వైభవంగా సాగిన 'వేపకాయల బతుకమ్మ' వేడుకలు!
ఏడో రోజు వేపకాయల బతుకమ్మ ఉత్సవాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా సాగాయి. మహిళలతో కలిసి మంత్రులు, ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు, నియోజకవర్గాల ఎమ్మెల్యేలు సైతం ఆడిపాడారు. సోమాజిగూడలో మహిళా జర్నలిస్టులతో మంత్రి సీతక్క సందడి చేశారు.
Published : October 17, 2026 at 8:00 AM IST
Vepakayala Bathukamma Celebrations : ఏడో రోజు వేపకాయల బతుకమ్మ వేడుకలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరిగాయి. మహిళలు, చిన్నారులు భక్తి శ్రద్ధలతో కొలిచారు. ఆడబిడ్డలంతా తీరొక్క పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి, ఆటపాటలతో సందడి చేశారు. సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి నృత్యాలు చేస్తూ ఉత్సాహంగా సంబురాలు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ సోమాజిగూడ ప్రెస్క్లబ్లో నిర్వహించిన బతుకమ్మ వేడుకల్లో పాల్గొన్న మంత్రి సీతక్క మహిళా జర్నలిస్టులతో కలిసి ఆడిపాడారు.
వేడుకల్లో సందడి చేసిన కేంద్ర మంత్రి
సికింద్రాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రకృతి పండుగలో కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి దంపతులు, రాజ్యసభ సభ్యుడు లక్ష్మణ్ హాజరై, బతుకమ్మ పాటలకు నృత్యాలు చేస్తూ సందడి చేశారు. నాంపల్లి క్రిమినల్ కోర్టు ఆవరణలో నిర్వహించిన బతుకమ్మ వేడుక ఉత్సాహంగా సాగింది. సికింద్రాబాద్ పద్మారావునగర్ పార్క్ వద్ద బతుకమ్మ వేడుకలు కోలాహలంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి సనత్నగర్ ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్యాదవ్ హాజరయ్యారు.
హైదర్గూడలోని జనప్రియ ఉటోపియాలో దేవీ నవరాత్రి వేడుకల్లో భాగంగా మహిళలు బతుకమ్మ ఆడుతూ, దాండియా చేస్తూ అలరించారు. ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గం బాగ్ అంబర్పేట్లో బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. కూకట్పల్లి ఆల్విన్ కాలనీలో బతుకమ్మ సంబురాలు ఆంబరాన్నంటాయి. ఈ వేడుకల్లో మహిళలు ఉత్సాహంగా పాల్గొని ఆడిపాడారు. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి కోర్టులో బతుకమ్మ వేడుకలను సంబురంగా నిర్వహించారు.
సిద్దిపేట జిల్లాలో సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఏడోరోజు వేపకాయల బతుకమ్మ సంబురాలు అంబరాన్నంటాయి. మెదక్, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన బతుకమ్మ వేడుకల్లో పాలనాధికారులు ఉల్లాసంగా పాల్గొని సందడి చేశారు. సిద్దిపేట జిల్లాలో సద్దుల బతుకమ్మ పండుగను వైభవంగా నిర్వహించారు. కాకతీయుల కాలం నుంచి సిద్దిపేట జిల్లాలోని పలు గ్రామాల్లో 7 రోజుల బతుకమ్మ పండుగ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
వేములవాడ రాజన్న సన్నిధిలో వైభవంగా
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. కరీంనగర్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన బతుకమ్మ సంబురాల్లో మహిళా ఉద్యోగులంతా కలిసి ఆనందంగా వేడుకను నిర్వహించారు. హుజూరాబాద్ మండలం సింగాపూర్ కిట్స్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో బతుకమ్మ ఉత్సవాలను వైభవంగా చేపట్టారు. పెద్దపల్లి జిల్లాలో ప్రకృతి పండుగను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచే ఈ ఉత్సవాల్లో అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, మహిళలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
వేములవాడ పుణ్యక్షేత్రంలో సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు వైభవంగా జరిపారు. ఏడో రోజు సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలను నిర్వహించడం ఇక్కడ ఆనవాయితీగా వస్తోంది. జగిత్యాల జిల్లాలో బతుకమ్మ ఉత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. రంగురంగుల పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి మహిళలంతా ఆడి పాడుతున్నారు. మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మున్సిపల్ కార్యాలయంలో బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు.
సంబరాల్లో వైద్యులు, మెప్మా సంఘాలు
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో బతుకమ్మ సంబురాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. హనుమకొండలోని వడ్డేపల్లి ట్యాంక్బండ్పై వేపకాయల బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో మెప్మా మహిళా సంఘాలు, వైద్యులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. మహబూబాబాద్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో బతుకమ్మ వేడుకలు నిర్వహించారు. పట్టణంలోని తెలంగాణ జానపద కళాకారులు కోలాటాలతో బతుకమ్మ సంబురాలు నిర్వహించారు.
కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొన్న యాదాద్రి ఎస్పీ
ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో బతుకమ్మ వేడుకలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో ఎస్పీ కుటుంబ సమేతంగా హాజరై బతుకమ్మను కొలిచారు. సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలో పూలపండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు. సంప్రదాయ ఆటపాటలతో మహబూబ్నగర్ కలెక్టరేట్లో ఏడో రోజు బతుకమ్మ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ సహా పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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