భారత్-2047 లక్ష్యానికి నైతికత, వినూత్న ఆలోచనలు, ప్రజల పట్ల సానుకూల దృక్పథం కలిగిన సివిల్ సర్వెంట్లు అవసరమని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ అన్నారు. సుపరిపాలనలో ప్రభుత్వ సంస్థలు, వ్యవస్థలను నడిపించే వ్యక్తుల నైతికత అత్యంత నిర్ణయాత్మకమని తెలిపారు. దేశసేవ చేసేందుకు నైతిక విలువలు కలిగిన వ్యక్తులను ఎంపిక చేసే బాధ్యత రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థలైన పీఎస్సీలపై ఉందని ఆయన తెలిపారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో 2 రోజుల పాటు జరిగిన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ల 26వ జాతీయ సదస్సు ముగింపు కార్యక్రమానికి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
పారదర్శకత, రహస్య మూల్యాంకనం : దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే వ్యక్తులతో కూడిన సమావేశమే ఈ సదస్సని ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ అన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామకాలు నిష్పక్షపాతంగా జరగాలని తెలిపారు. పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత, రహస్య మూల్యాంకనం వంటి విధానాలతో పక్షపాత ధోరణులను నివారించవచ్చని, నియామకాల్లో ఎస్టీ, ఎస్సీ సామాజికవర్గాలకు సమన్యాయం జరగాలని, యూపీఎస్సీ నియామక విధానంపై ఇప్పటికే విదేశాల్లోని నియామక సంస్థలు ఆరా తీస్తున్నాయని తెలిపారు. అంతగా ఆ సంస్థ పరపతి సాధించిందని గుర్తు చేశారు.
పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లు నిర్మాణాత్మక పద్ధతులు : సుపరిపాలన పునాదులను బలోపేతం చేసేలా వికసిత్, ఆత్మనిర్భర్ దిశగా భారత్ సాగిస్తున్న ప్రయాణంలో పీఎస్సీలు కీలక పాత్ర పోషించాలని సీపీ రాధాకృష్ణన్ కోరారు. సామాజిక సమ్మిళితం, డిజిటల్ గవర్నెన్సు, వాతావరణ మార్పులపై కార్యాచరణ, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, ఆర్థిక సంస్కరణల అమలు వంటి కీలక బాధ్యతలు నూతనంగా ఎంపిక అవుతున్న అధికారులపై ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్రభుత్వ పోటీ పరీక్షల్లో అక్రమాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించకూడదని స్పష్టం చేశారు. వీటి నివారణకు పకడ్బందీ విధానాలను అమలు చేయాలని, అభ్యర్థుల్లో నైతికత, ప్రవర్తన సామర్థ్యాలను అంచనా వేయడానికి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లు నిర్మాణాత్మక పద్ధతులు అన్వేషించాలని సూచించారు.
ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పలు సూచనలు : పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లు దేశ పరిపాలన వ్యవస్థకు వెన్నెముక వంటివని, పారదర్శక నియామక విధానాలతో ప్రతిభకు సరైన స్థానం లభిస్తుందని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. సర్వీస్ కమిషన్లు స్పష్టమైన కాలపరిమితితో వార్షిక క్యాలెండర్లు ప్రకటించి, వాటికి కట్టుబడి ఉండాలని, మరిన్ని సంస్కరణలు అమలు చేయాలని, సమానత్వంతో కూడిన ప్రతిభను ప్రోత్సహించి ప్రజల్లో నమ్మకం పెంచాలని సూచించారు. రాజకీయ ప్రభావాలకు లోనుకాకుండా పని చేయాలని, సమానావకాశాలు, సామాజికన్యాయం అందించేందుకు ప్రత్యేక ట్రైనింగ్ కార్యక్రమాలు, అవసరమైన ప్రదేశంలో ప్రత్యేకంగా అర్హత నిబంధనల సడలింపు, సమాన ప్రాతినిధ్యం లభించేలా పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు.
ముందస్తు జాగ్రత్తలు, నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించడం ద్వారా న్యాయ వివాదాలను తగ్గించవచ్చని, నోటిఫికేషన్ల రూపకల్పనలో న్యాయనిపుణుల సలహాలు తీసుకోవాలని, ప్రతీ సంవత్సరం పోటీ పరీక్షలకు లక్షల మంది అప్లై చేస్తున్నారని, ప్రతి విషయంలోనూ స్పష్టతతో వ్యవహరించాలని పేర్కొన్నారు. ప్రశ్నపత్రం తయారీ నుంచి మూల్యాంకనం వరకు షార్ట్లిస్టు నుంచి తుది ఎంపిక వరకు ఎక్కడా అనుమానాలకు తావివ్వకూడదని, ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని వెల్లడిస్తూ పక్షపాతరహితంగా వ్యవహరించాలని అన్నారు. ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ అంటే ప్రజాసేవ విలువలకు, సర్వీస్ కమిషన్ల నైతికతకు ద్రోహం చేయడమేనని, ఇలాంటివి జరగకుండా కమిషన్లు రక్షణ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయాలని అన్నారు. డిజిటల్ ప్లాట్ఫాం నుంచి సిబ్బంది వరకు తనిఖీలకు అత్యాధునిక పద్ధతులు ఉపయోగించాలని, ఇంటర్వ్యూ ప్రక్రియను మరింత మెరుగుపరచాలని, సదస్సులో చేసిన తీర్మానాలు అమలు చేయాలని సూచించారు.
