వెంకట్రామిరెడ్డిపై ప్రభుత్వం చర్యలు - 2024 ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్​సీపీకి ప్రచారం చేశారని అభియోగాలు

ప్రభుత్వోద్యోగిగా ఉంటూ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు చర్యలు - అభియోగాలు నిర్ధారణ కావడంతో డిస్మిస్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు - సంఘం నాయకుడిగా ఉద్యోగుల్ని ప్రభావితం చేసే ప్రయత్నాలు

Published : April 21, 2026 at 9:29 AM IST

Venkatramireddy Dismiss Overall From Duties : ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగినన్న సంగతి మరిచారు! బహిరంగంగానే ఓ పార్టీకి కొమ్ముకాశారు! గత ప్రభుత్వ వైఖరిపై ఉద్యోగ సంఘాలు పోరాడిన సమయంలోనూ తీరు మార్చుకోలేదు. సర్వీసు నిబంధనల్ని తుంగలో తొక్కి మరీ నాయకుల్ని ప్రసన్నం చేసుకోవడంలో నిమగ్నమయ్యారు. అలాంటి వివాదాస్పద ఉద్యోగి వెంకట్రామిరెడ్డిపై ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు చర్యలు తీసుకుంది. వైఎస్సార్​సీపీ తరఫున బహిరంగంగా ప్రచారం చేసిన వెంకట్రామిరెడ్డిని సర్వీసు నుంచి డిస్మిస్‌ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఎన్నికల కోడ్‌ అమలులో ఉన్న వేళ ఆర్టీసీ డిపోల్లో ప్రచారం చేసి ఉద్యోగులను ప్రభావితం చేశారన్న అభియోగాలు రుజవయ్యాయి. దాదాపు రెండేళ్ల విచారణ తర్వాత ప్రభుత్వం డిస్మిస్ నిర్ణయం తీసుకుంది.

2024లో మొదటి సస్పెన్షన్​ : ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయ ఉద్యోగుల సంఘం మాజీ అధ్యక్షుడైన కె. వెంకట్రామి రెడ్డి YSRCPతో కుమ్మక్కై ఆచరణాత్మకంగా ఒక పార్టీ కార్యకర్తగానే వ్యవహరించారని పేర్కొంటూ ప్రభుత్వం ఆయనను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించింది. తాను ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగినన్న విషయాన్ని పూర్తిగా విస్మరించి నిబంధనలకు పూర్తి విరుద్ధంగా 2024 ఎన్నికల సమయంలో YSRCP తరఫున ప్రచారం చేశారన్న ఆరోపణలు నిరూపితం కావడంతో ప్రభుత్వం ఈ చర్య తీసుకుంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో అప్పటి కొందరు ఉన్నతాధికారులు రాజకీయ నాయకుల అండతో అడ్డూ అదుపూ లేకుండా వ్యవహరించిన వెంకట్రామి రెడ్డిని ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం మొదటగా 2024 ఏప్రిల్ 18న సస్పెండ్ చేసింది.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మాత్రమే కాదు : సరిగ్గా రెండేళ్ల తర్వాత సాధారణ పరిపాలన శాఖ (GAD) ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్.ఎస్. రావత్ ఆయనను సర్వీసు నుంచి తొలగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. 2024 ఎన్నికల సమయానికి వెంకట్రామి రెడ్డి రాష్ట్ర సచివాలయంలోని పంచాయతీ రాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలో సహాయ కార్యదర్శిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. అదే సమయంలో ఆయన రాష్ట్ర సచివాలయ ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమాఖ్య ఛైర్మన్‌గా కూడా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఆయన మొదటి నుంచీ ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా కాకుండా YSRCPకి సంబంధించిన అధికారిక ప్రతినిధిగానే వ్యవహరించారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ఎన్నికల సమయంలో ఒట్ల కోసం ప్రచారం : 2024 ఎన్నికల సమయంలో ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమలులోకి రాకముందు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన అప్పటి అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా ప్రచారం చేశారు. 2024 మార్చి 31న, అవిభక్త కడప జిల్లాలో పబ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ డిపార్ట్‌మెంట్ (PTD) YSR ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు చల్లా చంద్రయ్య మరికొందరితో కలిసి బద్వేల్ మైదుకూరు, ప్రొద్దుటూరు , కడపలోని RTC డిపోల పరిధిలో పర్యటిస్తూ ఉద్యోగులు YSRCPకి ఓటు వేయాలని కోరుతూ ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ విషయం వెలుగులోకి రాగానే RTC అధికారులు తక్షణమే స్పందించి చల్లా చంద్రయ్యతో సహా 10 మంది PTD ఉద్యోగులను సస్పెండ్ చేశారు.

