ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెయిల్ రద్దు - 6వ తేదీకి తీర్పు వాయిదా
వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెయిల్ రద్దుపై తీర్పు వాయిదా - ఈ నెల 6కు వాయిదా వేసిన రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టు - డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో బెయిల్ రద్దు కోరుతూ పిటిషన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 3:09 PM IST
Verdict on Cancellation of MLC Anantha Babu Bail Adjourned: డ్రైవర్ వీధి సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో సాక్షులను చంపుతానని బెదిరించడం ద్వారా బెయిల్ నిబంధనలను వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు ఉల్లంఘించినందున ఆయనకు ఇచ్చిన బెయిల్ రద్దు చేయాలని వేసిన పిటిషన్పై న్యాయస్థానం తీర్పు వాయిదా వేసింది. తీర్పును ఈ నెల 6వ తేదీకి వాయిదా వేస్తున్నట్లు రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి తెలిపారు. డ్రైవర్ సుబ్రమణ్యం హత్య అనంతరం 218 రోజులపాటు జైల్లో ఉన్న అనంతబాబుకు గతంలో సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ ఇచ్చింది.
ఇటీవల సాక్షులను బెదిరించినందున బెయిల్ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ పోలీసుల తరపున ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు పిటిషన్ వేయగా ఇప్పటికే వాదనలు ముగిశాయి. దీనిపై ఈ రోజు తీర్పు వస్తుందని అంతా ఆశించారు. అయితే సుబ్రమణ్యం హత్య కేసులో సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్న అనంతబాబు తనకు బెయిల్ ఇవ్వాలని న్యాయస్థానంలో పిటిషన్ వేశారు. అనంతబాబు బెయిల్ పిటిషన్పై రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టు జడ్జి ఈ రోజు వాదనలు విన్నారు. ఈ కేసులో బెయిల్ ఇవ్వవద్దని స్పెషల్ పీపీ ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు వాదించారు.
ఈ సమయంలో బెయిల్ ఇవ్వొద్దు: తనకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెబితే చంపి శవాలు దొరకకుండా చేస్తానంటూ సాక్షులను అనంతబాబు వాట్సప్ వీడియో కాల్ ద్వారా బెదిరించారని డబ్బిచ్చి ప్రలోభాలకు గురి చేశారని కోర్టుకు తెలిపారు. ఈ సమయంలో బెయిల్ ఇవ్వవద్దని న్యాయమూర్తిని పీపీ కోరారు. ఇదే సమయంలో జోక్యం చేసుకున్న అనంతబాబు తరపు న్యాయవాదులు సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో అనంతబాబు ప్రమేయం ఎక్కడా లేదని కోర్టుకు తెలిపారు. ఆధారాలు లేకుండా కేసు నమోదు చేశారని చెప్పుకొచ్చారు.
మరోవైపు అనంత బాబును కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరుతూ కాకినాడ కోర్టులో పోలీసులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై వాదనలు ముగిశాయని ఈ నెల 4వ తేదీన దీనిపై నిర్ణయం ప్రకటిస్తామని అనంతబాబు తరపు న్యాయవాదులు న్యాయమూర్తికి తెలిపారు. దీంతో ఇరువైపులా వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి తీర్పును ఈ నెల 6వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. పోలీసులు, అనంతబాబు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై తీర్పు ఈ నెల 6న తీర్పు వెలువరిస్తామని న్యాయస్థానం తెలిపింది.
'తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పకపోతే చంపి శవాలు మాయం చేస్తా' - అనంతబాబు రిమాండ్ రిపోర్టులో విస్తుపోయే నిజాలు
పాస్పోర్టులు సరెండర్ చేయాలి - అనంతబాబు, లక్ష్మీదుర్గకు జిల్లా కోర్టు ఆదేశం