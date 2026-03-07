హైదరాబాద్లో నెట్ఫ్లిక్స్ కార్యాలయం - ఈ నెల 12న ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
హైదరాబాద్లో ప్రపంచస్థాయి వీఎఫ్ఎక్స్ అండ్ వర్చువల్ ప్రొడక్షన్ హౌజ్ నెట్ఫ్లిక్స్ స్టూడియోస్ - మొత్తం 30 వేల చ.అ. విస్తీర్ణంలో కార్యాలయం ఏర్పాటు - ఇండియాలో రెండో కార్యాలయం కానున్న నెట్ఫ్లిక్స్ ఆఫీస్
Published : March 7, 2026 at 10:29 AM IST
Netflix Global VFX Hub in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరం మరో అంతర్జాతీయ మైలురాయిని చేరుకుంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తన వినోదాన్ని అందిస్తున్న ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక, ప్రపంచస్థాయి వీఎఫ్ఎక్స్ అండ్ వర్చువల్ ప్రొడక్షన్ హౌజ్ నెట్ఫ్లిక్స్ స్టూడియోస్ హైదరాబాద్లో తన కార్యాలయం ప్రారంభించనుంది. మొత్తం 30 వేల చ.అ. విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేయనున్న ఈ కార్యాలయాన్ని ఈ నెల 12వ తేదీన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు.
ఇండియాలో నెట్ఫ్లిక్స్ అడుగు పెట్టి ఇప్పటికి పది సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ విస్తరణ చేపడుతోంది. ఇది ఇప్పటికే ముంబయిలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుండగా, ఇండియాలో ఇది రెండో కార్యాలయం కానుంది. ఈ విస్తరణలో భాగంగా హైదరాబాద్లో యానిమేషన్, గేమింగ్ అండ్ కామిక్స్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ రంగం మరింత పటిష్ఠం కానుందని సర్కారు భావిస్తోంది.
డిజిటల్ కంటెంట్ దిశగా అడుగులు : ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ ఏర్పాటుతో సృజనాత్మక, సాంకేతిక ప్రతిభ ఉన్న యువతకు ఉద్యోగావకాశాలు లభించనున్నాయి. అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్లింగ్ కార్యక్రమాల ద్వారా ఏవీజీసీలో నైపుణ్యాభివృద్ధికి ఊతం లభిస్తుంది. హైదరాబాద్ను డిజిటల్ కంటెంట్ సృష్టిలో అగ్రగామిగా నిలబెట్టే దిశగా ఇది ఒక కీలక అడుగుగా నిలవనుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అవలంభిస్తున్న ఇన్నోవేషన్తో పాటు సృజనాత్మక పరిశ్రమల అభివృద్ధి దిశలో ఈ పెట్టుబడి మరింత బలం చేకూరుస్తుంది. మహా నగరంలో ఇప్పటికే అనేక ప్రపంచ ప్రఖ్యాత వీఎఫ్ఎక్స్ సంస్థలు తమ కార్యకలాపాలను, హాలివుడ్ సినిమాలకు సంబంధించిన వీఎఫ్ఎక్స్ సేవలను ఇక్కడి నుంచే అందిస్తున్నాయి.
హాలివుడ్ సినిమాల్లో వాడే మోషన్ క్యాప్చర్ అందుబాటులోకి : అందులో వార్నర్ బ్రదర్స్, స్కైలైన్ వీఎఫ్ఎక్స్, మాటెల్, బార్న్ స్టార్మ్ వీఎఫ్ఎక్స్, ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ట్స్, డిస్నీ, ఉబిసాఫ్ట్ తదితర సంస్థలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లోనూ హాలివుడ్ సినిమాల్లో వాడే 'మోషన్ క్యాప్చర్' సాంకేతికత అందుబాటులోకి వచ్చింది. నగరంలోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ వేదికగా ఏర్పాటు చేసిన ఎం అండ్ ఎం క్యాప్ ల్యాబ్ను ఈ మధ్య కాలంలోనే ప్రారంభించారని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.
ఐటీ, టెక్నాలజీ : ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ ఆఫీస్ కేవలం సినిమా స్టూడియో లాంటిది కాదు. ఇక్కడ నెట్ఫ్లిక్స్ తన ప్లాట్ఫామ్ కోసం ఉపయోగించే అల్గారిథమ్స్ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్స్, హై-ఎండ్ పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులకు హైదరాబాద్లోని ఐటీ నిపుణులు తోడ్పడనున్నారు. ఇలా ఈ రెండు కలయికతో కూడిన సరికొత్త ఎకోసిస్టమ్ను సృష్టిస్తుంది. ఇలా నెట్ఫ్లిక్స్ వంటి సంస్థల ఆఫీస్ల ఏర్పాటు వెనక తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేవలం సాఫ్ట్వేర్ కోడింగ్కు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, క్రియోటివ్ ఎకానమీని ప్రోత్సహించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇలా సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల యువతకు డిజిటల్ మీడియా, గ్రాఫిక్స్, యానిమేషన్, స్టోరీ టెల్లింగ్ రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇక నుంచి ముంబయి వైపు చూడకుండా ఆ పనులన్నీ హైదరాబాద్లోనే జరగనున్నాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్ ద్వారా స్థానిక కంటెంట్కు అంతర్జాతీయ వేదిక : హైదరాబాద్లోని నెట్ఫ్లిక్స్ ఆఫీస్ ద్వారా తెలుగు సినిమా, వెబ్ సిరీస్ల నిర్మాణం మరింత వేగవంతం కానుంది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది ప్రేక్షకులకు చేరువ చేయడానికి ఉపయోగపడనుంది. ఇప్పటికే దక్షిణాది సినిమాలు ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా స్థాయి నుంచి గ్లోబల్ స్థాయికి చేరాయి. బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ వంటి చిత్రాలు తెలుగు సినిమా సత్తాను ప్రపంచానికి చాటాయి. ఇలా స్థానిక క్రియేటివ్ టాలెంట్ను నేరుగా యాక్సెస్ చేయడానికి నెట్ఫ్లిక్స్ ఆఫీస్ హైదరాబాద్ను కేంద్రంగా మార్చుకుంది.
