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ఎల్‌నినోతో కృష్ణమ్మకు కష్టకాలం - జూన్‌ దాకా తాగునీటి నిల్వకే ప్రాధాన్యం

తీవ్ర ఎల్‌నినో నేపథ్యంలో శ్రీశైలం, తుంగభద్ర జలాశయాలు ఈ ఏడాది ఆశలు తీర్చలేదు. శ్రీశైలం జలాశయం చరిత్రలో గడచిన 40 ఏళ్లలో ఇంత తక్కువ ప్రవాహాలు వచ్చిన సందర్భాలు నాలుగే ఉన్నాయి.తుంగభద్రదీ ఇలాంటి పరిస్థితే.

Elnino Impact on Srisailam Reservoir
ఎల్‌నినోతో కృష్ణమ్మకు కష్టకాలం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 10:04 AM IST

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Elnino Impact on Srisailam Reservoir : ఎల్‌నినో సెగతో కృష్ణమ్మకు కష్టకాలం వచ్చింది. ఏటా ఎగువ నుంచి వచ్చే వరద ప్రవాహాలతో గలగలలాడుతూ ఆనకట్టల వద్ద పరవళ్లతో తొణికిసలాడే నదీమతల్లి వర్షాభావంతో వెలవెలబోయింది. వరద జాడ లేక శ్రీశైలం, తుంగభద్ర వంటి జలాశయాలు కళ తప్పుతున్నాయి. ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించే పరిస్థితి కనిపించకపోవడంతో రైతుల ఆశలు ఆవిరవుతున్నాయి. మిగిలిన కొద్దిపాటి నీటి నిల్వలు తాగునీటి అవసరాలకే సరిపోతున్నాయి. ఎల్‌నినో కష్టకాలంలో కృష్ణా పరీవాహక ప్రాంతాన్ని నీటి కటకట వెంటాడుతోంది.

తీవ్ర ఎల్‌నినోతో శ్రీశైలం, తుంగభద్ర జలాశయాలు ఈ ఏడాది రైతుల ఆశలు తీర్చలేకపోయాయి. శ్రీశైలం జలాశయం చరిత్రలో గడిచిన 40 ఏళ్లలో ఇంత తక్కువ ప్రవాహాలు వచ్చిన సందర్భాలు నాలుగే ఉన్నాయి. తుంగభద్రదీ ఇలాంటి పరిస్థితే. రాయలసీమకు సాగు, తాగు నీరందించే కృష్ణా పరీవాహకంలో ఏపీకి ఈ రెండు జలాశయాలూ కీలకం. తుంగభద్ర నిండాక గేట్లు ఎత్తి వదిలే నీరు శ్రీశైలాన్ని చేరుతుంది. ఏటా సగటున తుంగభద్ర నుంచి 157 టీఎంసీలను నది ద్వారా దిగువకు వదులుతారు. శ్రీశైలంలోపు పెద్ద రిజర్వాయర్లు లేనందున నీరంతా ఇక్కడికే వచ్చి చేరేది. ప్రస్తుత సంవత్సరంలో ఎల్‌నినో వల్ల తుంగభద్ర ఒక్కసారీ నిండలేదు.

ఎల్‌నినోతో కృష్ణమ్మకు కష్టకాలం - జూన్‌ దాకా తాగునీటి నిల్వకే ప్రాధాన్యం (ETV Bharat)

ఆయకట్టులో సాగు లేదు: ఎల్‌నినో ప్రభావం వచ్చే ఫిబ్రవరి వరకూ ఉంటుంది. దీంతో రెండు జలాశయాల్లో ప్రత్యేకంగా తాగునీటికే నిల్వ చేస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది జూన్‌ ఆఖరు వరకు తాగునీటికే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఈ సెప్టెంబరు ఆఖరుకు వర్షాకాలం ముగుస్తుంది. వర్షాభావంతో భూగర్భజలాలు దారుణంగా అడుగంటుతున్నాయి. అక్కడక్కడా ఆరుతడి పంటలు సాగు చేసినా, తడులు అందించే పరిస్థితి లేదు. ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఎక్కడా సాగును ప్రోత్సహించలేదు. కర్నూలు-కడప కాలువ కింద మూడు జిల్లాల్లో 2,65,628 ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. తెలుగుగంగ పథకం కింద 1,1,4,500 ఎకరాల స్థిరీకరించిన ఆయకట్టుకూ నీరు లేదు. శ్రీశైలం కుడిగట్టు కాలువ, హంద్రీనీవా కింద ఎక్కడా పచ్చదనం దాఖలాల్లేవు. శ్రీశైలం దాటి సాగర్‌కు చేరిన నీరూ అంతంతమాత్రమే. అన్ని జలాశయాల కింద తాగునీటి కోసం చెరువుల్ని నింపేందుకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.

గోదావరి సాయంతో 5 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు: ఈ నీటి సంవత్సరంలో తుంగభద్రకు 183.22 టీఎంసీల నీరు రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం 110 టీఎంసీల నీరే వచ్చింది. మహా అయితే మరో 4 టీఎంసీల నీరు రావొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. మొత్తంగా 69 టీఎంసీల లోటు లెక్కించారు. ఫలితంగా సాగు సాధ్యం కాలేదు. తుంగభద్ర ఎల్​ఎల్​సీ కింద కర్నూలు జిల్లాలో 1,51,134 ఎకరాల్లో, మరోవైపు హెచ్​ఎల్​సీ కింద మూడు సీమ ఉమ్మడి జిల్లాల్లో కలిపి 2,84,992 ఎకరాల ఆయకట్టులో సాగు సాధ్యపడలేదు. కృష్ణా డెల్టాలో గోదావరి నీటి సాయంతో దాదాపు 5 లక్షల ఎకరాలు సాగు చేసినట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

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ఎల్‌నినోతో కృష్ణమ్మకు కష్టకాలం
ELNINO IMPACT SRISAILAM RESERVOIR
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