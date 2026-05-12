ETV Bharat / state

"మీ సర్టిఫికెట్ బోగస్​దా? సరైందేనా?" - పశు సంవర్ధక సహాయకుల నియామకాలపై ఆరోపణలు

ఉద్యోగులనే అడిగి వారు చెప్పిందే ధ్రువీకరణగా నమోదు - నకిలీ సర్టిఫికెట్ల సంగతి ఇలాగేనా తేల్చేది - ఉద్యోగంలో చేరి ఆరేళ్లు, ఇప్పుడు ధ్రువీకరణ కోసం వర్సిటీలకు లేఖలు

Veterinary Assistants Posts Using Fake Certificates
Veterinary Assistants Posts Using Fake Certificates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Veterinary Assistants Posts Using Fake Certificates : నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో ఉద్యోగాల్లో చేరారని, కొంతమంది మెరిట్ లేకపోయినా ఉన్నట్లు చూపించారనేది పశు సంవర్ధక సహాయకుల (NHA) నియామకాలపై వచ్చిన ఆరోపణలు. వారి సర్టిఫికెట్లను ఇప్పుడు పునఃపరిశీలిస్తుండగా ఆ శాఖలోని ఉన్నతాధికారుల్లో కొందరు ఏహెచ్​ఏలను పిలిచి "మీ సర్టిఫికెట్ బోగస్​దా? సరైందేనా?" అని అడిగి, వారి సమాధానాన్ని ధ్రువీకరణగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటుున్నారు!

అసలు దోషులు బయటపడేనా?

2019 నుంచి 3 విడతల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 6,100 మంది ఏహెచ్​ఏలు నియమితులు అయ్యారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే సాగిన ఈ నియామక ప్రక్రియలో లోపాలున్నాయని, సరైన అర్హతలు లేనివారికి, నకిలీ సర్టిఫికెట్లు పట్టుకొచ్చినా వారికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో పశుసంవర్ధక శాఖ డైరెక్టర్ గత నెలలో జిల్లాల్లోని జాయింట్ డైరెక్టర్లకు (జేడీ) ఏహెచ్​ఏల ధ్రువీకరణ పత్రాలను మళ్లీ పరిశీలించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కానీ, క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ జరుగుతున్న తీరులో మాత్రం జాప్యం, తాత్సారం చూస్తుంటే ఈ నకిలీ సర్టిఫికెట్ల వ్యవహారాన్ని కొలిక్కి తెస్తారా లేదా అనే అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి. ఈ విషయంలో పలు సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి.

  • నియామక సమయంలో ధ్రువీకరణ పత్రాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించలేదా?
  • పోలీసు ఇచ్చే పూర్వాపరాల పరిశీలన నివేదికల సంగతేంటి?
  • బోగస్ సర్టిఫికెట్​ అయితే నియామక సమయంలోనే వాటిని ఎందుకు అడ్డుకోలేదు?
  • ఉద్యోగం ఇవ్వాల్సిందేనని నాటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ పెద్దలు, లేదా ఇతరుల ఒత్తిడి ఏమైనా పని చేసిందా?
  • ఒకవేళ సర్టిఫికెట్లు బోగస్ అని తేలితే ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన నాటి అధికారులు బాధ్యులవరా?
  • ఇప్పుడు సాదాసీదా పరిశీలనతో అసలు దోషులను ఎలా బయట పెడతారు?

ఈ జాప్యం వెనుక ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?

సర్టిఫికెట్ల పునఃపరిశీలన గత నెల 25వ తేదీ నాటికే పూర్తి కావాలి. కానీ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ జాప్యం వెనక ఉన్న అసలు ఉద్దేశ్యంపై సందేహాలు ఉన్నాయి. ఏహెచ్​ఏల నియామకాలు జరిగి 6 ఏళ్లు అవుతుంటే, ఇప్పుడు సర్టిఫికెట్ల ప్రామాణికత, ఆయా విద్యా సంవత్సరాల్లో వాళ్లు కాలేజీలో చదివారా? వారి హాజరు, మార్కులు కరెక్టేనా? లాంటి వివరాలు ఇవ్వాలని సంబంధిత విశ్వవిద్యాలయాలకు కొన్ని జిల్లాల జేడీలు లేఖలు రాశారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​లో పూర్తయిన కోర్సుల రికార్డులు ఇప్పుడు తమ వద్ద లేవని తెలంగాణలోని యూనివర్సిటీలు సమాధానమిస్తున్నాయి.

మెడకు చుట్టుకుంటుందని పక్కన పెట్టేస్తారా?

వాస్తవానికి ఈ నియామకాలను పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు నిర్వహించినందున, ఇప్పుడు పునర్విచారణలో ఏవైనా లోపాలు బయట పడితే అవి తమ మెడకే చుట్టుకుంటాయని అధికారులు తాత్సారం చేస్తున్నారన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నకిలీ సర్టిఫికెట్లతో ఎవరెవరు ఉద్యోగంలో చేరారు? వారిని అలా చేర్పించేందుకు అప్పట్లో వ్యవహారాన్ని నడిపింది ఎవరనే వాస్తవాలను బయట పెడతారా? లేదా పక్కన పెట్టేస్తారా అనేది చూడాలి.

ఏపీలో భారీ స్కామ్‌ - ప్రభుత్వ ఉద్యోగమంటూ నకిలీ జాయినింగ్‌ లెటర్, చివరికి?

నకిలీ సిమ్ కార్డులు, నౌకరీ.కామ్​లో డేటా చోరీ - హైటెక్ మోసగాడు కిరణ్ కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు

TAGGED:

FAKE CERTIFICATES
నకిలీ సర్టిఫికెట్లు
VETERINARY ASSISTANTS POSTS
POSTS USING FAKE CERTIFICATES
VETERINARY ASSISTANTS POSTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.