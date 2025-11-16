ETV Bharat / state

రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డులు చరిత్ర సృష్టించబోతున్నాయి : ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ పురస్కారాల ప్రదాన కార్యక్రమం - ప్రసంగించిన ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌

Ramoji Excellence Awards Ceremony at Ramoji Film City
Ramoji Excellence Awards Ceremony at Ramoji Film City (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 9:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ramoji Excellence Awards Ceremony at Ramoji Film City : రామోజీరావు ఓ కుగ్రామం నుంచి వచ్చి ఎంతో గొప్ప స్థాయికి ఎదిగారని ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్‌ కొనిడాయారు. రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాధాకృష్ణన్‌ ప్రసంగించారు. సిబ్బందిలో రామోజీరావు బృంద స్ఫూర్తిని నింపేవారుని అన్నారు. ఆలోచనలను సంస్థలుగా తీర్చిదిద్దిన వ్యక్తి రామోజీరావని కొనిడాయారు.దేశంలో ఎక్కడ విపత్తు వచ్చినా స్పందించేవారని, ఆయన దానం చేస్తూ ప్రజలనూ భాగస్వాములను చేసే వారని గుర్తు చేశారు. సమాజానికి స్ఫూర్తిగా నిలవడమే ఓ గొప్ప విజయమని అన్నారు. స్క్రిప్ట్‌తో వస్తే ఫస్ట్‌ ప్రింట్‌తో వెళ్లేలా రామోజీఫిల్మ్‌సిటీని తీర్చిదిద్దారని కొనియాడారు.

'రామోజీలాంటి వారు పది మంది ఉంటే సమాజాన్ని సమూలంగా మార్చొచ్చు'

TAGGED:

CP RADHAKRISHNAN ON RAMOJI AWARDS
రామోజీ ఎక్స్‌లెన్స్‌ అవార్డులు 2025
RAMOJI RAO AWARDS
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
RAMOJI EXCELLENCE NATIONAL AWARDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.