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జెర్రి జాతుల విషాల్లో వ్యత్యాసాలు - అధ్యయనాల్లో వెలుగుచూసిన ఎన్నో ఆసక్తికర అంశాలు

భారత్​లో స్కోలోపెండ్రా మోర్సిటన్స్​, స్కోలోపెండ్రా హార్డ్​వీకే విస్తరంగా కనిపించే జెర్రి జాతులు - విష తీవ్రత అవి నివసించే వాతావరణంపై ఆధారపడి ఉంటాయంటున్న పరిశోధకులు - ప్రోటీన్ల నిర్మాణంలోనూ తేడాలు

DIFFERENCE IN CENTIPEDE SPECIES
DIFFERENCE IN CENTIPEDE SPECIES (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 1:16 PM IST

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Difference In Centipede Species : వర్షాకాలం అంటేనే తేమకాలం. ఈ కాలంలో జెర్రిలు, తేళ్లు, పాములు అధిక సంఖ్యలో బయట సంచరిస్తుంటాయి. భూమి లోపలి నుంచి నేల మీదకు వచ్చి ఇళ్లు, రేకుల షెడ్డులు, గుడిసెలతో పాటు రాళ్ల కింద తలదాచుకుంటాయి. వాటి వల్ల హాని కలిగే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే వీటిల్లో వేర్వేరు జాతులు ఉంటాయి. వాటిల్లో ఉండే విషం కూడా వేరుగానే ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో జెర్రిల్లో ఉండే జాతులు ఏంటి? వాటి విష తీవ్రత ఎంత ఉంటుంది? వాటి రసాయన నిర్మాణం వంటివి తెలుసుకుందాం.

అధ్యయనంలో ఆసక్తికర విషయాలు : ఒకే ప్రాంతంలో నివసిస్తూ చూడటానికి ఒకేలా కన్పించే జీవుల విషం కూడా ఒకేలా ఉంటుందా అనే సందేహంతో ఓ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. హైదరాబాద్​లోని సెంటర్​ ఫర్​ సెల్యులార్​ అండ్‌ మాలిక్యులర్‌ బయాలజీ(సీసీఎంబీ) పరిశోధకులు డాక్టర్‌ జాహ్నవి జోషి నేతృత్వంలో ఈ సెమినార్ జరిగింది. ఆమె ద్వారా జెర్రిల అధ్యయనంలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వివిధ రకాల జెర్రి జాతుల మధ్య విష తీవ్రత, రసాయన నిర్మాణంలో ఉండే తేడాలకు ప్రధాన కారణాలు వాటి ఆహారపు అలవాట్లు, ఆవాసం, పర్యావరణ వ్యవస్థలోని ఇతర జీవులతో పోటీ పడటమేనని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.

భారత్​లో విస్తరంగా రెండు జాతులు : మనదేశంలో స్కోలోపెండ్రా మోర్సిటన్స్​, స్కోలోపెండ్రా హార్డ్​వీకే అనే రెండు జెర్రి జాతులు విస్తరంగా కనిపిస్తాయి. ఇవి రెండు అతి సమీప జాతులు. ఈ రెండు జాతుల విషాలలో అనేక విషపదార్థాలు ఒకేలా ఉన్నప్పటికీ, వాటిలో ఉండే ప్రోటీన్ల నిర్మాణంలో గణనీయమైన తేడాలు ఉన్నాయని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. స్కోలోపెండ్రా మోర్సిటాన్స్ విషంలో మొత్తం 110 ప్రోటీన్లను గుర్తించారు. వీటిలో 24 ప్రోటీన్లు ఆ జాతికి మాత్రమే ప్రత్యేకమైనవి. స్కోలోపెండ్రా హార్డ్‌విక్ విషంలో 84 ప్రోటీన్లు ఉండగా వాటిలో కేవలం 4 మాత్రమే ఆ జాతికి ప్రత్యేకమైనవి. తాజాగా ఈ పరిశోధన టాక్సీకాన్‌ జర్నల్‌లో ప్రచురితమైంది.

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CENTIPEDE SPECIES IN INDIA
జెర్రి జాతుల్లో వ్యత్యసాలు
DIFFERENCE IN CENTIPEDE SPECIES

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