విచారణ నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు : తెలుగుదేశం పార్టీ వెంకట్రామి రెడ్డిపై రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారికి ఫిర్యాదు చేసింది. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమలులో ఉన్న సమయంలో RTC డిపోల ఆవరణలో ఒక నిర్దిష్ట రాజకీయ పార్టీకి అనుకూలంగా ప్రచారం చేయడం ద్వారా 'ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌర సేవల ప్రవర్తనా నియమావళి'ని ఉల్లంఘించినందుకు గాను వెంకట్రామి రెడ్డిపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని YSR కడప జిల్లా కలెక్టర్ సిఫార్సు చేశారు. ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు స్పందించిన ప్రభుత్వం ఆయనను సస్పెన్షన్‌లో ఉంచింది. ప్రభుత్వం వెంకట్రామి రెడ్డిపై అభియోగాలు మోపి వాటిపై ఆయన వివరణ కోరింది. ఆయన ఇచ్చిన వివరణ సంతృప్తికరంగా లేదని భావించిన ప్రభుత్వం YSR కడప జిల్లా కలెక్టర్‌ను విచారణాధికారిగా నియమించింది. జిల్లా కలెక్టర్ తన విచారణ నివేదికను 2025 ఏప్రిల్ 19న ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు.

మన ప్రభుత్వం - మన ప్రగతి' కార్యక్రమం : విచారణ ప్రక్రియలో, ఆయనపై మోపిన అభియోగాలు వాస్తవమేనని నిర్ధారణ అయ్యింది. విచారణాధికారి నివేదికను ప్రభుత్వం వెంకట్రామి రెడ్డికి పంపి, అందులోని అంశాలకు సంబంధించి ఆయన వివరణ కోరింది. ఈ విషయమై ఆయన సమర్పించిన వివరణను పరిశీలించిన మీదట ఆయన నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత ప్రభుత్వం ఆయనను సర్వీసు నుంచి తొలగించాలని నిర్ణయించింది. APPSC ఆమోదంతో ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేయబడ్డాయి. 2024 ఎన్నికల సమయంలో పలు సందర్భాల్లో వెంకట్రామి రెడ్డి YSRCP పట్ల తన విధేయతను బహిరంగంగా చాటుకున్నారు. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమలులోకి రాకముందే ఆయన 'మన ప్రభుత్వం మన ప్రగతి' అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి RTCని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం ద్వారా ఉద్యోగులకు కలిగిన ప్రయోజనాలను ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తూ ప్రచారం నిర్వహించారు.

ఉద్యోగులను ప్రభావితం : ఒక యూనియన్ నాయకుడిగా తనకు లభించిన 'ఆన్-డ్యూటీ' (విధి నిర్వహణ) వెసులుబాటును వినియోగించుకుంటూ ఆయన YSRCP తరఫున చురుకుగా ప్రచారం చేశారు. 2024 మార్చి 7న, చిత్తూరు నియోజకవర్గ YSRCP సమన్వయకర్త అయిన విజయనంద రెడ్డి ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆత్మీయ సమావేశానికి ఆయన హాజరై, YSRCPకి అనుకూలంగా వ్యాఖ్యలు చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మార్చి 8న, ఆయన అనంతపురంలో గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులతో ఒక సమావేశాన్ని నిర్వహించి, కరపత్రాలను పంపిణీ చేశారు. మార్చి 10న, B.R. అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలోని P. గన్నవరంలో జరిగిన ఒక ర్యాలీలో పాల్గొని, ఉద్యోగులను ప్రభావితం చేయడానికి ప్రయత్నించారు.

కోర్టు ధిక్కరణ కేసులో ఏయూ మాజీ వీసీ ప్రసాదరెడ్డి - హైకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు

దత్తత నియమాలు పాటించకపోతే ఇక్కట్లే - 3 ఏళ్లు జైలు శిక్ష, రూ.లక్ష జరిమానా!

