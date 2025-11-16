రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు చరిత్ర సృష్టించబోతున్నాయి : ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ పురస్కారాల ప్రదాన కార్యక్రమం - ప్రసంగించిన ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్
Published : November 16, 2025 at 9:35 PM IST
Ramoji Excellence Awards Ceremony at Ramoji Film City : రామోజీరావు ఓ కుగ్రామం నుంచి వచ్చి ఎంతో గొప్ప స్థాయికి ఎదిగారని ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ కొనిడాయారు. రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటు చేసిన రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాధాకృష్ణన్ ప్రసంగించారు. సిబ్బందిలో రామోజీరావు బృంద స్ఫూర్తిని నింపేవారుని అన్నారు. ఆలోచనలను సంస్థలుగా తీర్చిదిద్దిన వ్యక్తి రామోజీరావని కొనిడాయారు.దేశంలో ఎక్కడ విపత్తు వచ్చినా స్పందించేవారని, ఆయన దానం చేస్తూ ప్రజలనూ భాగస్వాములను చేసే వారని గుర్తు చేశారు. సమాజానికి స్ఫూర్తిగా నిలవడమే ఓ గొప్ప విజయమని అన్నారు. స్క్రిప్ట్తో వస్తే ఫస్ట్ ప్రింట్తో వెళ్లేలా రామోజీఫిల్మ్సిటీని తీర్చిదిద్దారని కొనియాడారు.
'రామోజీలాంటి వారు పది మంది ఉంటే సమాజాన్ని సమూలంగా మార్చొచ్చు'