త్వరలో తెలంగాణలోనూ SIR - 930 మంది ఓటర్లకు ఒక బీఎల్​వో : కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్

త్వరలో తెలంగాణలోనూ ఎస్​ఐఆర్ ​​- ప్రస్తుతం 12 రాష్ట్రాల్లో అమలు - వలస ఓటర్లు ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో ఓటింగ్​ను కలిగి ఉండాలి -ఓటరు నమోదులో ఆధార్​ కార్డు ఒక ఆప్షన్​ మాత్రమేనన్న సీఈసీ

SIR In Telangana
SIR In Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 22, 2025 at 11:02 AM IST

|

Updated : December 22, 2025 at 12:08 PM IST

3 Min Read
SIR In Telangana : త్వరలో తెలంగాణలోనూ ఓటరు ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​)ను నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్​ కుమార్​ తెలిపారు. ఎస్​ఐఆర్​ జరగని అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ మూడో దశలో సర్వే ఉంటుందని ఆయన వెల్లడించారు. బిహార్​లో ఎస్​ఐఆర్​ విజయవంతమైందని, ప్రస్తుతం 12 రాష్ట్రాల్లో కొనసాగుతోందని చెప్పారు. బిహార్​లో జరిగిన ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ ప్రామాణికంగా తీసుకుని, తెలంగాణలోనూ బూత్​ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్​వోలు) సర్వేను విజయవంతం చేయాలని ఆయన కోరారు.

ఎలాంటి ఫిర్యాదులు లేకుండా : హైదరాబాద్​లోని రవీంద్రభారతిలో ఆదివారం బీఎల్​వోలతో సీఈసీ జ్ఞానేశ్​కుమార్​ సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా "దేశ ఎన్నికల వ్యవస్థకు బీఎల్​వోలే వెన్నెముక. మన దేశ ఎన్నికల వ్యవస్థ నిర్వహణను ప్రపంచం మొత్తం ఆసక్తిగా గమనిస్తోంది. బిహార్​లో ఎస్​ఐఆర్​ సర్వేను బీఎల్​వోలు విజయవంతం చేసి, దేశానికి మార్గనిర్దేశం చేశారు. అక్కడ ఎస్​ఐఆర్ నిర్వహించిన తర్వాత 7.5 కోట్ల మందితో ఓటర్ల జాబితాను విడుదల చేశాం. అందుకు ఎలాంటి సమస్య రాలేదు. వాటిపై ఫిర్యాదు కూడా రాలేదు. అక్కడ ఎన్నికలు జరిగాక ఈవీఎంలు, వీవీప్యాట్లపై కూడా ఎలాంటి ఫిర్యాదు అందలేదు. రీపోలింగ్​, రీకౌటింగ్​ అవసరం రాలేదు" అని వివరించారు.

త్వరలో తెలంగాణలోనూ SIR - 930 మంది ఓటర్లకు ఒక బీఎల్​వో : కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్


"తెలంగాణలో సగటున 930 మంది ఓటర్లకు ఒక బీఎల్​వో ఉంటారు. ఇప్పటికే ఎస్​ఐఆర్ చేసిన చోట్ల చనిపోయిన వారి పేర్లు, ఒక వ్యక్తికి రెండు ఓట్లు వంటివి కనిపించాయి. ఇలాంటివి తెలంగాణలోనూ ఉండవచ్చు. ఎస్​ఐఆర్​ ద్వారా అలాంటి వాటిని సవరించాలి. దేశంలో రాజ్యాంగానికి అతి పెద్ద సైనికుడు బీఎల్​వోనే. ప్రస్తుతం దేశంలో ఎన్నికల కోసం 1.80 కోట్ల మంది సిబ్బంది పని చేస్తున్నారు. ఏడు దేశాల నుంచి 20 మంది ప్రతినిధులు వచ్చి బిహార్​ ఎన్నికలను పరిశీలించారు" - జ్ఞానేశ్​ కుమార్, సీఈసీ

తెలంగాణలోని అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ స్థానాలు, ఓటర్ల జాబితా, ఎన్నికల నిర్వహణ అధికారులు, సిబ్బందికి సంబంధించిన అంశాలను రాష్ట్ర చీఫ్​ ఎలక్టోరల్ అధికారి సుదర్శన్​ రెడ్డి వివరించారు. కార్యక్రమంలో సీనియర్ డిప్యూటీ సీఈసీ పవన్​కుమార్​ శర్మ, అదనపు ఎన్నికల అధికారి వాసం వెంకటేశ్వర్లు, జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్​ ఆర్వీ కర్ణన్​, రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్​ నారాయణ రెడ్డి, రాష్ట్ర ఉప ఎన్నికల అధికారి హరిసింగ్​ పాల్గొన్నారు.

ఆధార్​ కార్డు కేవలం ఐడెంటిటీ కార్డు కాదు : ఈ సమావేశంలో బీఎల్​వోలు అడిగిన ప్రశ్నలకు సీఈసీ జ్ఞానేశ్​ కుమార్ సమాధానాలిచ్చారు. పట్టణ ప్రాంతాల పోలింగ్​ శాతం తక్కువగా ఉండటానికి స్థానిక ఓటర్ల నిరాసక్తతే ప్రధాన కారణమని ఆయన అన్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల ఓటర్లు మాత్రం ఉత్సాహంగా క్యూలో నిలబడి ఓటు హక్కును వినియోగిస్తూ దేశానికి దారి చూపుతున్నారని కొనియాడారు. దేశంలో ఎన్నికలు పూర్తిగా చట్టప్రకారమే జరగుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు.

బీఎల్​వోలకు రూ.6 వేల నుంచి రూ.12 వేలు : ఎన్నికల నియమాలను ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిందేనని అన్నారు. వలస ఓటర్లు ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో ఓటింగ్​ను కలిగి ఉండాలని చెప్పారు. బీఎల్​వోల గౌరవ వేతనం రూ.6 వేల నుంచి రూ.12 వేల వరకు పెంచామని తెలిపారు. ఆధార్​ కార్డు అనేది కేవలం ఐడెంటిటీ కార్డు మాత్రమేనని, ఇది దేశ పౌరసత్వాన్ని, పుట్టిన తేదీని ధ్రువీకరించే కార్డు కాదని జ్ఞానేశ్​కుమార్ అన్నారు. ఓటరు నమోదులో ఆధార్​ కార్డు ఒక ఆప్షన్​ మాత్రమేనని సీఈసీ వివరించారు.

65 లక్షల మంది పేర్లను తొలగింపు : ఎలక్షన్ కమిషన్​ బిహార్​లో ఇటీవల ఎస్​ఐఆర్ చేపట్టి ఒక ముసాయిదా జాబితాను విడుదల చేసింది. అందులో ఏకంగా 65 లక్షల మంది పేర్లను తొలగించినట్లు తెలిపింది. దీనిపై ప్రతిపక్షాల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వచ్చింది. ఓట్ల చోరీ జరిగిందని ఆరోపణలూ వచ్చాయి. అయితే దీనిపై విచారణ జరిపిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం మాత్రం తొలగించిన 65 లక్షల మంది ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించాలని ఈసీని ఆదేశించింది.

తమిళనాడులో 97 లక్షలు, గుజరాత్​లో 73 లక్షల ఓట్ల తొలగింపు- SIR ముసాయిదా విడుదల

బంగాల్​లో 58లక్షల ఓట్లు తొలగింపు- SIR ముసాయిదా జాబితాను విడుదల

Last Updated : December 22, 2025 at 12:08 PM IST

