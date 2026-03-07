ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో నెట్​ఫ్లిక్స్​ కార్యాలయం - ఈ నెల 12న ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

హైదరాబాద్​లో ప్రపంచస్థాయి వీఎఫ్​ఎక్స్​ అండ్​ వర్చువల్​ ప్రొడక్షన్​ హౌజ్​ నెట్​ఫ్లిక్స్​ స్టూడియోస్ - మొత్తం 30 వేల చ.అ. విస్తీర్ణంలో కార్యాలయం ఏర్పాటు - ఇండియాలో రెండో కార్యాలయం కానున్న నెట్​ఫ్లిక్స్​ ఆఫీస్

Netflix Global VFX Hub in Hyderabad
Netflix Global VFX Hub in Hyderabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 10:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Netflix Global VFX Hub in Hyderabad : హైదరాబాద్​ నగరం మరో అంతర్జాతీయ మైలురాయిని చేరుకుంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తన వినోదాన్ని అందిస్తున్న ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక, ప్రపంచస్థాయి వీఎఫ్​ఎక్స్​ అండ్​ వర్చువల్​ ప్రొడక్షన్​ హౌజ్​ నెట్​ఫ్లిక్స్​ స్టూడియోస్​ హైదరాబాద్​లో​ తన కార్యాలయం ప్రారంభించనుంది. మొత్తం 30 వేల చ.అ. విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేయనున్న ఈ కార్యాలయాన్ని ఈ నెల 12వ తేదీన సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి, ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్​బాబు లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు.

ఇండియాలో నెట్​ఫ్లిక్స్​ అడుగు పెట్టి ఇప్పటికి పది సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ విస్తరణ చేపడుతోంది. ఇది ఇప్పటికే ముంబయిలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుండగా, ఇండియాలో ఇది రెండో కార్యాలయం కానుంది. ఈ విస్తరణలో భాగంగా హైదరాబాద్​లో యానిమేషన్​, గేమింగ్​ అండ్​ కామిక్స్​, విజువల్​ ఎఫెక్ట్స్​ రంగం మరింత పటిష్ఠం కానుందని సర్కారు భావిస్తోంది.

డిజిటల్​ కంటెంట్ దిశగా అడుగులు : ఈ నెట్​ఫ్లిక్స్​ ఏర్పాటుతో సృజనాత్మక, సాంకేతిక ప్రతిభ ఉన్న యువతకు ఉద్యోగావకాశాలు లభించనున్నాయి. అడ్వాన్స్​డ్​ స్కిల్లింగ్​ కార్యక్రమాల ద్వారా ఏవీజీసీలో నైపుణ్యాభివృద్ధికి ఊతం లభిస్తుంది. హైదరాబాద్​ను డిజిటల్​ కంటెంట్​ సృష్టిలో అగ్రగామిగా నిలబెట్టే దిశగా ఇది ఒక కీలక అడుగుగా నిలవనుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అవలంభిస్తున్న ఇన్నోవేషన్​తో పాటు సృజనాత్మక పరిశ్రమల అభివృద్ధి దిశలో ఈ పెట్టుబడి మరింత బలం చేకూరుస్తుంది. మహా నగరంలో ఇప్పటికే అనేక ప్రపంచ ప్రఖ్యాత వీఎఫ్​ఎక్స్​ సంస్థలు తమ కార్యకలాపాలను, హాలివుడ్​ సినిమాలకు సంబంధించిన వీఎఫ్​ఎక్స్​ సేవలను ఇక్కడి నుంచే అందిస్తున్నాయి.

హాలివుడ్​ సినిమాల్లో వాడే మోషన్​ క్యాప్చర్​ అందుబాటులోకి : అందులో వార్నర్​ బ్రదర్స్​, స్కైలైన్​ వీఎఫ్​ఎక్స్​, మాటెల్​, బార్న్​ స్టార్మ్​ వీఎఫ్​ఎక్స్​, ఎలక్ట్రానిక్​ ఆర్ట్స్​, డిస్నీ, ఉబిసాఫ్ట్​ తదితర సంస్థలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లోనూ హాలివుడ్​ సినిమాల్లో వాడే 'మోషన్​ క్యాప్చర్​' సాంకేతికత అందుబాటులోకి వచ్చింది. నగరంలోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్​ వేదికగా ఏర్పాటు చేసిన ఎం అండ్​ ఎం క్యాప్​ ల్యాబ్​ను ఈ మధ్య కాలంలోనే ప్రారంభించారని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.

ఐటీ, టెక్నాలజీ : ఈ నెట్​ఫ్లిక్స్ ఆఫీస్​ కేవలం సినిమా స్టూడియో లాంటిది కాదు. ఇక్కడ నెట్​ఫ్లిక్స్​ తన ప్లాట్​ఫామ్​​ కోసం ఉపయోగించే అల్గారిథమ్స్​ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్​వర్క్స్​, హై-ఎండ్​ పోస్ట్​-ప్రొడక్షన్​ పనులకు హైదరాబాద్​లోని ఐటీ నిపుణులు తోడ్పడనున్నారు. ఇలా ఈ రెండు కలయికతో కూడిన సరికొత్త ఎకోసిస్టమ్​ను సృష్టిస్తుంది. ఇలా నెట్​ఫ్లిక్స్​ వంటి సంస్థల ఆఫీస్​ల ఏర్పాటు వెనక తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేవలం సాఫ్ట్​వేర్​ కోడింగ్​కు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, క్రియోటివ్​ ఎకానమీని ప్రోత్సహించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇలా సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల యువతకు డిజిటల్​ మీడియా, గ్రాఫిక్స్​, యానిమేషన్​, స్టోరీ టెల్లింగ్​ రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇక నుంచి ముంబయి వైపు చూడకుండా ఆ పనులన్నీ హైదరాబాద్​లోనే జరగనున్నాయి.

నెట్​ఫ్లిక్స్​ ద్వారా స్థానిక కంటెంట్​కు అంతర్జాతీయ వేదిక : హైదరాబాద్​లోని నెట్​ఫ్లిక్స్​ ఆఫీస్​ ద్వారా తెలుగు సినిమా, వెబ్​ సిరీస్​ల నిర్మాణం మరింత వేగవంతం కానుంది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులకు చేరువ చేయడానికి ఉపయోగపడనుంది. ఇప్పటికే దక్షిణాది సినిమాలు ప్రస్తుతం పాన్​ ఇండియా స్థాయి నుంచి గ్లోబల్​ స్థాయికి చేరాయి. బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్​ వంటి చిత్రాలు తెలుగు సినిమా సత్తాను ప్రపంచానికి చాటాయి. ఇలా స్థానిక క్రియేటివ్​ టాలెంట్​ను నేరుగా యాక్సెస్​ చేయడానికి నెట్​ఫ్లిక్స్​ ఆఫీస్​ హైదరాబాద్​ను కేంద్రంగా మార్చుకుంది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అట్టహాసంగా 'ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళిక' - తొలి రోజే 5,544 ఫైళ్ల పరిష్కారం

హైదరాబాద్​లో అందమైన ఎకో పార్క్ - ఆసియాలోనే అతి పెద్ద పక్షుల ఏవియరీ - ఎంట్రీ ఫీజు రూ.100 మాత్రమే

TAGGED:

CM REVANTH REDDY OPENS NETFLIX HUB
NETFLIX OPEN IN HYDERABAD
NETFLIX VFX HUB IN HYDERABAD
నెట్​ఫ్లిక్స్​ వీఎఫ్​ఎక్స్​ హబ్​
NETFLIX GLOBAL VFX HUB

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.