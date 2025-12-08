తేనెటీగల నుంచి ‘విషం’ - చర్మ సమస్యలు, అర్ధరైటిస్ చికిత్సల్లో వినియోగం
Venom Collection From Honey Bees in West Godavari : తేనెటీగల పెంపకాన్ని వ్యవసాయాధార పరిశ్రమగా చెప్పవచ్చు. ఇటీవల రైతులు ఆదాయ వనరుగా వీటి పెంపకాన్ని చేపడుతున్నారు. పూర్వపు రోజుల్లో సైతం అడవుల నుంచి తేనె సేకరిస్తుండే వారు. కానీ ఇప్పుడు అవి కూడా కాలానుగుణంగా మారుతున్నాయి. ప్రస్తుతం వీటి ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండడం వల్ల, తేనెటీగల పెంపకాన్ని లాభసాటి పరిశ్రమగా మారింది. ఇదంతా సాధారణమైన విషయమే. తియ్యని తేననిచ్చే తేనెటీగల నుంచి విషాన్ని తీస్తున్నారు. అంటే మీరు నమ్ముతున్నారా? కానీ అది నిజం. అసలు మధురమైన తేనె ఇస్తూనే విషాన్నెలా స్రవిస్తున్నాయో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
బీ వీనం కలెక్టర్ (బీవీసీ) : తేనెటీగల నుంచి తేనె సేకరించడం తెలిసిందే. కానీ, పశ్చిమగోదావరి జిల్లా వెంకటరామన్నగూడెం ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం ఆవరణలోని సమీకృత తేనెటీగల పెంపక కేంద్రంలో వాటి నుంచి విషాన్ని సేకరిస్తున్నారు. బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కలిగిన బీ వీనం కలెక్టర్ (బీవీసీ) అనే ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాన్ని తేనెటీగల పెట్టె ప్రవేశద్వారం చెంత అమర్చారు. పెట్టె వద్ద తేనెటీగలు రాకపోకలు సాగించేటప్పుడు అవి బీవీసీ కంపార్టుమెంట్పై వాలగానే ఎలక్ట్రిక్ వైబ్రేషన్కు గురై వాటికున్న స్టింగ్ల ద్వారా విషపూరిత స్రావాన్ని విడుదల చేస్తున్నాయి.
గ్రాము విషానికి సుమారుగా 10 వేల నుంచి 15 వేల తేనెటీగలు : ఆ స్రావాలు కంపార్టుమెంటులోని అద్దంపై మైనంలా ఏర్పడుతున్నాయి. వాటిని సేకరించి గాజుసీసాలో భద్రపరుస్తున్నారు. తేనెటీగలు కుట్టినప్పుడు విడుదల చేసే విషపూరిత స్రావాల్లో వివిధ రసాయనాలుంటాయని, వీటిని చర్మ సమస్యలు, అర్ధరైటిస్ వంటి చికిత్సల్లో ఉపయోగిస్తారని కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ విజయలక్ష్మి తెలిపారు. ఒక గ్రాము విషాన్ని సేకరించడానికి సుమారుగా 10 వేల నుంచి 15 వేల తేనెటీగలను పరికరంలోకి పంపాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.
తేనెతో నిత్యం సందడిగా: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు తేనె ఈ పేరు చెప్పగానే ఠక్కున గుర్తొచ్చేది అరకు, విశాఖ మన్యం. అయితే ఇటీవల మన గుంటూరు జిల్లాలోనూ ఓ ప్రాంతం తేనె ఉత్పత్తి, విక్రయాల్లో పేరుపొందింది. అనేక రాష్ట్రాలకూ ఇక్కడి నుంచి సరఫరా అవుతోంది. తెనాలి ప్రాంతంలోని ఆ తేనెపట్టుల కథే ఇది. తెనాలికి తేనె ఉత్పత్తిలో మంచి పేరుంది. గత 15 ఏళ్లుగా ఉత్పత్తి, విక్రయాలతో ఈ ప్రాంతం కళకళలాడింది. కరోనా, లాక్డౌన్ కారణంగా ఎగుమతులన్నీ నిలిచిపోయి అనేక మంది ఈ వ్యాపారానికి దూరమయ్యారు. అయినప్పటికీ 10 మంది మాత్రం ఆ వారసత్వాన్ని ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తునే ఉన్నారు.
సంగం జాగర్లమూడి - తెనాలి మధ్య రోడ్డు వెంట ఈ దుకాణాలు, వాటి ఎదుట తేనె సీసాలతో నిత్యం సందడిగా ఉంటోంది. పొన్నూరు, వలివేరులోనూ కొందరు ఇదే వ్యాపారంలో ఉండగా వీరు తెనాలితో పాటు గోదావరి జిల్లాల్లో కొబ్బరి తోటలు, ఏలూరు వైపు పామాయిల్ తోటల్లో, కర్నూలులో నువ్వులు, పొద్దుతిరుగుడు, మొక్కజొన్న కృష్ణా డెల్టాలో మామిడి, సపోట, జామ, నిమ్మతోటల్లో తేనెపెట్టెలు పెడుతున్నట్లు చెబుతున్నారు.
నిమ్మతోటల్లో తేనెటీగల పెంపకం - పెట్టెకు 3 కిలోల వరకు ఉత్పత్తి